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У Харкові пролунало понад 20 вибухів, - ЗМІ

вибух,попасна

У Харкові пролунало понад 20 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Харкові пролунало понад 20 вибухів, переважно - на південному сході від міста", - йдеться в повідомленні.

У місті та області - повітряна тривога.

Також дивіться: Харків має стати місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями, - Резніков. ФОТО

Автор: 

вибух (4461) Харків (5605)


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А що відбувається? Були повідмлення, що кацапів відігнали до кордону. Чому знову ?
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25.07.2022 06:55 Відповісти
Они могут стрелять с территории ***********
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25.07.2022 07:00 Відповісти
и с Донецка
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25.07.2022 08:59 Відповісти
Смерч (РСЗО) - до 70 км дальність. Сподіваюся зрозумів, звідки вони стріляють.
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25.07.2022 10:45 Відповісти
 
 