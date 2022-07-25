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У Харкові пролунало понад 20 вибухів, - ЗМІ
У Харкові пролунало понад 20 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Харкові пролунало понад 20 вибухів, переважно - на південному сході від міста", - йдеться в повідомленні.
У місті та області - повітряна тривога.
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Ярослава Нед
показати весь коментар25.07.2022 06:55 Відповісти Мені подобається 3
Олег Кущ #490032
показати весь коментар25.07.2022 07:00 Відповісти Мені подобається 2
Aleks_15
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Oleh Bondarenko
показати весь коментар25.07.2022 10:45 Відповісти Мені подобається 1
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