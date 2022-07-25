У Харкові пролунало понад 20 вибухів, - ЗМІ

У Харкові пролунало понад 20 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Харкові пролунало понад 20 вибухів, переважно - на південному сході від міста", - йдеться в повідомленні.

У місті та області - повітряна тривога.

Також дивіться: Харків має стати місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями, - Резніков. ФОТО