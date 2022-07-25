В Сумской области укрепляют границу с Россией

В Сумской области пограничники укрепляют границу с Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В частности, говорится, что глава ГПСУ Сергей Дайнеко проверил, как пограничники укрепляют границу и сдерживают российскую агрессию.

"Из-за постоянных обстрелов Сумской участок не менее опасен, чем другие направления. Несмотря на отсутствие ударной группировки для вторжения подразделения армии РФ ежедневно продолжают производить обстрелы пограничья Сумщины, применяя артиллерию и авиацию. Однако бойцы ГПСУ вместе с другими силами обороны Украины предпринимают все необходимые действия для усиления границы", - говорится в сообщении.

По словам Дайнеко, пограничники четко понимают задачи, проводят все надлежащие мероприятия по фортификационному укреплению границы и оборудованию мест укрытия.

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