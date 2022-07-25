В Сумской области укрепляют границу с Россией
В Сумской области пограничники укрепляют границу с Российской Федерацией.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В частности, говорится, что глава ГПСУ Сергей Дайнеко проверил, как пограничники укрепляют границу и сдерживают российскую агрессию.
"Из-за постоянных обстрелов Сумской участок не менее опасен, чем другие направления. Несмотря на отсутствие ударной группировки для вторжения подразделения армии РФ ежедневно продолжают производить обстрелы пограничья Сумщины, применяя артиллерию и авиацию. Однако бойцы ГПСУ вместе с другими силами обороны Украины предпринимают все необходимые действия для усиления границы", - говорится в сообщении.
По словам Дайнеко, пограничники четко понимают задачи, проводят все надлежащие мероприятия по фортификационному укреплению границы и оборудованию мест укрытия.
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ПВО ? чи таки "отвєтка" ...чи на упередження по всьому що там злітає-стріляє ???
Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже осенью, то жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
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Київ, вулиця Петра Запорожця, 28
к би прі отсутствіі групіровкі опять на Суми нє попьорлі