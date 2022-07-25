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В Сумской области укрепляют границу с Россией

кордон

В Сумской области пограничники укрепляют границу с Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В частности, говорится, что глава ГПСУ Сергей Дайнеко проверил, как пограничники укрепляют границу и сдерживают российскую агрессию.

"Из-за постоянных обстрелов Сумской участок не менее опасен, чем другие направления. Несмотря на отсутствие ударной группировки для вторжения подразделения армии РФ ежедневно продолжают производить обстрелы пограничья Сумщины, применяя артиллерию и авиацию. Однако бойцы ГПСУ вместе с другими силами обороны Украины предпринимают все необходимые действия для усиления границы", - говорится в сообщении.

По словам Дайнеко, пограничники четко понимают задачи, проводят все надлежащие мероприятия по фортификационному укреплению границы и оборудованию мест укрытия.

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граница (5270) россия (95546) Украина (44946)


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Відвідали двох дівчаток з Сум. Злякані,стомлені,але не загублені. Чекають,щоб повернутися додому.
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25.07.2022 11:56 Ответить
В Суми можуть повертатися, жодних новин про обстріл міста не було
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25.07.2022 12:09 Ответить
навіть важко зрозуміти як треба відвадити... відучити тварюк бити з-за кордону по нашій землі...
ПВО ? чи таки "отвєтка" ...чи на упередження по всьому що там злітає-стріляє ???
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25.07.2022 11:57 Ответить
трансграничные обстрелі артой и всяким мелким говном прекратятся только тогда, когда вдоль границ будут сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные артиллерийскими радарами, позволяющими посылать ответку через 20 секунд в точку выхода. По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. Да и она достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.

Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже осенью, то жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
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25.07.2022 12:16 Ответить
И это правильно, от варварской саранчи надо отгораживаться.
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25.07.2022 11:57 Ответить
А тем временем прямо в Киеве, Днепровский район

Торговый Центр Z !!!

Київ, вулиця Петра Запорожця, 28
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25.07.2022 12:00 Ответить
Сумщину і Чернігівщину рашисти зі своєї території постійно обстрілюють, відповідати вогнем ЗСУ по рашці заборонено. Укріплення кордону, яке регулярно знищується заняття таке собі.
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25.07.2022 12:01 Ответить
Ти бачив те "регулярне знищення"? Ні? То чого триндиш? У мене люди там живуть! Крім того у товариша син там якраз служить - у підрозділі який цим будівництвом займається!
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25.07.2022 12:34 Ответить
Ка
к би прі отсутствіі групіровкі опять на Суми нє попьорлі
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25.07.2022 13:19 Ответить
 
 