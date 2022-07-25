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На Сумщині укріплюють кордон з Росією

кордон

У Сумській області прикордонники укріплюють кордон з Російською Федерацією.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що голова ДПСУ Сергій Дейнеко перевірив, як прикордонники укріплюють кордон і стримують російську агресію.

"Через постійні обстріли Сумська ділянка не менш небезпечна, ніж інші напрямки. Попри відсутність ударного угруповання для вторгнення підрозділи армії РФ щодня продовжують здійснювати обстріли прикордоння Сумщини, застосовуючи артилерію та авіацію. Однак бійці ДПСУ разом з іншими силами оборони України вживають усіх необхідних дій для посилення кордону", - йдеться в повідомленні.

За словами Дейнека, прикордонники чітко розуміють завдання, проводять всі належні заходи з фортифікаційного укріплення кордону та обладнання місць укриття.

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Автор: 

кордон (4769) росія (65191) Україна (5894)


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Відвідали двох дівчаток з Сум. Злякані,стомлені,але не загублені. Чекають,щоб повернутися додому.
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25.07.2022 11:56 Відповісти
В Суми можуть повертатися, жодних новин про обстріл міста не було
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25.07.2022 12:09 Відповісти
навіть важко зрозуміти як треба відвадити... відучити тварюк бити з-за кордону по нашій землі...
ПВО ? чи таки "отвєтка" ...чи на упередження по всьому що там злітає-стріляє ???
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25.07.2022 11:57 Відповісти
трансграничные обстрелі артой и всяким мелким говном прекратятся только тогда, когда вдоль границ будут сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные артиллерийскими радарами, позволяющими посылать ответку через 20 секунд в точку выхода. По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. Да и она достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.

Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже осенью, то жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
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25.07.2022 12:16 Відповісти
И это правильно, от варварской саранчи надо отгораживаться.
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25.07.2022 11:57 Відповісти
А тем временем прямо в Киеве, Днепровский район

Торговый Центр Z !!!

Київ, вулиця Петра Запорожця, 28
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25.07.2022 12:00 Відповісти
Сумщину і Чернігівщину рашисти зі своєї території постійно обстрілюють, відповідати вогнем ЗСУ по рашці заборонено. Укріплення кордону, яке регулярно знищується заняття таке собі.
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25.07.2022 12:01 Відповісти
Ти бачив те "регулярне знищення"? Ні? То чого триндиш? У мене люди там живуть! Крім того у товариша син там якраз служить - у підрозділі який цим будівництвом займається!
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25.07.2022 12:34 Відповісти
Ка
к би прі отсутствіі групіровкі опять на Суми нє попьорлі
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25.07.2022 13:19 Відповісти
 
 