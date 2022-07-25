На Сумщині укріплюють кордон з Росією
У Сумській області прикордонники укріплюють кордон з Російською Федерацією.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, зазначається, що голова ДПСУ Сергій Дейнеко перевірив, як прикордонники укріплюють кордон і стримують російську агресію.
"Через постійні обстріли Сумська ділянка не менш небезпечна, ніж інші напрямки. Попри відсутність ударного угруповання для вторгнення підрозділи армії РФ щодня продовжують здійснювати обстріли прикордоння Сумщини, застосовуючи артилерію та авіацію. Однак бійці ДПСУ разом з іншими силами оборони України вживають усіх необхідних дій для посилення кордону", - йдеться в повідомленні.
За словами Дейнека, прикордонники чітко розуміють завдання, проводять всі належні заходи з фортифікаційного укріплення кордону та обладнання місць укриття.
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ПВО ? чи таки "отвєтка" ...чи на упередження по всьому що там злітає-стріляє ???
Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже осенью, то жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
Торговый Центр Z !!!
Київ, вулиця Петра Запорожця, 28
к би прі отсутствіі групіровкі опять на Суми нє попьорлі