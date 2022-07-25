Украинские воины уничтожили беспилотный летательный разведчик "Элерон", БМП-3 и ликвидировали 12 оккупантов, - ОК "Південь"

Военные ВСУ нанесли потери россиянам в технике и живой силе на южном направлении.

Об этом сообщают в пресс-службе Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что украинские защитники ликвидировали 12 оккупантов и уничтожили БМП-3. Кроме того, при попытке сбора разведданных о положении наших войск в Николаевском районе был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный разведчик "Элерон".

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Также сообщается, что российские военные придерживаются тактики контрбатарейного противодействия. Личный состав деморализован, пытается избежать прямых столкновений.