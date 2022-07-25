3 189 10
Украинские воины уничтожили беспилотный летательный разведчик "Элерон", БМП-3 и ликвидировали 12 оккупантов, - ОК "Південь"
Военные ВСУ нанесли потери россиянам в технике и живой силе на южном направлении.
Об этом сообщают в пресс-службе Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Известно, что украинские защитники ликвидировали 12 оккупантов и уничтожили БМП-3. Кроме того, при попытке сбора разведданных о положении наших войск в Николаевском районе был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный разведчик "Элерон".
Также сообщается, что российские военные придерживаются тактики контрбатарейного противодействия. Личный состав деморализован, пытается избежать прямых столкновений.
Топ комментарии
+8 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий25.07.2022 14:20
+7 Вячеслав Ананьев
показать весь комментарий25.07.2022 14:22
+4 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий25.07.2022 14:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://uagit.tv/2022/7/25/21113-na-volyni-********-bezpilotnyk-vpav-na-zhytlovyy-budynok-e-zhertvy На Волині в Дубовому помер чоловік, двоє дітей сильно обгоріли внаслідок падіння безпілотника у житловий будинок.