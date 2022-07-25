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Новости Война Российская агрессия
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Украинские воины уничтожили беспилотный летательный разведчик "Элерон", БМП-3 и ликвидировали 12 оккупантов, - ОК "Південь"

південь

Военные ВСУ нанесли потери россиянам в технике и живой силе на южном направлении.

Об этом сообщают в пресс-службе Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что украинские защитники ликвидировали 12 оккупантов и уничтожили БМП-3. Кроме того, при попытке сбора разведданных о положении наших войск в Николаевском районе был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный разведчик "Элерон".

Также читайте: Украинские воины подбили российский катер П-275 типа "Раптор", - Братчук

Также сообщается, что российские военные придерживаются тактики контрбатарейного противодействия. Личный состав деморализован, пытается избежать прямых столкновений.

армия РФ (19238) уничтожение (6931) потери (4384)


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Топ комментарии
+8
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25.07.2022 14:20
+7
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-z-polshhi-tanky-pt-91-twardy/ Україна отримала з Польщі танки PT-91 Twardy

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25.07.2022 14:22
+4
Виконавцям респект...
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25.07.2022 14:17
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Виконавцям респект...
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25.07.2022 14:17 Ответить
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25.07.2022 14:20 Ответить
Це дані не від Гелетея?
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25.07.2022 14:29 Ответить
https://twitter.com/pilotmsv/status/1551523763459612673?s=20&t=NzQog6YmGmOGPsBsvTYxkg
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25.07.2022 17:24 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-z-polshhi-tanky-pt-91-twardy/ Україна отримала з Польщі танки PT-91 Twardy

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25.07.2022 14:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vrEeu8Nw9DM
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25.07.2022 14:24 Ответить
Треба щоб і земля під ногами, небо над рогами, під сракою, сама срака і в сраці в них палало!
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25.07.2022 14:24 Ответить
По суті все переросло в нове ато розміром в третину України, дякуємо зеленим. Ворог постійно завдає обстрілів, надіюсь десь на території Польщі вже розгортається будівництво заводу для наших рсзв, вільх та ведуться роботи над громом, якщо все знову по принципу "все якось само зробиться" або "союзники дадуть 100500 установок" то повний 3.14.
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25.07.2022 14:38 Ответить
Зранку на Волині збили безпілотник з Білорусі.
https://uagit.tv/2022/7/25/21113-na-volyni-********-bezpilotnyk-vpav-na-zhytlovyy-budynok-e-zhertvy На Волині в Дубовому помер чоловік, двоє дітей сильно обгоріли внаслідок падіння безпілотника у житловий будинок.
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25.07.2022 14:39 Ответить
бульбо-таракану усы повырывать......
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25.07.2022 17:29 Ответить
 
 