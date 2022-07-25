Українські воїни знищили безпілотний літальний розвідник "Елерон", БМП-3 та ліквідували 12 окупантів, - ОК "Південь"

Військові ЗСУ завдали втрат росіянам у техніці та живій силі на південному напрямку.

Про це повідомляють в пресслужбі Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що українські захисники ліквідували 12 окупантів та знищили БМП-3. Крім того, при спробі збору розвідданих про положення наших військ в Миколаївському районі був виявлений і знищений ворожий безпілотний літальний розвідник "Елерон".

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Також повідомляється, що російські військові дотримуються тактики контрбатарейної протидії. Особовий склад деморалізований, намагається уникнути прямих зіткнень.

