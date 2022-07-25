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Новини Війна Російська агресія
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Українські воїни знищили безпілотний літальний розвідник "Елерон", БМП-3 та ліквідували 12 окупантів, - ОК "Південь"

південь

Військові ЗСУ завдали втрат росіянам у техніці та живій силі на південному напрямку.

Про це повідомляють в пресслужбі Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що українські захисники ліквідували 12 окупантів та знищили БМП-3. Крім того, при спробі збору розвідданих про положення наших військ в Миколаївському районі був виявлений і знищений ворожий безпілотний літальний розвідник "Елерон".

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Також повідомляється, що російські військові дотримуються тактики контрбатарейної протидії. Особовий склад деморалізований, намагається уникнути прямих зіткнень.

армія рф (17388) знищення (7243) втрати (4399)


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Топ коментарі
+8
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25.07.2022 14:20
+7
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-z-polshhi-tanky-pt-91-twardy/ Україна отримала з Польщі танки PT-91 Twardy

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25.07.2022 14:22
+4
Виконавцям респект...
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25.07.2022 14:17
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25.07.2022 14:17 Відповісти
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25.07.2022 14:20 Відповісти
Це дані не від Гелетея?
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25.07.2022 14:29 Відповісти
https://twitter.com/pilotmsv/status/1551523763459612673?s=20&t=NzQog6YmGmOGPsBsvTYxkg
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25.07.2022 17:24 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-z-polshhi-tanky-pt-91-twardy/ Україна отримала з Польщі танки PT-91 Twardy

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25.07.2022 14:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vrEeu8Nw9DM
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25.07.2022 14:24 Відповісти
Треба щоб і земля під ногами, небо над рогами, під сракою, сама срака і в сраці в них палало!
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25.07.2022 14:24 Відповісти
По суті все переросло в нове ато розміром в третину України, дякуємо зеленим. Ворог постійно завдає обстрілів, надіюсь десь на території Польщі вже розгортається будівництво заводу для наших рсзв, вільх та ведуться роботи над громом, якщо все знову по принципу "все якось само зробиться" або "союзники дадуть 100500 установок" то повний 3.14.
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25.07.2022 14:38 Відповісти
Зранку на Волині збили безпілотник з Білорусі.
https://uagit.tv/2022/7/25/21113-na-volyni-********-bezpilotnyk-vpav-na-zhytlovyy-budynok-e-zhertvy На Волині в Дубовому помер чоловік, двоє дітей сильно обгоріли внаслідок падіння безпілотника у житловий будинок.
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25.07.2022 14:39 Відповісти
бульбо-таракану усы повырывать......
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25.07.2022 17:29 Відповісти
 
 