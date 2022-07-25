Паспорт Коломойского миграционная служба пометила как недействительный
Государственная миграционная служба пометила как "недействительный" паспорт Игоря Коломойского.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на базу недействительных документов Государственной миграционной службы.
Паспортные данные Коломойского содержатся в архивных протоколах заседаний собрания акционеров ПриватБанка.
Проверка по базе ГМС показывает, что этот документ обозначен как недействительный.
Как уточнил на правах анонимности собеседник издания Forbes, принимающий участие в судебных процессах между ПриватБанком и бывшими владельцами на стороне банка, еще накануне (24 июля) паспорт Коломойского числился как действительный.
Адвокат Александр Винниченко, защищающий интересы Коломойского по одному из дел ПриватБанка, сказал Forbes, что ему неизвестно о возможном лишении Коломойского гражданства. Он отказался связываться с клиентом на этот счет.
Также как недействительный обозначен паспорт Геннадия Боголюбова. Боголюбов еще в 2017 году отказался от украинского гражданства, но в 2019-м получил вид на постоянное проживание в Украине.
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Його вже виставили в труселях за кордон ?
Я так собі думаю, що дії стосовно Бені не повинні обмежуватись позбавленням українського паспорту.
Далі має щось бути, інакше це чергова гра якогось мудака.
але хто дав право зеленій дрисні позбавляти громадян громадянства???
в Украине возможно только 1 гражданство
Лишить гражданства по рождению нельзя. можно лишь игнорировать гражданства других стран.
***** ти бот кало-мойского.
"хто дав право", "хромадянстава позбавляють" кококо... ахтунг, ахтунг "дніпрожидовськ! усі на барикади! ваше мафіозне феодальне лайно образили, давайте терпіли на захист вкраденого і нарейдереного"
Ст. 19 Закону України Про громадянства - підстава втрати громадянства : набуття громадянином України громадянства іншої держави.
Так як найвеличнішому 44- и роки і він не лох 🤣
бачимо чудові перспективи, які відкриваються перед Коломойським у разі позбавлення українського громадянства. Він стає респектабельним кіпрсько-ізраїльським бізнесменом і, більш того, найбільшим європейським інвестором в Україні. Нагадаємо, що Кіпр - член Євросоюзу, а Євросоюз - це те, куди ми йдемо. Коломойський уже там. Євросоюз обіцяє нам багатомільярдну допомогу на відновлення економіки та інфраструктури після закінчення війни із Росією. Натомість ми маємо забезпечити максимально сприятливі умови для європейських інвесторів. Поки інші роздумуватимуть, Коломойський перший скористається новими можливостями.
Втім, не обов'язково чекати на кінець війни. Деякі нові можливості з'являться у кіпрсько-ізраїльського мільярдера одразу, як він захоче скористатися гарантіями, які надають закони "Про захист іноземних інвестицій", "Про режим іноземного інвестування" та ін. Виконання цих законів знову ж таки залежить від настрою влади. Щодо іноземного інвестора Коломойського, настрій влади, напевно, буде досить доброзичливим.
мовчок ніхера...
Невже не зрозуміло, що триває операція під кодовою назвою "зливаємо воду і гасимо світло"??? Тепер у разі якихось претензій до нього з боку України він вже не відповітаме як громадянин. Сидітиме тепер в ісраїлі і чхатиме на запити про екстрадицію...
Сама вірогідна причина лишити Коломойського громадянства -
НЕ ПІДСУДНІСТЬ "іноземця" та НЕ ВИДАЧА ЙОГО США.
Це моя версія, але юристи Бені і верховний Юрист провертають якусь хитру схему, щоб обоє не сіли і кожен залишався зі своїм награбованим.
просто интересно
к слову, Корбан зарегистрирован в Днепре, ну паспорт, на каком основании не пустили в Украину ?
у лиц без гражданства по идее есть права,
мусора поглумились над человеком
завтра так всех в ВСУ гражданства лишат по прихоти патрушева ?
это в Омане так договорились ?
Я цілком і повністю за те, щоб Коломойша сидів за гратами, але яке право у ОП забирати громадянство у громадян України? Що це за дурня така? Він подасть до суду і виграє - бо це цілком протизаконно!
ВСЕХ ЛИШАЙТЕ УКРАИНСКОГОГРАЖДАНСТВА с несколькими паспортами (и в первую очередь своих поделников)!