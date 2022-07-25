Паспорт Коломойского миграционная служба пометила как недействительный

Государственная миграционная служба пометила как "недействительный" паспорт Игоря Коломойского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на базу недействительных документов Государственной миграционной службы.

Паспортные данные Коломойского содержатся в архивных протоколах заседаний собрания акционеров ПриватБанка.

Проверка по базе ГМС показывает, что этот документ обозначен как недействительный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ

Как уточнил на правах анонимности собеседник издания Forbes, принимающий участие в судебных процессах между ПриватБанком и бывшими владельцами на стороне банка, еще накануне (24 июля) паспорт Коломойского числился как действительный.

Адвокат Александр Винниченко, защищающий интересы Коломойского по одному из дел ПриватБанка, сказал Forbes, что ему неизвестно о возможном лишении Коломойского гражданства. Он отказался связываться с клиентом на этот счет.

Также как недействительный обозначен паспорт Геннадия Боголюбова. Боголюбов еще в 2017 году отказался от украинского гражданства, но в 2019-м получил вид на постоянное проживание в Украине.

Также читайте: Главу штаба обороны Днепра Корбана лишили гражданства из-за критики Зеленского, - Welt