Паспорт Коломойського міграційна служба позначила як недійсний

Державна міграційна служба позначила як "недійсний" паспорт Ігоря Коломойського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на базу недійсних документів Державної міграційної служби.

Паспортні дані Коломойського містяться в архівних протоколах засідань зборів акіонерівПриватБанку.

Перевірка за базою ДМС показує, що цей документ позначено як "недійсний".

Читайте: В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича, - ЗМІ

Як уточнив на правах анонімності співрозмовник видання Forbes, який бере участь у судових процесах між ПриватБанком та колишніми власниками на боці банку, ще напередодні (24 липня) паспорт Коломойського значився як дійсний.

Адвокат Олександр Вінниченко, який захищає інтереси Коломойського в одній із справ ПриватБанку, сказав Forbes, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства. Він відмовився звʼязуватися з клієнтом з цього приводу.

Також як недійсний позначено паспорт Геннадія Боголюбова. Боголюбов ще 2017 року відмовився від українського громадянства, але 2019-го отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

Також читайте: Голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну