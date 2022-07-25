Паспорт Коломойського міграційна служба позначила як недійсний
Державна міграційна служба позначила як "недійсний" паспорт Ігоря Коломойського.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на базу недійсних документів Державної міграційної служби.
Паспортні дані Коломойського містяться в архівних протоколах засідань зборів акіонерівПриватБанку.
Перевірка за базою ДМС показує, що цей документ позначено як "недійсний".
Як уточнив на правах анонімності співрозмовник видання Forbes, який бере участь у судових процесах між ПриватБанком та колишніми власниками на боці банку, ще напередодні (24 липня) паспорт Коломойського значився як дійсний.
Адвокат Олександр Вінниченко, який захищає інтереси Коломойського в одній із справ ПриватБанку, сказав Forbes, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства. Він відмовився звʼязуватися з клієнтом з цього приводу.
Також як недійсний позначено паспорт Геннадія Боголюбова. Боголюбов ще 2017 року відмовився від українського громадянства, але 2019-го отримав посвідку на постійне проживання в Україні.
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Його вже виставили в труселях за кордон ?
Я так собі думаю, що дії стосовно Бені не повинні обмежуватись позбавленням українського паспорту.
Далі має щось бути, інакше це чергова гра якогось мудака.
але хто дав право зеленій дрисні позбавляти громадян громадянства???
в Украине возможно только 1 гражданство
Лишить гражданства по рождению нельзя. можно лишь игнорировать гражданства других стран.
***** ти бот кало-мойского.
"хто дав право", "хромадянстава позбавляють" кококо... ахтунг, ахтунг "дніпрожидовськ! усі на барикади! ваше мафіозне феодальне лайно образили, давайте терпіли на захист вкраденого і нарейдереного"
Ст. 19 Закону України Про громадянства - підстава втрати громадянства : набуття громадянином України громадянства іншої держави.
Так як найвеличнішому 44- и роки і він не лох 🤣
бачимо чудові перспективи, які відкриваються перед Коломойським у разі позбавлення українського громадянства. Він стає респектабельним кіпрсько-ізраїльським бізнесменом і, більш того, найбільшим європейським інвестором в Україні. Нагадаємо, що Кіпр - член Євросоюзу, а Євросоюз - це те, куди ми йдемо. Коломойський уже там. Євросоюз обіцяє нам багатомільярдну допомогу на відновлення економіки та інфраструктури після закінчення війни із Росією. Натомість ми маємо забезпечити максимально сприятливі умови для європейських інвесторів. Поки інші роздумуватимуть, Коломойський перший скористається новими можливостями.
Втім, не обов'язково чекати на кінець війни. Деякі нові можливості з'являться у кіпрсько-ізраїльського мільярдера одразу, як він захоче скористатися гарантіями, які надають закони "Про захист іноземних інвестицій", "Про режим іноземного інвестування" та ін. Виконання цих законів знову ж таки залежить від настрою влади. Щодо іноземного інвестора Коломойського, настрій влади, напевно, буде досить доброзичливим.
мовчок ніхера...
Невже не зрозуміло, що триває операція під кодовою назвою "зливаємо воду і гасимо світло"??? Тепер у разі якихось претензій до нього з боку України він вже не відповітаме як громадянин. Сидітиме тепер в ісраїлі і чхатиме на запити про екстрадицію...
Сама вірогідна причина лишити Коломойського громадянства -
НЕ ПІДСУДНІСТЬ "іноземця" та НЕ ВИДАЧА ЙОГО США.
Це моя версія, але юристи Бені і верховний Юрист провертають якусь хитру схему, щоб обоє не сіли і кожен залишався зі своїм награбованим.
просто интересно
к слову, Корбан зарегистрирован в Днепре, ну паспорт, на каком основании не пустили в Украину ?
у лиц без гражданства по идее есть права,
мусора поглумились над человеком
завтра так всех в ВСУ гражданства лишат по прихоти патрушева ?
это в Омане так договорились ?
Я цілком і повністю за те, щоб Коломойша сидів за гратами, але яке право у ОП забирати громадянство у громадян України? Що це за дурня така? Він подасть до суду і виграє - бо це цілком протизаконно!
ВСЕХ ЛИШАЙТЕ УКРАИНСКОГОГРАЖДАНСТВА с несколькими паспортами (и в первую очередь своих поделников)!