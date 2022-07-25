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Паспорт Коломойського міграційна служба позначила як недійсний

коломойский

Державна міграційна служба позначила як "недійсний" паспорт Ігоря Коломойського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на базу недійсних документів Державної міграційної служби.

Паспортні дані Коломойського містяться в архівних протоколах засідань зборів акіонерівПриватБанку.

Перевірка за базою ДМС показує, що цей документ позначено як "недійсний".

Читайте: В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича, - ЗМІ

Як уточнив на правах анонімності співрозмовник видання Forbes, який бере участь у судових процесах між ПриватБанком та колишніми власниками на боці банку, ще напередодні (24 липня) паспорт Коломойського значився як дійсний.

Адвокат Олександр Вінниченко, який захищає інтереси Коломойського в одній із справ ПриватБанку, сказав Forbes, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства. Він відмовився звʼязуватися з клієнтом з цього приводу.

Також як недійсний позначено паспорт Геннадія Боголюбова. Боголюбов ще 2017 року відмовився від українського громадянства, але 2019-го отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

Також читайте: Голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) громадянство (1073) Коломойський Ігор (3122) паспорт (1153) ДМС (63)


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Топ коментарі
+23
Скоро нам зелені скажуть що Беня зник. Так само, як зник Портнов. Влада зняла з себе відповідальність перед США щоб не судити Беню як громадянина України. Відповідати за його місцезнаходження теж не будуть.
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25.07.2022 16:19
+22
Бєня, звісно, лайно
але хто дав право зеленій дрисні позбавляти громадян громадянства???
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25.07.2022 16:09
+20
А де він сам ?
Його вже виставили в труселях за кордон ?
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25.07.2022 16:07
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А де він сам ?
Його вже виставили в труселях за кордон ?
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25.07.2022 16:07 Відповісти
Щоб більш нічого не виніс з собою.
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25.07.2022 16:08 Відповісти
Так вроді ж труселя за 4,7 грн йому залишили...
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25.07.2022 16:10 Відповісти
платинові в брильянтах ?
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25.07.2022 16:12 Відповісти
Скоро нам зелені скажуть що Беня зник. Так само, як зник Портнов. Влада зняла з себе відповідальність перед США щоб не судити Беню як громадянина України. Відповідати за його місцезнаходження теж не будуть.
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25.07.2022 16:19 Відповісти
Влада може його судити як будь-якого громадянина будь-якої країни, створившего злочини на території України. Але чомусь не судить. Ніякої відповідальності це позбавлення громадянства ні з кого не знимає.
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25.07.2022 17:12 Відповісти
Йому до сраки, боневтік все зробить щоб воно уникнуло відповідальності
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25.07.2022 16:37 Відповісти
Пишуть, як завжди, у Менорі сидить. Хто ж ризикне здоров*ям туди полізти))
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25.07.2022 16:40 Відповісти
Він в Дніпрі. І почуває себе прекрасно.
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25.07.2022 16:55 Відповісти
І керую країною а зеленський в нього на ролі президента
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25.07.2022 17:28 Відповісти
тоді навіщо цей цирк ?
Я так собі думаю, що дії стосовно Бені не повинні обмежуватись позбавленням українського паспорту.
Далі має щось бути, інакше це чергова гра якогось мудака.
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25.07.2022 17:43 Відповісти
Чоловік легким порухом руки уник реєстру олігархів. Тепер він - іноземний інвестор. Ба!
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25.07.2022 18:57 Відповісти
У нього їх з десяток...
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25.07.2022 16:08 Відповісти
Бєня, звісно, лайно
але хто дав право зеленій дрисні позбавляти громадян громадянства???
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25.07.2022 16:09 Відповісти
Так проводят не как аннулирование гражданства указом, а как прекращение гражданства в связи с добровольным вступлением в гражданство другой страны. Там в Днепре кипиш с офисе Бени - документы активно уничтожают. Не удивлюсь, если Беню возьмут под хибарки и в США - на него там дел вагон и тележка.
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25.07.2022 16:13 Відповісти
Это тупо беспредел. Завтра оппозицию так полишают гражданств.
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25.07.2022 16:16 Відповісти
если у них есть гражданство другой страны - то да!
в Украине возможно только 1 гражданство
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25.07.2022 16:47 Відповісти
Конечно безпредед но пипл привыкший к нарушениям законов схавает и еще улюлюкать будет.
Лишить гражданства по рождению нельзя. можно лишь игнорировать гражданства других стран.
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25.07.2022 18:30 Відповісти
Він повинен був сам документи на вихід з громадянства підписати. По другому не законно
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25.07.2022 16:21 Відповісти
а пана Труханера, в якого доведене російське громадянство, чому не чіпають?
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25.07.2022 16:36 Відповісти
з тої же причини, чому Зеленський досі не позбавив громадянства Пушіліна. З тієї ж причини, чому майно росіян в Україні ніхто не чіпає. Тому що з росіянами хочеться домовлятись і не можна їх чіпати.
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25.07.2022 17:00 Відповісти
бо він простий касир
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25.07.2022 17:32 Відповісти
монобільшисть?
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25.07.2022 16:14 Відповісти
Позбавлення громадянства, згідно із Законом України "Про громадянство", відбувається у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, набуття особою громадянства України внаслідок обману, добровільного вступу на військову службу іншої держави. Окрім українського, Коломойський повідомляв про наявність у нього паспортів Кіпру та Ізраїлю
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25.07.2022 16:15 Відповісти
Брехня.
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25.07.2022 16:18 Відповісти
Брехня в том что скопировали кусок текста с закона? или вам не нравится что его лишили гражданства))
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25.07.2022 16:22 Відповісти
Мне на Коломойского пофиг, мягко говоря. Мне не нравится очередное подтирание Конституцией.
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25.07.2022 16:27 Відповісти
брехня в тому, що вони всі мають ще якесь громадянство крім українського, там же не тільки коломойський такий - громадянин Світу. Ну так, на всяк випадок але при тому ніхто їх громадянства не позбавляє, ба більше, вони займають державні дуже важливі посади тут.
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25.07.2022 16:29 Відповісти
він так це повідомляв, що заявити потім про стьоб і довести це в суді (в будь-якому, навіть Лондонському) йому що два пальці обо...мочити
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25.07.2022 16:21 Відповісти
ну как минимум гражданство Израиля у него есть точно. Что он докажет в Лондоне? Есть действующая Конституция и закон о гражданстве, который позволяет юридически провернуть такое с Беней. Лондонский суд как бы не может менять украинские законы)
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25.07.2022 16:28 Відповісти
Так таке можна провернути і з набувачами окупаційних аусвайсів в ОРДЛО і Криму, але чомусь закон застосували лише до Коломойського. А закон має бути один для всіх і не має передбачати вибіркового застосування.
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25.07.2022 17:51 Відповісти
Коли закон суперечить Конституції, то верх бере Конституція
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25.07.2022 16:28 Відповісти
то в теорiї. в реалi верх беруть "понятiя" "ze-братви".
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25.07.2022 16:41 Відповісти
@гундяй

***** ти бот кало-мойского.
"хто дав право", "хромадянстава позбавляють" кококо... ахтунг, ахтунг "дніпрожидовськ! усі на барикади! ваше мафіозне феодальне лайно образили, давайте терпіли на захист вкраденого і нарейдереного"

Ст. 19 Закону України Про громадянства - підстава втрати громадянства : набуття громадянином України громадянства іншої держави.
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25.07.2022 16:53 Відповісти
І підтираємось Конституцією!
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25.07.2022 18:24 Відповісти
Спостерігаємо зараз, як працює ФБР. Чи зможе Бєню з Ізраілю вивезти.
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25.07.2022 16:09 Відповісти
А він хіба в Ізраїлі?
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25.07.2022 16:16 Відповісти
Коломойський в Дніпрі. І ніхто його нікуди не вивезе. Більше того без паспорта він тепер не підпадає під закон про олігархів. Ви на Г+Г хоч щось незадоволене від Коломойського чули?
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25.07.2022 16:56 Відповісти
До реєстру олігархів може потрапити й іноземний бізнесмен, якщо він веде діяльність на території України.
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25.07.2022 17:04 Відповісти
Бєня в розшуку в Ізраілі, він туди навіть не намагається сунутися.
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25.07.2022 16:58 Відповісти
жили-были три поросенка - Пых-Пых, Нюх-Нюх и Пох-Пох......
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25.07.2022 16:12 Відповісти
йому від того ні жарко ні холодно.
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25.07.2022 16:14 Відповісти
більше того, усе що йому належить в Україні, вже не має відношення до України. Іноземний інвестор.
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25.07.2022 16:15 Відповісти
кльово ні? і нам вже нічого не належить. Була би політична воля - все можна було би виправити, всю їх довбану брехню і перекручення. Але ніхто не хоче з тим зв"язуватися всі вважають що краще з тим разом пливсти за течією, але...ми так всі втонемо, а вони звалять за кордон і виявиться що у них у всіх грамодянство третіх країн.
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25.07.2022 16:32 Відповісти
Нет гражданства - велком в США, где на Беню уйма дел заведено. Сомневаюсь конечно, но если реально так произойдет - буду рад.
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25.07.2022 16:15 Відповісти
Ага, Ізраїль його чекає де він відсиджувався за часів Петра. І то, це вже на крайняк буде...
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25.07.2022 16:20 Відповісти
Чому тоді вже пару місяців цей негромадянин знаходиться в Україні?
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25.07.2022 16:14 Відповісти
він і не збирається нікуди виїзжати, його шукають у всьому світі і тільки тут він в безпеці, бо Зеля його не видасть нікому.
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25.07.2022 16:16 Відповісти
Нет украинского гражданства - нет защиты от экстрадиции в США. А если отдаст?)
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25.07.2022 16:21 Відповісти
з якої радості Зеленський видасть Коломойського? На Г+Г тихо, заспокойтеся.
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25.07.2022 16:57 Відповісти
Він може виїхати в Австрію (а може вже виїхав), куди, певно, виїхав також Портнов (у нього там зареєстрована юридична фірма) і запустити юридичний марафон за зразком фірташевського, який тягнеться вже більше восьми років. А там - або ішак здохне, або падішах.
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25.07.2022 16:23 Відповісти
Ну цей юридичний марафон супроводжується щє підпискою про невиїзд та арештом усіх коштів. Так що велкам.
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25.07.2022 17:00 Відповісти
У Ізраїля й ЄС (Кіпр) з Україною безвізовий режим.
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25.07.2022 16:32 Відповісти
Паспорт Коломойського міграційна служба позначила як недійсний, который из 10?
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25.07.2022 16:17 Відповісти
Беня, отдай зёле(формально Украине, но по факту зёле) 1+1. Ему ведь еще проводить избирательную компанию, а ты там теперь лишний груз. И тогда , возможно, паспорт снова станет действительным
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25.07.2022 16:19 Відповісти
Нахіба?
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25.07.2022 16:24 Відповісти
Еврей лишает гражданства трех евреев, включая своего хозяина. Сюжет достойный Библии.
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25.07.2022 16:21 Відповісти
Клоунада 95- го кварталу в діі , для лохів

Так як найвеличнішому 44- и роки і він не лох 🤣
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25.07.2022 16:27 Відповісти
Який саме паспорт? Він сам казав що у нього тих паспортів як у дурня фанатиків 😆😆😆
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25.07.2022 16:22 Відповісти
Я думаю есть договоренность с США о разрушении олигархической системы. В наших реалиях отсутствие мощной медийной поддержки превращает олигарха в обычного бизнесмена. Правда есть риски, что все медиа будут уже в руках Зели - это уже прямой путь питуна на россии.
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25.07.2022 16:25 Відповісти
ну так він же думає всіх переіграть.
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25.07.2022 16:33 Відповісти
на пітуна на роїсі управи нема, а на Вову в Україні в плані свободи слова та інших прав і свобод управа буде, в першу чергу зі сторони Заходу. Провиляти уже не вдасться.
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25.07.2022 16:35 Відповісти
Тільки паспорт не дійсний чи не дійсний сам коломойський, як громадянин України і його можна здавати на утилізацію в США?
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25.07.2022 16:25 Відповісти
тепер українська судова система ніяк не зможе засудити громадянина Ізраелю, а Зеленський має відмазку американцям "не можу видати вам громадянина іншої держави"
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25.07.2022 16:28 Відповісти
Звідки ця маячня, про "не зможе засудити громадянина Ізраелю"? Звичайно, що за злочини на території України ще й як може. Просто не хоче, бо куплена портновотатаровщиною.
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25.07.2022 17:17 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/s-chistogo-lista-zachem-zelenskiy-sdelal-kolomoyskogo-krupneyshim-evropeyskim-investorom-22072022-463082 Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну

бачимо чудові перспективи, які відкриваються перед Коломойським у разі позбавлення українського громадянства. Він стає респектабельним кіпрсько-ізраїльським бізнесменом і, більш того, найбільшим європейським інвестором в Україні. Нагадаємо, що Кіпр - член Євросоюзу, а Євросоюз - це те, куди ми йдемо. Коломойський уже там. Євросоюз обіцяє нам багатомільярдну допомогу на відновлення економіки та інфраструктури після закінчення війни із Росією. Натомість ми маємо забезпечити максимально сприятливі умови для європейських інвесторів. Поки інші роздумуватимуть, Коломойський перший скористається новими можливостями.
Втім, не обов'язково чекати на кінець війни. Деякі нові можливості з'являться у кіпрсько-ізраїльського мільярдера одразу, як він захоче скористатися гарантіями, які надають закони "Про захист іноземних інвестицій", "Про режим іноземного інвестування" та ін. Виконання цих законів знову ж таки залежить від настрою влади. Щодо іноземного інвестора Коломойського, настрій влади, напевно, буде досить доброзичливим.
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25.07.2022 16:33 Відповісти
проте якщо врахувати, що проти такого "європейського інвестора" є заведена кримінальна справа в США, то тоді мабуть важко буде йому розраховувати на доброзичливість. )
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25.07.2022 16:39 Відповісти
Фірташ, якого з 2014 року американці намагаються екстрадувати в США, знайшов доброзичливість в Австрії.
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25.07.2022 16:47 Відповісти
Фірташ вже не інвестор, а підсудний в Австрії.
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25.07.2022 16:55 Відповісти
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25.07.2022 16:58 Відповісти
Йому вже не до сміху.

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25.07.2022 17:19 Відповісти
Кіпрським - можливо. Ізраільским - ніяк, він у розшуку в Ізраілі.
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25.07.2022 16:53 Відповісти
Позбавивши Бєню "громадянства" Зеленський автоматично позбавив його відповідальності перед законом про олігархів в Україні, з одного боку, і одночасно своєї відповідальності за злочини Бєні, скажімо, в США. А тут йому навіть дуже в задницю тим штрикають. Так що пархаті тупо розводять всіх. Просто чергове зелене гамно мудрому 73% наріду межи очі. Їжте убогі, на обляпайтесь.
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25.07.2022 16:34 Відповісти
Шикарний комент. Мало не єдиний притомний.
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25.07.2022 16:37 Відповісти
а ахмет лапух закрыл все телеканалы
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25.07.2022 16:59 Відповісти
Закон про олігархів нічого про громадянство не згадує, мова у законі йде про реєстр, в який може потрапити і іноземець, якщо він веде діяльність на території України. А може і не потрапить. Все залежить від того, внесуть його у реєстр, чи ні.
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25.07.2022 17:05 Відповісти
Знов же хотілось би почути від влади аргументацію цього поступку, яка причина?
мовчок ніхера...
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25.07.2022 16:35 Відповісти
Як тут всі переймаються долею цього пейсатого урода... Ще не наїлися лайна про його "патріотизм"? Мало його вилизали у 2014 році?

Невже не зрозуміло, що триває операція під кодовою назвою "зливаємо воду і гасимо світло"??? Тепер у разі якихось претензій до нього з боку України він вже не відповітаме як громадянин. Сидітиме тепер в ісраїлі і чхатиме на запити про екстрадицію...
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25.07.2022 16:35 Відповісти
Ну в Ізраїлі він у розшуку, так що якщо і сидітиме в Ізраїлі, то у тюрмі.
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25.07.2022 16:56 Відповісти
"Да как ты можешь! На отца родного !!"
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25.07.2022 16:43 Відповісти
Тобто тепер Коломойського зовсім не можна видати США?
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25.07.2022 16:43 Відповісти
його і так ніхто не збирався видавати. Без українського громадянства Коломойський не буде підпадати під закон про олігархів, адже він тепер з точки зору закону - іноземний інвестор, а це значить, що він і далі зможе володіти тим же Г+Г.
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25.07.2022 16:59 Відповісти
Ну по-перше, Коломойський не володіє напряму Г+Г, він це робить через офшори й так. Тому він як був формально кіпріотським інвестором, так і залишається. А підпадання його під закон про олігархів залежить виключно від того, чи внесуть його зєбіли у реєстр олігархів, чи ні.
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25.07.2022 17:07 Відповісти
Шото не понятно кто кого кинул или беня и в этот раз схитрожопил.
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25.07.2022 16:48 Відповісти
Если Беня патриот - пусть едет в Штаты, и Украина получит много оружия.
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25.07.2022 16:52 Відповісти
Беня выиграет любой суд, если ему надо. Но не надо
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25.07.2022 16:56 Відповісти
какая-то многоходовочка от бени. не верю, что это делается без его желания.
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25.07.2022 17:02 Відповісти
IMHO:
Сама вірогідна причина лишити Коломойського громадянства -
НЕ ПІДСУДНІСТЬ "іноземця" та НЕ ВИДАЧА ЙОГО США.
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25.07.2022 17:04 Відповісти
Якщо іноземець скоїв злочини на території України, то він чудово підсудний по законам України.
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25.07.2022 17:09 Відповісти
Коли коїв - був цілком підсудним.
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25.07.2022 23:22 Відповісти
какой развод какой развод
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25.07.2022 17:12 Відповісти
Якщо Беня позбавлений громадянства, то подальше перебування на території України вважається не законним і він підлягає депортації, навіть на Кіпр. Після чого Беня припиняє участь в судових процесах в Україні і звичайно тоді нічого і нікому не винен, а Україна продовжує далі платити за борги Зеленського перед Коломойським коштами платників податків.
Це моя версія, але юристи Бені і верховний Юрист провертають якусь хитру схему, щоб обоє не сіли і кожен залишався зі своїм награбованим.
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25.07.2022 17:15 Відповісти
на каком основании не децствителен ? и что с этого кроме шумихи ?
просто интересно
к слову, Корбан зарегистрирован в Днепре, ну паспорт, на каком основании не пустили в Украину ?
у лиц без гражданства по идее есть права,
мусора поглумились над человеком
завтра так всех в ВСУ гражданства лишат по прихоти патрушева ?
это в Омане так договорились ?
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25.07.2022 17:20 Відповісти
Які для йього існують законні підстави?
Я цілком і повністю за те, щоб Коломойша сидів за гратами, але яке право у ОП забирати громадянство у громадян України? Що це за дурня така? Він подасть до суду і виграє - бо це цілком протизаконно!
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25.07.2022 17:33 Відповісти
Ой-ой-ой! Про євреїв тут неможна.
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25.07.2022 17:37 Відповісти
Беню просто лишають без трусів, якщо паспорт на зборах акціонерів Приватбанку визнано недійсним, то автоматично він ніяким чином не стосується до банку, його там не було, ніяких прав, ніяких рішень в його інтересах. Цікаво, хто ж насмілився наложити лапу?
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25.07.2022 18:15 Відповісти
ну і що далі?Якщо не буде ломитися за кордон то все і норм.Норм у нього а не у нас.
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25.07.2022 20:51 Відповісти
Как говорил Кот Бегемот, "там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы!"
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25.07.2022 20:55 Відповісти
Все правильно, только почему сейчас (когда "дорогу перебежал"), у него несколько паспортов было еще до выборов нынешнего харанта! Просто банальные разборки и жалкая месть.
ВСЕХ ЛИШАЙТЕ УКРАИНСКОГОГРАЖДАНСТВА с несколькими паспортами (и в первую очередь своих поделников)!
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25.07.2022 20:55 Відповісти
 
 