Словакия готова продать Украине 11 истребителей МиГ-29, - министр обороны Надь
Словакия готова продать украинской стороне истребители стоимостью около 35 миллионов евро за один МиГ-29. По словам чиновника, страна не может предоставить самолеты Украине безвозмездно.
Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Эти самолеты будут сняты с эксплуатации с конца августа. Чешские и польские самолеты примут на себя защиту воздушного пространства Словакии с начала сентября. Позже Словакия получит на смену самолеты из США.
"Мы открыты к дискуссии о пожертвованиях этих МИГ-29 Украине, но, конечно, это потребует, я бы сказал, более широкой дискуссии по учету финансовых аспектов и всех других аспектов доставки, поэтому решение еще не принято", - подчеркнул Надь.
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вікіпедія https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-35 https://ru.wikipedia.org/wiki/МиГ-35
Это модернизация под стандарт НАТО
2008г
Лучше, чуть добавить у купить НОВЫЕ шведские Saab JAS 39 Gripen!
Швеция продаст, нужно говорить, на самом деле, если вести правильную внешную и внутреннюю политику, то Швеция может стать стратегическим союзником Украины (даже ближе, чем Британия).
Я думаю шведы не без основания опасаются "кротов" паРашки в высшем политическом руководстве Украины (и поэтому не доверяют, не хотят, чтоб их технологии попали к лишнехромосомным оркам)!
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але все рівно словакам щира подяка
Краще нові тоді закуповувати