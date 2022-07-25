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Словакия готова продать Украине 11 истребителей МиГ-29, - министр обороны Надь

винищувач

Словакия готова продать украинской стороне истребители стоимостью около 35 миллионов евро за один МиГ-29. По словам чиновника, страна не может предоставить самолеты Украине безвозмездно.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Эти самолеты будут сняты с эксплуатации с конца августа. Чешские и польские самолеты примут на себя защиту воздушного пространства Словакии с начала сентября. Позже Словакия получит на смену самолеты из США.

"Мы открыты к дискуссии о пожертвованиях этих МИГ-29 Украине, но, конечно, это потребует, я бы сказал, более широкой дискуссии по учету финансовых аспектов и всех других аспектов доставки, поэтому решение еще не принято", - подчеркнул Надь.

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Топ комментарии
+35
а як пан має десь взяти літаки? Знають пан Олександр, що таке логістика і обслуговування літаків? Дякувати Словаччину, що хоче нам продати ті літаки, які ми вміємо обслуговувати і використовувати.. Якраз вистачило би грошей на ці літаки і РЗСО, які Володя якось непомітно пробачив Бені. Плачуться, щоб дали США і Європа гроші бідній Україні, а ті лежать в казні витрачають на утримання переселенця і Ізраюлю Бені.
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25.07.2022 18:04
+27
Ми теж отримали тоді ракети, літаки, танки безкоштовно. Більше того - ми їх отримали стільки, скільки в Європі ніколи не було і ніколи не буде.

І де це все у нас?
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25.07.2022 18:00
+18
Щось дорогувато за 40 річні літаки???
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25.07.2022 17:56
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Років з 20 назад Україна продала свої "надлишкові" МіГ-29 по 5 млн дол
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25.07.2022 18:42 Ответить
многовато 35 лям за один бушний радянський міг-29
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25.07.2022 18:44 Ответить
на 2011 новий новітній МІГ-35, який є єволюцією міг-29, коштує 45 лям злн

вікіпедія https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-35 https://ru.wikipedia.org/wiki/МиГ-35
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25.07.2022 18:47 Ответить
только в 2011 году был доллар по 8 и рубль по 20 ...
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25.07.2022 21:56 Ответить
яка різниця, словаки теж у доларах оперують як і вартість за міг-35
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26.07.2022 14:27 Ответить
продавайте скоріше
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25.07.2022 18:47 Ответить
Кацапня для вас все дорого а мы будем брати все що дают пофіг чим вас перемелювати
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25.07.2022 18:50 Ответить
На прошлой неделе стало известно, что Бухарест планирует закупить 32 самолета F-16AM/BM (Blok 10/15) из состава Королевских Воздушных сил Норвегии, которая выводит их из эксплуатации к концу года, заменяя на F-35. Ожидаемая стоимость сделки - 454 млн евро. При этом 354 млн евро пойдут непосредственно на самолеты. То есть один самолет обойдется в 11,053 млн евро. Остальные 100 млн евро пойдут на материально-техническую поддержку, сопутствующее оснащение, обслуживание двигателей, а также модернизацию, которую проведут США на мощностях Aerostar Bacau.
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25.07.2022 18:52 Ответить
во-во кажись словаки хотят кого-то ******* по цене
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25.07.2022 18:55 Ответить
так про що і мова,пташки у них далеко не першої свіжості,якихось значних модернізацій не проходили,а хочуть як за добротне б\у ф16...
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25.07.2022 22:51 Ответить
Якщо зараз в нас просто ФІЗИЧНО немає можливості звідки-небудь взяти додаткові літаки - то оці МіГи - що нам пропонує Словаччина треба БРАТИ ОДНОЗНАЧНО!! Які б вони не були застарілі(думаю що авіоніка в них вже частково модернізована) - вони зможуть ПРЯМО ЗАРАЗ вступити у бій: прикривати наші війська від нальотів ворожої авіації та закріпити наше панування у небі на визначених локаціях. А для використання тих самих А-10 потрібно ще створити певні умови: від обслуговування(треба мати відповідні запчастини та матеріали і кваліфіковану"обслугу" до них) до ***********(які теж потрібно вміти правильно застосовувати), а це все - додатковий час. Поставки більш ******** F-16/F15 чи F-18(або інших моделей з інших країн)- це наше майбутнє, а літаки нам КОНЧЕ потрібні ВЖЕ ЗАРАЗ!
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25.07.2022 18:54 Ответить
весь вопрос в цене 35 млн это за все самолеты? или только за один ? если за все - то надо брать в любом состоянии - если за один тогда до свидания
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25.07.2022 18:57 Ответить
У Словакии MIG29AS
Это модернизация под стандарт НАТО

2008г
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25.07.2022 18:59 Ответить
Красная цена этому совковому лому 20-22 ляма!
Лучше, чуть добавить у купить НОВЫЕ шведские Saab JAS 39 Gripen!
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25.07.2022 19:09 Ответить
а ти спитав чи вони продадуть? взагалі то краще купити Ф35 якщо шо, 400 штук на весь лендліз
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25.07.2022 19:12 Ответить
Даже для F-16 нужны подготовленные аэродромы и инфраструктура, Saab JAS 39 Gripen взлетит с любой автомобильной дороги (они изначально проекьтировались как неприхотливые и универсальные самолеты и простым обслуживанием).
Швеция продаст, нужно говорить, на самом деле, если вести правильную внешную и внутреннюю политику, то Швеция может стать стратегическим союзником Украины (даже ближе, чем Британия).
Я думаю шведы не без основания опасаются "кротов" паРашки в высшем политическом руководстве Украины (и поэтому не доверяют, не хотят, чтоб их технологии попали к лишнехромосомным оркам)!
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25.07.2022 19:33 Ответить
ідіть на базар, поторгуйтеся і купите. Їх там дуже багато продається.
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25.07.2022 20:04 Ответить
Слухав коментар спеціаліста. Так ось він сказав, що на гріпен встановлений лише ОДИН двигун. Віжповідно він може брати менше бомб та ракет, а також має набагато менший радіус дії. На його думку, для нас ідеальним варіантом був би F-15. Він має набагато потужніше озброєння і може сідати та злітати навіть з грунтових аеродромів та шосейних доріг. Досягається це завдяки тому, що у нього повітрязабірник розташований по обидві боки фюзеляжу, а не так як, наприклад, у F-16, де він висить знизу. Плюс він дешевший у експлуатації і не потребує складної аеродромної інфраструктури.
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26.07.2022 12:54 Ответить
мабудь українські ВПС самі визначатимуться із потребою запропонованих словаками літаків
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але все рівно словакам щира подяка
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25.07.2022 19:14 Ответить
Хитрі словаки, вони ще з 2018 хочуть замінити ці міги на ф-16, але не мають коштів. 35 лимонів -занадто дорого, середня ціна 25 , залежно від рівня модернізації. Угорці в 2019 продавали 19 штук за 10.
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25.07.2022 19:18 Ответить
який хитрий словак, вирішив підзаробити, США не продає ж Словаччині нові літаки.
Краще нові тоді закуповувати
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25.07.2022 19:30 Ответить
Новина якась ліва. Їм красна ціна 4 млн $ за штуку. Можливо там за всі 11 35 млн?
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25.07.2022 19:50 Ответить
Хоча може бути і правдою. Це модернізовані Міги.
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25.07.2022 20:03 Ответить
нічого там крутого не модернізували,як не вміли по землі працювати чим небудь крім нурсів і простих бомб так і не навчили,за який чорт такі бабки?
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25.07.2022 22:52 Ответить
они новые столько не стоили
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25.07.2022 19:51 Ответить
согласны за 35 только в комплекте 20 тамагаков на 1000 км + 800 кг взрывчатки!
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25.07.2022 20:45 Ответить
А не хоче каломойша проплати?
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25.07.2022 20:53 Ответить
F16 стільки коштує
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25.07.2022 20:58 Ответить
Пусть наши депутаны с повышенной в 2 раза зарплаты оплатят.
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25.07.2022 21:13 Ответить
А чому ВР не інформує. хто з депутатів надав фінансову допомогу ЗСУ і чи . взагалі. надавалася така допомога ?
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25.07.2022 23:52 Ответить
Правильно - Україна - не готова купити антикваріат.
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26.07.2022 05:32 Ответить
Словаки, через год вы их на помойку выкинете, а сейчас хотите на крови евро-центик срубить.
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26.07.2022 12:35 Ответить
https://defence-ua.com/army_and_war/polscha_kupit_v_pivdennij_koreji_legki_shturmoviki_i_zaminu_dlja_t_72_schob_ozbrojitis_proti_rf-8267.html поляки он взагалі купують три ескадрильї корейських легких багатоцільових винищувачів FA-50 за 2.6 млрд $
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26.07.2022 14:33 Ответить
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