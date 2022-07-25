Словакия готова продать Украине 11 истребителей МиГ-29, - министр обороны Надь

Словакия готова продать украинской стороне истребители стоимостью около 35 миллионов евро за один МиГ-29. По словам чиновника, страна не может предоставить самолеты Украине безвозмездно.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Эти самолеты будут сняты с эксплуатации с конца августа. Чешские и польские самолеты примут на себя защиту воздушного пространства Словакии с начала сентября. Позже Словакия получит на смену самолеты из США.

"Мы открыты к дискуссии о пожертвованиях этих МИГ-29 Украине, но, конечно, это потребует, я бы сказал, более широкой дискуссии по учету финансовых аспектов и всех других аспектов доставки, поэтому решение еще не принято", - подчеркнул Надь.

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