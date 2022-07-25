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Словаччина готова продати Україні 11 винищувачів МіГ-29, - міністр оборони Надь

винищувач

Словаччина готова продати укранській стороні винищувачі вартістю близько 35 мільйонів євро за один МіГ-29. За словами чиновника, країна не може надати літаки Україні безоплатно.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Ці літаки будуть зняті з експлуатації з кінця серпня. Чеські та польські літаки візьмуть на себе захист повітряного простору Словаччини з початку вересня. Пізніше Словаччина отримає на заміну літаки зі США.

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"Ми відкриті до дискусії про пожертвування цих МІГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не прийнято", - наголосив Надь.

ВПС (177) допомога і підтримка (1162)


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Топ коментарі
+35
а як пан має десь взяти літаки? Знають пан Олександр, що таке логістика і обслуговування літаків? Дякувати Словаччину, що хоче нам продати ті літаки, які ми вміємо обслуговувати і використовувати.. Якраз вистачило би грошей на ці літаки і РЗСО, які Володя якось непомітно пробачив Бені. Плачуться, щоб дали США і Європа гроші бідній Україні, а ті лежать в казні витрачають на утримання переселенця і Ізраюлю Бені.
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25.07.2022 18:04
+27
Ми теж отримали тоді ракети, літаки, танки безкоштовно. Більше того - ми їх отримали стільки, скільки в Європі ніколи не було і ніколи не буде.

І де це все у нас?
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25.07.2022 18:00
+18
Щось дорогувато за 40 річні літаки???
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25.07.2022 17:56
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Років з 20 назад Україна продала свої "надлишкові" МіГ-29 по 5 млн дол
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25.07.2022 18:42 Відповісти
многовато 35 лям за один бушний радянський міг-29
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25.07.2022 18:44 Відповісти
на 2011 новий новітній МІГ-35, який є єволюцією міг-29, коштує 45 лям злн

вікіпедія https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-35 https://ru.wikipedia.org/wiki/МиГ-35
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25.07.2022 18:47 Відповісти
только в 2011 году был доллар по 8 и рубль по 20 ...
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25.07.2022 21:56 Відповісти
яка різниця, словаки теж у доларах оперують як і вартість за міг-35
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26.07.2022 14:27 Відповісти
продавайте скоріше
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25.07.2022 18:47 Відповісти
Кацапня для вас все дорого а мы будем брати все що дают пофіг чим вас перемелювати
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25.07.2022 18:50 Відповісти
На прошлой неделе стало известно, что Бухарест планирует закупить 32 самолета F-16AM/BM (Blok 10/15) из состава Королевских Воздушных сил Норвегии, которая выводит их из эксплуатации к концу года, заменяя на F-35. Ожидаемая стоимость сделки - 454 млн евро. При этом 354 млн евро пойдут непосредственно на самолеты. То есть один самолет обойдется в 11,053 млн евро. Остальные 100 млн евро пойдут на материально-техническую поддержку, сопутствующее оснащение, обслуживание двигателей, а также модернизацию, которую проведут США на мощностях Aerostar Bacau.
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25.07.2022 18:52 Відповісти
во-во кажись словаки хотят кого-то ******* по цене
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25.07.2022 18:55 Відповісти
так про що і мова,пташки у них далеко не першої свіжості,якихось значних модернізацій не проходили,а хочуть як за добротне б\у ф16...
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25.07.2022 22:51 Відповісти
Якщо зараз в нас просто ФІЗИЧНО немає можливості звідки-небудь взяти додаткові літаки - то оці МіГи - що нам пропонує Словаччина треба БРАТИ ОДНОЗНАЧНО!! Які б вони не були застарілі(думаю що авіоніка в них вже частково модернізована) - вони зможуть ПРЯМО ЗАРАЗ вступити у бій: прикривати наші війська від нальотів ворожої авіації та закріпити наше панування у небі на визначених локаціях. А для використання тих самих А-10 потрібно ще створити певні умови: від обслуговування(треба мати відповідні запчастини та матеріали і кваліфіковану"обслугу" до них) до ***********(які теж потрібно вміти правильно застосовувати), а це все - додатковий час. Поставки більш ******** F-16/F15 чи F-18(або інших моделей з інших країн)- це наше майбутнє, а літаки нам КОНЧЕ потрібні ВЖЕ ЗАРАЗ!
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25.07.2022 18:54 Відповісти
весь вопрос в цене 35 млн это за все самолеты? или только за один ? если за все - то надо брать в любом состоянии - если за один тогда до свидания
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25.07.2022 18:57 Відповісти
У Словакии MIG29AS
Это модернизация под стандарт НАТО

2008г
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25.07.2022 18:59 Відповісти
Красная цена этому совковому лому 20-22 ляма!
Лучше, чуть добавить у купить НОВЫЕ шведские Saab JAS 39 Gripen!
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25.07.2022 19:09 Відповісти
а ти спитав чи вони продадуть? взагалі то краще купити Ф35 якщо шо, 400 штук на весь лендліз
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25.07.2022 19:12 Відповісти
Даже для F-16 нужны подготовленные аэродромы и инфраструктура, Saab JAS 39 Gripen взлетит с любой автомобильной дороги (они изначально проекьтировались как неприхотливые и универсальные самолеты и простым обслуживанием).
Швеция продаст, нужно говорить, на самом деле, если вести правильную внешную и внутреннюю политику, то Швеция может стать стратегическим союзником Украины (даже ближе, чем Британия).
Я думаю шведы не без основания опасаются "кротов" паРашки в высшем политическом руководстве Украины (и поэтому не доверяют, не хотят, чтоб их технологии попали к лишнехромосомным оркам)!
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25.07.2022 19:33 Відповісти
ідіть на базар, поторгуйтеся і купите. Їх там дуже багато продається.
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25.07.2022 20:04 Відповісти
Слухав коментар спеціаліста. Так ось він сказав, що на гріпен встановлений лише ОДИН двигун. Віжповідно він може брати менше бомб та ракет, а також має набагато менший радіус дії. На його думку, для нас ідеальним варіантом був би F-15. Він має набагато потужніше озброєння і може сідати та злітати навіть з грунтових аеродромів та шосейних доріг. Досягається це завдяки тому, що у нього повітрязабірник розташований по обидві боки фюзеляжу, а не так як, наприклад, у F-16, де він висить знизу. Плюс він дешевший у експлуатації і не потребує складної аеродромної інфраструктури.
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26.07.2022 12:54 Відповісти
мабудь українські ВПС самі визначатимуться із потребою запропонованих словаками літаків
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але все рівно словакам щира подяка
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25.07.2022 19:14 Відповісти
Хитрі словаки, вони ще з 2018 хочуть замінити ці міги на ф-16, але не мають коштів. 35 лимонів -занадто дорого, середня ціна 25 , залежно від рівня модернізації. Угорці в 2019 продавали 19 штук за 10.
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25.07.2022 19:18 Відповісти
який хитрий словак, вирішив підзаробити, США не продає ж Словаччині нові літаки.
Краще нові тоді закуповувати
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25.07.2022 19:30 Відповісти
Новина якась ліва. Їм красна ціна 4 млн $ за штуку. Можливо там за всі 11 35 млн?
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25.07.2022 19:50 Відповісти
Хоча може бути і правдою. Це модернізовані Міги.
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25.07.2022 20:03 Відповісти
нічого там крутого не модернізували,як не вміли по землі працювати чим небудь крім нурсів і простих бомб так і не навчили,за який чорт такі бабки?
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25.07.2022 22:52 Відповісти
они новые столько не стоили
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25.07.2022 19:51 Відповісти
согласны за 35 только в комплекте 20 тамагаков на 1000 км + 800 кг взрывчатки!
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25.07.2022 20:45 Відповісти
А не хоче каломойша проплати?
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25.07.2022 20:53 Відповісти
F16 стільки коштує
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25.07.2022 20:58 Відповісти
Пусть наши депутаны с повышенной в 2 раза зарплаты оплатят.
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25.07.2022 21:13 Відповісти
А чому ВР не інформує. хто з депутатів надав фінансову допомогу ЗСУ і чи . взагалі. надавалася така допомога ?
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25.07.2022 23:52 Відповісти
Правильно - Україна - не готова купити антикваріат.
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26.07.2022 05:32 Відповісти
Словаки, через год вы их на помойку выкинете, а сейчас хотите на крови евро-центик срубить.
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26.07.2022 12:35 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/polscha_kupit_v_pivdennij_koreji_legki_shturmoviki_i_zaminu_dlja_t_72_schob_ozbrojitis_proti_rf-8267.html поляки он взагалі купують три ескадрильї корейських легких багатоцільових винищувачів FA-50 за 2.6 млрд $
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26.07.2022 14:33 Відповісти
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