Словаччина готова продати Україні 11 винищувачів МіГ-29, - міністр оборони Надь
Словаччина готова продати укранській стороні винищувачі вартістю близько 35 мільйонів євро за один МіГ-29. За словами чиновника, країна не може надати літаки Україні безоплатно.
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Ці літаки будуть зняті з експлуатації з кінця серпня. Чеські та польські літаки візьмуть на себе захист повітряного простору Словаччини з початку вересня. Пізніше Словаччина отримає на заміну літаки зі США.
"Ми відкриті до дискусії про пожертвування цих МІГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не прийнято", - наголосив Надь.
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вікіпедія https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-35 https://ru.wikipedia.org/wiki/МиГ-35
Это модернизация под стандарт НАТО
2008г
Лучше, чуть добавить у купить НОВЫЕ шведские Saab JAS 39 Gripen!
Швеция продаст, нужно говорить, на самом деле, если вести правильную внешную и внутреннюю политику, то Швеция может стать стратегическим союзником Украины (даже ближе, чем Британия).
Я думаю шведы не без основания опасаются "кротов" паРашки в высшем политическом руководстве Украины (и поэтому не доверяют, не хотят, чтоб их технологии попали к лишнехромосомным оркам)!
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але все рівно словакам щира подяка
Краще нові тоді закуповувати