Зафиксирован резкий рост давления на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. Это может привести к аварии, - Оператор ГТС

Оператор ГТС Украины зафиксировал резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой Помары Ужгород на участке госграница РФ Украина. Его изменение произошло без предупреждения со стороны ПАО "Газпром".

Как передаёт Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен давать информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование Оператора несёт потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он добавил, что особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того как Газпром снова снизил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн кубометров в сутки. В частности, в 2009 году при аналогичных обстоятельствах произошла авария на газопроводе.

В настоящее время ОГТСУ проинформировал Газпром, что несвоевременная подача информации о переключении и изменении режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе. В компании акцентировали внимание на необходимости согласования действий, согласно алгоритму, определенному действующим межоператорским соглашением.

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Как известно, российская федерация с 11 по 21 июля приостановила поставки газа по "Северному потоку" из-за проведения плановых профилактических работ.

Ранее Канада решила вернуть Германии отремонтированную газовую турбину, которая использовалась в системе трубопровода Nord Stream.

Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины выразили глубочайшее разочарование в связи с принятием такого решения.

25 июля стало известно, что российский газовый монополист "Газпром" выводит из эксплуатации ещё один газотурбинный двигатель для "Северного потока - 1", установленный на компрессорной станции "Портовая". При этом суточный объем прокачки газа составит 33 млн кубометров.