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Новости Газовая война
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Зафиксирован резкий рост давления на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. Это может привести к аварии, - Оператор ГТС

газопровід

Оператор ГТС Украины зафиксировал резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой Помары Ужгород на участке госграница РФ Украина. Его изменение произошло без предупреждения со стороны ПАО "Газпром".

Как передаёт Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен давать информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование Оператора несёт потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он добавил, что особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того как Газпром снова снизил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн кубометров в сутки. В частности, в 2009 году при аналогичных обстоятельствах произошла авария на газопроводе.

В настоящее время ОГТСУ проинформировал Газпром, что несвоевременная подача информации о переключении и изменении режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе. В компании акцентировали внимание на необходимости согласования действий, согласно алгоритму, определенному действующим межоператорским соглашением.

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Как известно, российская федерация с 11 по 21 июля приостановила поставки газа по "Северному потоку" из-за проведения плановых профилактических работ.

Ранее Канада решила вернуть Германии отремонтированную газовую турбину, которая использовалась в системе трубопровода Nord Stream.

Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины выразили глубочайшее разочарование в связи с принятием такого решения.

25 июля стало известно, что российский газовый монополист "Газпром" выводит из эксплуатации ещё один газотурбинный двигатель для "Северного потока - 1", установленный на компрессорной станции "Портовая". При этом суточный объем прокачки газа составит 33 млн кубометров.

Автор: 

газопровод (831) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+21
Це ж не випадковість... Як з ними узгоджувати те, що вони роблять навмисне, для створення аварійної ситуації і в подальшому для знищення Української ГТС.
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25.07.2022 22:44
+21
Вони підвищили тиск а ви прикрутіть вхід в магістраль.І проблеми будуть у кацапів треба підходить до проблеми професійно а не політично.
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25.07.2022 22:46
+15
Попытка поднять резко давление в газопроводе без быстрой возможности отбора,может привести к взрыву и возможности обвинить Украину что мы не можем справиться с трубой...

Ладно европа с сименсом не могут разобраться но тут возникает внештатная ситуация и возможно приведшей диверсии
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25.07.2022 22:46
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Правила форума Совет форумчан
кацапи запили і "газанули"
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25.07.2022 22:44 Ответить
Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец.
Арахамия помогает спасти деньги Путина: https://youtu.be/MRsV_xg_01U?t=143
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26.07.2022 02:30 Ответить
Забздели русские от химарсов.
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25.07.2022 22:44 Ответить
До чого тут хiмарси?
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26.07.2022 01:55 Ответить
Це ж не випадковість... Як з ними узгоджувати те, що вони роблять навмисне, для створення аварійної ситуації і в подальшому для знищення Української ГТС.
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25.07.2022 22:44 Ответить
росія зробила щось не за правилами? Та ну, брехуни
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25.07.2022 22:45 Ответить
це москалі так хотіли щось зламати в газопроводі?
щоб посилити шантаж мабуть
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25.07.2022 22:45 Ответить
Попытка поднять резко давление в газопроводе без быстрой возможности отбора,может привести к взрыву и возможности обвинить Украину что мы не можем справиться с трубой...

Ладно европа с сименсом не могут разобраться но тут возникает внештатная ситуация и возможно приведшей диверсии
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25.07.2022 22:46 Ответить
Вони підвищили тиск а ви прикрутіть вхід в магістраль.І проблеми будуть у кацапів треба підходить до проблеми професійно а не політично.
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25.07.2022 22:46 Ответить
Ще комусь зрозумілоя? Терористи ерефії
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26.07.2022 00:06 Ответить
Кацапському провокатору "розумні" українці поставили 21 лайк.
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26.07.2022 17:32 Ответить
@свічка

Тварини.

Зафіксовано різкий ріст тиску на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці держкордон РФ- Україна. Зміна тиску відбулась без попередження зі сторони ПАТ «Газпром»


в 2009 році за аналогічних обставин відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.
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25.07.2022 22:50 Ответить
Идет российский газ до сих пор.....страна ********* совсем?
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25.07.2022 23:12 Ответить
Какая? Германия?
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25.07.2022 23:45 Ответить
Значит надо прикрыть задвижку на вводе, пусть трубу разорвёт на территории параши .
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25.07.2022 23:37 Ответить
А можна під шумок зробити так, щоб аварія сталася саме на тій гілці, яка на Угорщину іде?))
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25.07.2022 23:46 Ответить
То треба придбати за цим тиском. Оплата ж за куби... Чим більше тиск, тим краще.
Закон Бойля-Маріотта в допомогу...
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26.07.2022 00:00 Ответить
а пам"ятаєте ци падлюки постійно звинувачували українців, ніби вони газ крадуть і тому тиску немає. То може і треба мати тепер якусь додаткову трубу в яку зайвий тиск відкачувати вразі внештатної ситуації, щоб внештатних ситуацій уникати.
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26.07.2022 00:18 Ответить
...різке зростання тиску на газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород...
Джерело:

Наскільки різке, можна дізнатись? В межах регламенту чи ні?
Скоріше в межах, просто підняли без попередження.
Їм же ж бабло нема куди дівати, то нехай качають понад необхідне. Нам менше треба буде на прокачку витрачатись.
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26.07.2022 00:21 Ответить
Лишній тиск в наші газосховища.
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26.07.2022 00:33 Ответить
а в чому взагалі проблема? москалі підвищують тиск не попередивши, то обрубуйте і обмежуйте тиск НА ВХОДІ в Україну!!!! і хай вже мас-КАЛЛ-ські труби потіють...
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26.07.2022 00:41 Ответить
Кацапи не можуть і дня прожити щоб когось не підставити.
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26.07.2022 01:55 Ответить
Турецкое МИД сообщает, что согласно заявлению ГАЗПРОМА давление никто не поднимал.
Зеленскому самое время за повышение давления газа вручить подозрение ПОРОШЕНКО.
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26.07.2022 05:37 Ответить
Так вот зачем турбины "Сименс" ремонтировали в Канаде
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26.07.2022 06:24 Ответить
Збільшити відбір у 5(10) разів!!!
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26.07.2022 08:03 Ответить
Цікавить інше питання до уряду і Нафтогазу, як ми маємо реформувати економіку і скоротити споживання газу для опалення тощо..., з розрахунку, що Україна, не зможе більше придбати газ за кордоном, а буде змушена лише розраховувати на внутрішні ресурси добичі, що для цього робить держава, припустімо все нема де купити газ і нема за що його купити, що далі? які рішення?
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26.07.2022 08:40 Ответить
ТАК ми ж до сьогодні качаємо кацапський газ???!!! "введіть ембарго" (с) наш телесуфльор про це знає, коли волає до цілого світу про "не купувати в росії газ"?
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26.07.2022 09:11 Ответить
 
 