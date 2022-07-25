Россия ведет против ЕС откровенную газовую войну. Нужно бить в ответ санкциями, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 152-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже, несмотря на уступки по турбине для "Северного потока", Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. Все это Россия делает специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме. Это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы – именно так это нужно воспринимать.

Поэтому нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но вообще от любого еще остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления для России.

Ежемесячно только усиливающийся газовый шантаж Европы нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой".

Также смотрите: Для мариупольцев россияне строят бетонные "курятники" без отопления, - Андрющенко. ВИДЕО