Россия ведет против ЕС откровенную газовую войну. Нужно бить в ответ санкциями, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 152-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже, несмотря на уступки по турбине для "Северного потока", Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. Все это Россия делает специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме. Это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы – именно так это нужно воспринимать.
Поэтому нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но вообще от любого еще остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления для России.
Ежемесячно только усиливающийся газовый шантаж Европы нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой".
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Сообщается, что в Турции поляки избили российских туристов из-за разногласий по теме войны в Украине
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8730?single
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8731
Турецкие отельеры в Аланье стали на сторону поляков, которые успели уйти до прибытия полиции, а россиян посадили в камеру и отпустили только под утро..
Полякам респект
Як сказав мій знайомий який живе давно в Болгарії - "Скоро росіян будуть по всій Європі бить не за поведінку, а лише за те, що він себе "русским" назвав!"
Нікчема, яка обов'язково буде або судима або вбита за геноцид українців
Гораздо проще отказаться от российского газа
Цікаво, а скільки сотень тисяч українців урятував путінсько-зеленський олігарх Абрамовічь своєю присутністю на переговорах і при підписання так званої "хлібної угоди"? Треба буде в Арахамії запитатися. Чи там уже лік на мільйони (як і доларів у заповітному чемоданчику) пішов?
До речі, у нас же тепер питання громадянства строго засекретили й щодо публічних осіб. Якраз найперше щодо них. То не виявиться раптом, що Абрамовічь, Фрідман, Усманов, Дерипаска - наші нові співгромадяни? Бо реальні санкції проти них укрсучвлада вводити не поспішає.
Фото Абрамовіча на підписанні в Стамбулі, здається, від Reuters.
Іспанія, Португалія, Греція та Франція- не підтримали ініціативу ЄК.
Сьогодні польска міністр Ганна Москва емоційно повідомила, що і влада Польщі проти.
Що скаже наш керманич?
Зеленский предатель самый обычный. Оно в экран чешет чужие слова спичрайтера, в образе отца нации. А само дрочит Путину.