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Новости Видео Газовая война Война
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Россия ведет против ЕС откровенную газовую войну. Нужно бить в ответ санкциями, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 152-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже, несмотря на уступки по турбине для "Северного потока", Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. Все это Россия делает специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме. Это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы – именно так это нужно воспринимать.

Поэтому нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но вообще от любого еще остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления для России.

Ежемесячно только усиливающийся газовый шантаж Европы нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой".

Также смотрите: Для мариупольцев россияне строят бетонные "курятники" без отопления, - Андрющенко. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20409)


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Топ комментарии
+18
Я просто нагадаю, що хламідія активно лобіював зняття санкцій з рашистського олігараха - абрамовича. Так само умовою вивозу зерна із українських портів є зняття частини санкцій з парашиї. Кажуть, що критикувати зараз зелених виродків не на часі.
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25.07.2022 21:45
+17
А ти допомагаєш знімати санкції.
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25.07.2022 21:43
+17
немного о рыбалке.......
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25.07.2022 21:46
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А ти допомагаєш знімати санкції.
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25.07.2022 21:43 Ответить
Там знизу є інформація про російські підприємства з налогами для орків в Україні і ніхто ні гугу
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25.07.2022 21:47 Ответить
Могу сванговать кто через неделю в эфире французского (уругвайского, таджикского - нужное подчеркнуть) телевидения будет призывать к усилению санкций из-за газовой войны
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25.07.2022 21:44 Ответить
Я просто нагадаю, що хламідія активно лобіював зняття санкцій з рашистського олігараха - абрамовича. Так само умовою вивозу зерна із українських портів є зняття частини санкцій з парашиї. Кажуть, що критикувати зараз зелених виродків не на часі.
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25.07.2022 21:45 Ответить
немного о рыбалке.......
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25.07.2022 21:46 Ответить
Ти ЗЕлена гнида з зерном вже впорався, які ще санкції з параши знять хочешь?
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25.07.2022 21:47 Ответить
Да ему аба попестеть,увы...
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25.07.2022 21:48 Ответить
Гватемала за нас,не забываем,Гондурас-не вкурсе,ГОНДОНЫ-ПРИДЕЛАХНАХ...
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25.07.2022 21:54 Ответить
и еще про санкции )))
///
Сообщается, что в Турции поляки избили российских туристов из-за разногласий по теме войны в Украине

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8730?single

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8731

Турецкие отельеры в Аланье стали на сторону поляков, которые успели уйти до прибытия полиции, а россиян посадили в камеру и отпустили только под утро..

Полякам респект
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25.07.2022 21:49 Ответить
Полякам , від всього серця дякуємо за те , що дали прочуханки русофашистам 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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25.07.2022 21:57 Ответить
Огромное спасибо полякам.
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25.07.2022 22:13 Ответить
Щось я сумніваюся, що "бикувать" почали поляки! Скоріше всього - у кацапів (за звичкою) "у жопі лайно імперське заграло" От і отримали в рило! А туркам теж кацапи свом "бикуванням" осточортіли От і отримали "відкат" кацапи!
Як сказав мій знайомий який живе давно в Болгарії - "Скоро росіян будуть по всій Європі бить не за поведінку, а лише за те, що він себе "русским" назвав!"
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26.07.2022 06:11 Ответить
Що там Амбрамович? Він "свій" для кого з вашої контори?
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25.07.2022 21:49 Ответить
знову виступає дурник, який зібрав навколо себе цілий відділ агентів ФСБ, купу вати, російських диверсантів і просто ідіотів - і агент ФСБ йому цей текст писав.

Нікчема, яка обов'язково буде або судима або вбита за геноцид українців
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25.07.2022 21:51 Ответить
Вже давно було потрібно доводити для всіх споживачів газу і нафти з РФ, та вводити обов'язкове імпортне мито розміром 50-75% від вартості, хто хоче купувати у РФ нафту і газ має розуміти, що він фінансує тероризм!!!
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25.07.2022 21:51 Ответить
Перегляньте Бутусова сьогоднішній виступ на ютуб . Це полний капець Що вони творять.
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25.07.2022 22:02 Ответить
А зачем изобретать велосипед ?!
Гораздо проще отказаться от российского газа
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25.07.2022 22:04 Ответить
І почати треба з СЕБЕ! Постійний гавкіт з суфлера на Захід з вимогами признати Кацапію спонсором тероризму, постійні вимоги посилити санкції. А на ділі що? Санкції зеленими проти кацапських банків не введені, конфіскації майна кацапських компаній навіть не починали. Не дивлячись на вже два місяці як прийнятий закон. Мало того. Ще й ліцензії під час війни московітам на право займатись бізнесом в Україні видаються. Шо такоє, какаяразніца?
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25.07.2022 22:05 Ответить
Мало того,із за друзів-зрадників при преЗЕденті України, Європа не так швидко доставляє зброю,бо бачить,що робить, так і нічому не наученому , людина на посаді президента
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25.07.2022 22:32 Ответить
Якщо тобі Зеленський не до душі то сиди мовчки і не пи*ди всяку не правдиву ху**ю.
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26.07.2022 10:23 Ответить
Передбачаючи підписання зернових угод між Московією та Україною ЄС у 7-му пакеті зняв з Росії всі сакції, що були у 6-му пакеті санкцій.
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25.07.2022 22:06 Ответить
Через майже пів року геноциду я чую шо потрібно вводити санкціі. Та ще десь півроку шоб іх розглянули та прийняли. Та ще рік доки вони почнуть руйнівні дії. А може й не почнуть. Бо ті шо раніше були, не почали. Тобто такий собі європейський авось, прикриття папірцями та бюрократією. Я коли роблю санкціі, посилаю людину в 2 секунди. Без дуркуватих засідань.
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25.07.2022 22:12 Ответить
Ти під час війни ліцензії как цапським фірмам роздаєш(1XBet лицензия на букмекерскую деятельность в Украине в разгар российско-украинской войны). Сиди вже і мовчи нікчема. Повчати кожний дурень може.
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25.07.2022 22:13 Ответить
Что там Зеля с Абрамовичем и Шойгой порешал в Стамбуле, вот вопрос. Бить санкциями? Так ты сам санкции и снимаешь.....
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25.07.2022 22:16 Ответить
Зеленский так мяч на твоем поле перекрой нафиг трубу и все , взорвите ее случайно ты же ее юзаешь постоянно , а на ЕС пеняешь
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25.07.2022 22:18 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWANnowagHEJfMKPzv4tgrNG6PBMeZ3nDr2PUxMwYJFYFMQu2Hsa98dNN565Aw43846dLAkEt3YxyrLoiu__K46kSxM6v-PYceJb2vLX7A4WSYSbQJm_ohmIDS-81tqpDQDfvBqbz3s8PaULgbq6RfZO9U9EMP-akqiMnoHtAFuAg&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Цікаво, а скільки сотень тисяч українців урятував путінсько-зеленський олігарх Абрамовічь своєю присутністю на переговорах і при підписання так званої "хлібної угоди"? Треба буде в Арахамії запитатися. Чи там уже лік на мільйони (як і доларів у заповітному чемоданчику) пішов?

До речі, у нас же тепер питання громадянства строго засекретили й щодо публічних осіб. Якраз найперше щодо них. То не виявиться раптом, що Абрамовічь, Фрідман, Усманов, Дерипаска - наші нові співгромадяни? Бо реальні санкції проти них укрсучвлада вводити не поспішає.

Фото Абрамовіча на підписанні в Стамбулі, здається, від Reuters.





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25.07.2022 22:20 Ответить
"20 липня Єврокомісія опублікувала документ, у якому йдеться про те, що країни ЄС мають до кінця вересня подати плани добровільного скорочення споживання газу на 15% на період до 31 березня 2023 року."
Іспанія, Португалія, Греція та Франція- не підтримали ініціативу ЄК.
Сьогодні польска міністр Ганна Москва емоційно повідомила, що і влада Польщі проти.
Що скаже наш керманич?
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25.07.2022 22:24 Ответить
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25.07.2022 22:29 Ответить
Зеленский приказал Арахамии написать прошение снять санкции с Абрамовича, а конкретно с миллиардов Путина.
Зеленский предатель самый обычный. Оно в экран чешет чужие слова спичрайтера, в образе отца нации. А само дрочит Путину.
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25.07.2022 22:44 Ответить
Наш человек в Вашингтоне повідомив, що з боку української так званої делегації в Стамбулі присутні кримінальники, крім Агрогниди. Хто б то міг бути ?
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25.07.2022 23:20 Ответить
Зечмо у "відповідь№ навіть бізнес москальських олігархів в Україні не здатен припинити,а повчає Захід.
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26.07.2022 00:18 Ответить
А пісюном по піаніні....Не пробував?
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26.07.2022 00:43 Ответить
Зелене лайно Обрамовича бурлить
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26.07.2022 05:18 Ответить
З Україною, до речі, також все починалося з газової війни.
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29.07.2022 14:48 Ответить
 
 