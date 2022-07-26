Ночью оккупанты обстреляли Харьков, - Терехов
В Харькове россияне ночью обстреляли часть города недалеко от центра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
"Снова ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения", - отметил городской голова.
Терехов сообщил, что пока информации о жертвах и пострадавших нет.
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