Ночью оккупанты обстреляли Харьков, - Терехов

В Харькове россияне ночью обстреляли часть города недалеко от центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Снова ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения", - отметил городской голова.

Терехов сообщил, что пока информации о жертвах и пострадавших нет.

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