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обстрел (25728) Харьков (7284) Терехов Игорь (255)

Ночью оккупанты обстреляли Харьков, - Терехов

ураган,обстріл,харків

В Харькове россияне ночью обстреляли часть города недалеко от центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Снова ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения", - отметил городской голова.

Терехов сообщил, что пока информации о жертвах и пострадавших нет.

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Госпром немцы так и не смогли разрушить там полтора метра стены монолитный железобетон.
Но новоявленным фашикам очень хочется переплюнуть дидов
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26.07.2022 07:20 Ответить
ЕКСОЧІЛЬНИК СБУ ХАРКІВЩИНИ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО https://www.5.ua/suspilstvo/pislia-toho-iak-pryikhav-tatarov-znovu-vse-pochalo-buty-pohano-eksochilnyk-sbu-kharkivshchyny-zvernuvsia-do-zelenskoho-282788.html
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26.07.2022 07:33 Ответить
 
 