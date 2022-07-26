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обстріл (27045) Харків (5426) Терехов Ігор (311)

Вночі окупанти обстріляли Харків, - Терехов

ураган,обстріл,харків

У Харкові росіяни вночі обстріляли частину міста неподалік центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

"Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку", - зазначив міський голова.

Терехов повідомив, що поки що інформації про жертв і потерпілих немає.

Також читайте: Росіяни обстріляли Харків ввечері 25 липня

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Госпром немцы так и не смогли разрушить там полтора метра стены монолитный железобетон.
Но новоявленным фашикам очень хочется переплюнуть дидов
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26.07.2022 07:20 Відповісти
ЕКСОЧІЛЬНИК СБУ ХАРКІВЩИНИ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО https://www.5.ua/suspilstvo/pislia-toho-iak-pryikhav-tatarov-znovu-vse-pochalo-buty-pohano-eksochilnyk-sbu-kharkivshchyny-zvernuvsia-do-zelenskoho-282788.html
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26.07.2022 07:33 Відповісти
 
 