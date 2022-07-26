Вночі окупанти обстріляли Харків, - Терехов
У Харкові росіяни вночі обстріляли частину міста неподалік центру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
"Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку", - зазначив міський голова.
Терехов повідомив, що поки що інформації про жертв і потерпілих немає.
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Но новоявленным фашикам очень хочется переплюнуть дидов