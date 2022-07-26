Страны ЕС окончательно согласовали план сокращения потребления газа. Против только Венгрия
Министры энергетики стран ЕС достигли политической договоренности о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму. Против выступает только Венгрия
Об этом сообщило чешское председательство в Совете ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Это не была невыполнимая миссия! Министры достигли политической договоренности по сокращению спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - говорится в сообщении председательства.
Как отметил министр энергетики Люксембурга Клод Турмес, единственной страной, голосовавшей против предложения Еврокомиссии, была Венгрия. Впрочем, для принятия решения достаточно квалифицированного большинства.
"ЕС объединился – договорились о скоординированном регулировании спроса на 15% всего за 1 неделю! Уменьшение потребления нашего газа на 45 млрд кубометров – лучший шаг, чтобы отреагировать на газовый шантаж Путина – только Венгрия проголосовала против", – заявил министр.
План предусматривает обязательную цель сокращения потребления на 15% в чрезвычайных ситуациях, таких как серьезное нарушение поставок из России, хотя и предусматривает определенные исключения для особо уязвимых стран или тех, кто является неотъемлемой частью сети блока в целом.
Быстрые темпы достижения согласия, когда Европейская комиссия впервые предложила регламент на прошлой неделе, отражают стремительное ухудшение ситуации с поставками газа из России. Снабжение через ключевой газопровод Nord Stream 1 со среды сократится примерно до 20% от мощности, а "Газпром" заявил, что еще одна турбина нуждается в техническом обслуживании и будет выведена из эксплуатации.
Это делает шансы на то, что страны ЕС смогут добиться своей цели заполнения газохранилищ на 80% еще менее вероятными, что повышает ставки на сокращение потребления. После достижения согласия правила должны войти в законодательство ЕС в ближайшие дни.
Новые правила являются "беспрецедентным шагом европейской солидарности", сказал Свен Гигольд, замминистра экономики Германии. "Страны-члены, не импортирующие российский газ, демонстрируют поддержку и обязались сократить потребление. Такого еще никогда не было", - сказал он.
Согласно проекту, с которым ознакомилось Bloomberg, изменения включали положение, согласно которому количество стран, которые должны потребовать сделать целевое сокращение спроса на 15% обязательным, возросло до пяти из трех. Еврокомиссия также может предложить чрезвычайную меру, если признает высокий риск дефицита. Чтобы оба сценария вступили в силу, необходима поддержка большинства со стороны государств-членов.
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https://www.youtube.com/watch?v=Uui4VQVv6pc потому, что если бы у Орбана были яйца, он был бы дедушкой
https://youtu.be/zM-FGjIPQ48?list=TLPQMjYwNzIwMjKZAIIGy8QUKw
По факту - если запоребрик не будет в.....ся, то потребление останется на прежнем уровне??????
А новость то преподносится как - скорочення споживання газу найближчої зими Джерело:
Мутнейшие договорняки под громкими заголовками и биржи взорвались в цене.
Херня какая то.Понятное дело что спрыгнуть с иглы одномоментно нельзя, и сроки должны быть вменяяемые, но именно такие заявления дают в моменте бешаные зароботки лаптестану.