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Венгрия (1832) Газ (9402) Евросоюз (16683)

Страны ЕС окончательно согласовали план сокращения потребления газа. Против только Венгрия

газ,транзит,импорт

Министры энергетики стран ЕС достигли политической договоренности о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму. Против выступает только Венгрия

Об этом сообщило чешское председательство в Совете ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это не была невыполнимая миссия! Министры достигли политической договоренности по сокращению спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - говорится в сообщении председательства.

Как отметил министр энергетики Люксембурга Клод Турмес, единственной страной, голосовавшей против предложения Еврокомиссии, была Венгрия. Впрочем, для принятия решения достаточно квалифицированного большинства.

"ЕС объединился – договорились о скоординированном регулировании спроса на 15% всего за 1 неделю! Уменьшение потребления нашего газа на 45 млрд кубометров – лучший шаг, чтобы отреагировать на газовый шантаж Путина – только Венгрия проголосовала против", – заявил министр.

Читайте также: Чехия на фоне газовой войны заполнила хранилища на рекордные 80%

План предусматривает обязательную цель сокращения потребления на 15% в чрезвычайных ситуациях, таких как серьезное нарушение поставок из России, хотя и предусматривает определенные исключения для особо уязвимых стран или тех, кто является неотъемлемой частью сети блока в целом.

Быстрые темпы достижения согласия, когда Европейская комиссия впервые предложила регламент на прошлой неделе, отражают стремительное ухудшение ситуации с поставками газа из России. Снабжение через ключевой газопровод Nord Stream 1 со среды сократится примерно до 20% от мощности, а "Газпром" заявил, что еще одна турбина нуждается в техническом обслуживании и будет выведена из эксплуатации.

Это делает шансы на то, что страны ЕС смогут добиться своей цели заполнения газохранилищ на 80% еще менее вероятными, что повышает ставки на сокращение потребления. После достижения согласия правила должны войти в законодательство ЕС в ближайшие дни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не удастся разделить дефицитом газа, это важный сигнал Путину, - Бербок

Новые правила являются "беспрецедентным шагом европейской солидарности", сказал Свен Гигольд, замминистра экономики Германии. "Страны-члены, не импортирующие российский газ, демонстрируют поддержку и обязались сократить потребление. Такого еще никогда не было", - сказал он.

Согласно проекту, с которым ознакомилось Bloomberg, изменения включали положение, согласно которому количество стран, которые должны потребовать сделать целевое сокращение спроса на 15% обязательным, возросло до пяти из трех. Еврокомиссия также может предложить чрезвычайную меру, если признает высокий риск дефицита. Чтобы оба сценария вступили в силу, необходима поддержка большинства со стороны государств-членов.
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Топ комментарии
+24
скільки можна терпіти цих путінских дуполизів? гнати ******* з нато та ес- не хай валять в таежний союз до путлера-
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26.07.2022 14:31
+16
То виженіть мадьяр з ЄС. Чи це статутом не передбачено? Не союз,а мрія.
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26.07.2022 14:37
+12
мудяри...
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26.07.2022 14:30
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мудяри...
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26.07.2022 14:30 Ответить
скільки можна терпіти цих путінских дуполизів? гнати ******* з нато та ес- не хай валять в таежний союз до путлера-
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26.07.2022 14:31 Ответить
выкинуть этот мусор и нет проблем
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26.07.2022 14:32 Ответить
****** боббік незгоден!
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26.07.2022 14:35 Ответить
То виженіть мадьяр з ЄС. Чи це статутом не передбачено? Не союз,а мрія.
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26.07.2022 14:37 Ответить
і що далі? база орків прям серед ЕС? достньо скоротити фінансування і ******* поженуть ссаними тряпками на наступних виборах а зараз прийняти поправки де рішення будуть прийматись більшістю а не одноголосно і все, цього достатньо аби прибрати це лайно з дороги.
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26.07.2022 15:34 Ответить
и почему я не удивлен???
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26.07.2022 14:38 Ответить
Закупили рекордное количество газа у путлера и думали стать газовым королем Европы... А тут такой нежданчик... Еще, наверное, по контракту должны еще столько же купить, а хранилища на 80% заполнены
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26.07.2022 14:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XdS2QH4DivY а Баба-Яга против !
..
https://www.youtube.com/watch?v=Uui4VQVv6pc потому, что если бы у Орбана были яйца, он был бы дедушкой
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26.07.2022 14:40 Ответить
Не понимаю, сколько можно терпеть выпиндреж мадьяров, которые на онсосе у *****. Маленькая задроченная страна ставит раком всю Европу. Просто зло берет.
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26.07.2022 14:41 Ответить
Орбран ще заявляє, що проти змішування своєї раси з європейськими...
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26.07.2022 14:41 Ответить
Орбан хай дякує європейцям що зробили з дикого народішка ханте-мансі людей, асиміляцію мадярським нацистам не зупинити, звідки тоді у ханте-мансі блондини і блондинки, і мадяри з прізвищами варфоломеєва...?))
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26.07.2022 15:55 Ответить
Хай тоді йдуть собі зворотньо на рідні терени Юралу, чи де там вони мешкали. та й зрешти, не на мадярах вперлося. Он половина УЄ то підари.
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26.07.2022 18:58 Ответить
Казахстан уходит из сферы влияния кремля
https://youtu.be/zM-FGjIPQ48?list=TLPQMjYwNzIwMjKZAIIGy8QUKw
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26.07.2022 14:44 Ответить
Венгрия, - следующая на очередь в денацификации после ********** россиюшки.
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26.07.2022 14:44 Ответить
та дайте тим мадярам газу циклон Б !
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26.07.2022 14:44 Ответить
Кто в трезвом уме вообще взял мадяр в НАТО и еес, остановите мир я сойду
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26.07.2022 14:47 Ответить
Францозє, фріци й протягнули собі подібних кончених до УЕ. Аби ґаз з **********, то вони й ту уретрею з монголами до себе приймуть.
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26.07.2022 19:05 Ответить
План передбачає обов'язкову ціль скорочення споживання на 15% у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн або тих, хто є невід'ємною частиною мережі блоку в цілому. Джерело:

По факту - если запоребрик не будет в.....ся, то потребление останется на прежнем уровне??????
А новость то преподносится как - скорочення споживання газу найближчої зими Джерело:

Мутнейшие договорняки под громкими заголовками и биржи взорвались в цене.
Херня какая то.Понятное дело что спрыгнуть с иглы одномоментно нельзя, и сроки должны быть вменяяемые, но именно такие заявления дают в моменте бешаные зароботки лаптестану.
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26.07.2022 15:07 Ответить
Нащадки фашиста Хорті беруть гору в Угорщині! Видно, мало їм дісталось в 1945році. Може Євросоюз добавить? З таким членом Євросоюзу і ворогів не треба...
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26.07.2022 15:37 Ответить
орбан и сиярто на кукане у ботаксного, пелофильного Шныря, провести расследование и всплывут и офшоры и бабки, так же как и у малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата!
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26.07.2022 15:49 Ответить
ОРБАНИСТАИ И СИЯТОХЕР ГОНДОНЫ
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26.07.2022 15:56 Ответить
Нужна общеевропейская программа оборудования инверторными кондиционерами всех квартир в ЕС. Которые зимой будут использованны как тепловые насосы для отопления\частичного вспомогательного отопления квартир. Тепловой насос на 1 квт потребленных производит около 3 квт тепла(в зависимости от темперетуры наружного воздуха,но в большинстве стран ЕС зима теплая). Таким образом можно уменьшить потребление газа для отопления на 30-50%. Украины это тоже касается но у Украины нет денег поставить в каждую квартиру по инверторному кондиционеру который стоит около 700 долларов и больше
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26.07.2022 16:15 Ответить
Если Венгрия и дальше будит идти против ЕС-Венгрию стоит исключить из ЕС хотя-бы на время войны
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26.07.2022 16:16 Ответить
смішно буде коли мадяри знову залишаться ні з чим
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26.07.2022 17:41 Ответить
У меня вопрос к мадьярам. А Будапешт точно венгерский город? Может там корни всгё же украинские есть? Скажем так, с таким поведением могут найтись и корни и украинские национальные интересы.
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26.07.2022 18:29 Ответить
істєний арієц може хоче приєднати угорщину до параши і спробувати санкцій які ні на що не впливають
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26.07.2022 21:06 Ответить
 
 