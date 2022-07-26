Количество жертв обстрела Чугуева российскими оккупантами возросло до 2 человек, - ОВА

Из-под завалов дома культуры в Чугуеве достали тело мужчины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели достали тело 36-летнего мужчины. По состоянию на данный момент вследствие вчерашнего обстрела оккупантов погибли 2 человека", - проинформировал он.

Как сообщалось, ночью 25 июля оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школе и зданию культуры.

26 июля во время разбора завалов Дома культуры в Чугуеве, который российские оккупанты разрушили 25 июля, спасатели обнаружили тело погибшего человека.

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