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обстрел (25742) Харьковщина (5576) жертвы (1987) Синегубов (554)

Количество жертв обстрела Чугуева российскими оккупантами возросло до 2 человек, - ОВА

чугуїв

Из-под завалов дома культуры в Чугуеве достали тело мужчины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели достали тело 36-летнего мужчины. По состоянию на данный момент вследствие вчерашнего обстрела оккупантов погибли 2 человека", - проинформировал он.

Как сообщалось, ночью 25 июля оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школе и зданию культуры.

26 июля во время разбора завалов Дома культуры в Чугуеве, который российские оккупанты разрушили 25 июля, спасатели обнаружили тело погибшего человека.

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Щось сьогодні розійшлися вбивці. Чують скорий капець
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26.07.2022 18:02 Ответить
Нажаль до "капець" ще як до Київа рачки
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26.07.2022 18:11 Ответить
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26.07.2022 18:27 Ответить
 
 