Количество жертв обстрела Чугуева российскими оккупантами возросло до 2 человек, - ОВА
Из-под завалов дома культуры в Чугуеве достали тело мужчины.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели достали тело 36-летнего мужчины. По состоянию на данный момент вследствие вчерашнего обстрела оккупантов погибли 2 человека", - проинформировал он.
Как сообщалось, ночью 25 июля оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школе и зданию культуры.
26 июля во время разбора завалов Дома культуры в Чугуеве, который российские оккупанты разрушили 25 июля, спасатели обнаружили тело погибшего человека.
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Валентина Саюн c856325a
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