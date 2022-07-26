Кількість жертв обстрілу Чугуєва російськими окупантами зросла до 2 осіб, - ОВА

З-під завалів будинку культури в Чугуєві вилучили тіло чоловіка.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"З-під завалів будинку культури в Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка. Станом на зараз внаслідок вчорашнього обстрілу окупантів загинули 2 людини", - поінформував він.

Як повідомлялось, вночі 25 липня окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школі та будинку культури.

26 липня під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві, який російські окупанти зруйнували 25 липня, рятувальники виявили тіло загиблої людини.

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