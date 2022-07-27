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Новости Война
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Генштаб ВС (5768)

Враг возводит понтоны на Харьковщине, пытался штурмовать в районе Верхнекаменского, - Генштаб

ворог,кацап,русня,орк

С помощью возведенных через водные препятствия понтонных переправ враг пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений в Харьковской области. Возле Верхонекаменского в Донецкой области россияне пытались вести штурм, но не имели успеха и отошли.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы Николаевки, Толстодубового, Волфиного, Сеньковки и ряда других населённых пунктов. Кроме того, периодически производит воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Шевеловка, Краснополье и многих других. Посредством возведенных через водные препятствия понтонных переправ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.

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На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чеполь, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и других.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудар возле Серебрянки. Активно задействовал БПЛА. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, в частности, в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледар, успеха не имел. Провел разведку боем у Семигорья. Потерпел огневое поражение и потери и отошел. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опросное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и ряд других. В районе Павлограда зафиксирован вражеский БПЛА.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Враг, для ведения воздушной разведки, активно использует БПЛА.

Совершил систематические обстрелы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Токарева, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупаревого. Нанес авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки. Противник вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел, отошел.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по ведению разведки, ракетным ударам по объектам на территории Украины, а также блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
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Топ комментарии
+9
Ну, пускай наводят понтонную переправу, надо только дождаться окончания работ с их стороны и тогда вдарить по ним 155-мм гаубицами M777, потом, при необходимости, Хаймерсами или авиацией ВСУ, тоже мне проблема.. )
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27.07.2022 08:27
+8
Велика Комишуваха то дуже дуже складно задля другої армії Всесвіту... Складніше за Лондон та Лісабон!
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27.07.2022 08:00
+5
С чего, прям, такой смех? Разве кацапье на луганщине не достигли своих целей? И разве мы своих где-то достигли на данный момент?
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27.07.2022 08:22
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Велика Комишуваха то дуже дуже складно задля другої армії Всесвіту... Складніше за Лондон та Лісабон!
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27.07.2022 08:00 Ответить
Так що - кацапи знов на "Білогорівку" напрошуються? Надіюся - у них понтони до цих пір пусті - без піноутворювача - тому гарно тонутимуть?
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27.07.2022 08:11 Ответить
Ну а що , зараз спекотно на Харківщині, нехай скупаються у річці перед смертю
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27.07.2022 08:12 Ответить
посмотреть бы на переправу понтоном через днепр в херсоне,это будет имхо епичная комедия))вангую 2-3 к утопших кацапчиков и техники.кацапы еще те понтовики понтонщики)
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27.07.2022 08:15 Ответить
С чего, прям, такой смех? Разве кацапье на луганщине не достигли своих целей? И разве мы своих где-то достигли на данный момент?
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27.07.2022 08:22 Ответить
Нашей целью на данном этапе было остановить кацапов и прилично их потрепать. Более-менее эта цель достигнута. Второй этап более сложный-самим вести наступление. Тут будем посмотреть.
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27.07.2022 09:09 Ответить
Ну, пускай наводят понтонную переправу, надо только дождаться окончания работ с их стороны и тогда вдарить по ним 155-мм гаубицами M777, потом, при необходимости, Хаймерсами или авиацией ВСУ, тоже мне проблема.. )
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27.07.2022 08:27 Ответить
Дивно. а інші джерела пишуть, що ми Новолуганське смт залишили.
Господи, спаси і збережи...
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27.07.2022 09:41 Ответить
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-26 сводке-анализе отмечает, кроме прочего, что россияне за последние два дня, возможно, немного продвинулись вперед в районе на северо-востоке от Бахмута.
Аналитики ISW ссылаются на геолоцированное видео, снятое российским солдатом, который идет свободно, не прячась, по шоссе Бахмут-Лисичанск в селе Берестовое.
Бои за это село шли несколько недель, но теперь оно, по сведениям из разных источников, уже некоторое время находится в руках россиян.
"На видео видно, что российская артиллерия практически сровняла Берестовое с землей, и оно стоит пустое, что позволяет предположить, что украинские части организованно отступили из этого района. Российские силы, вероятно, двинутся с этой позиции по шоссе T1302 к Соледару и попытаются штурмовать Бахмут с направления Берестовое-Соледар", - пишет ISW

https://www.bbc.com/russian/live/news-62103069 ВВС
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27.07.2022 12:43 Ответить
Щире побажання - здохніть кацапи.
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27.07.2022 14:51 Ответить
Москалів 144 млн. і усі мають намір воювати ... Скільки необхідно куль українським захисникам щоби знищити рашефашистську навалу.
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27.07.2022 15:51 Ответить
 
 