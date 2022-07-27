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оружие (10028) Ермак Андрей (1240)

Бизнес-партнер Ермака Шарапов контролирует монополию по торговле оружием, - СМИ

єрмак

Нового монополиста Украины по торговле оружием контролирует бизнес-партнер Андрея Ермака, а также отца главы ОП и россиянина со шпионским прошлым времен КГБ.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, в июне временный министр обороны Ростислав Замлинский подписал приказ о создании госпредприятия "Агентство оборонных закупок". Которое имеет право самостоятельно проводить закупки оружия и формировать ожидаемые стоимости для этих закупок. Регистрация предприятия провела советник директора госкомпании "Укрспецэкспорт" Татьяна Полищук.

Журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко сообщила, что предприятие будет в сфере влияния замминистра обороны Дениса Шарапова.

Бизнес-партнер Ермака Шарапов контролирует монополию по торговле оружием, - СМИ 01
Денис Шарапов

Шарапов, отмечают журналисты, является официальным бизнес-партнером главы ОП Андрея Ермака. Они были бенефициарами ООО "Медийная группа европейского партнерства" вместе с россиянином Рахамимом Эммануиловым (сейчас фирму переоформили на Юлию Науменко, директор еще одной фирмы Ермака ООО "Эр Пи Ай").

Денис Шарапов в конце 90-х годов был старшим оперативным офицером ГУР МО. Однако после недолгой карьеры разведчик ушел в бизнес и стал основателем вышеупомянутой фирмы еще в 2001 году. Тогда она называлась "Международное агентство по вопросам собственности", а ее директором был отец председателя ОП Борис Ермак.

Читайте: Новое письмо Спартц Байдену: генпрокурор от Ермака может саботировать работу САП, Корбана лишили гражданства без процедуры

Издание "Новинарня" пишет, что Борис Ермак (отец Андрея Ермака. – Ред.) – бывший работник Главного разведывательного управления РФ.

Бизнес-партнер Ермака Шарапов контролирует монополию по торговле оружием, - СМИ 02
Борис Ермак

Во времена Януковича Денис Шарапов стал первым замдиректора госпредприятия "Укроборонсервис". Его сестра Дарья Шарапова стала совладелицей ООО "Торговый дом "Украина-ДР Конго". И именно с Демократической Республикой Конго Украина имела значительные обороты в сфере поставок оружия, отмечают "Наші Гроші".

Шарапов ушел из "Укроборонсервиса" после назначения Ермака главой ОП. Впоследствии он появился в Минстратегпроме, который по замыслу ОП должен стать новым местом силы в оборонно-промышленном комплексе. Однако это министерство с его прожектами не взлетело. А затем началось вторжение РФ.

"Шарапова назначили замминистра обороны 9 апреля, через несколько дней после окончательного ухода российских войск с севера Украины. После того при Минобороны начали ковать нового вооруженного монополиста", - говорится в материале.

Читайте: Зеленский и Ермак незаметно для себя превратились в агентов пророссийского влияния, а Путин это использовал для подготовки вторжения, - Бутусов

Россиянина Рахамима Эмануилова издание называет "старым товарищем отца главы ОП Бориса Ермака".

Бизнес-партнер Ермака Шарапов контролирует монополию по торговле оружием, - СМИ 03
Рахамим Эммануилов

"В 70-80-х годах прошлого столетия Эммануилов работал переводчиком в посольства СССР в Иране и в торговом представительстве в Афганистане. С распадом СССР Эмануилов пошел на гражданку, как сделали многие спецслужбы. В 90-х он стал совладельцем некоего "Интерпромбанка" в Москве и обзавелся общей фирмой в Украине с Борисом Ермаком и Шараповым", - продолжили журналисты.

После избрания президентом РФ Владимира Путина Эммануилов стал участвовать в мероприятиях дискуссионного клуба "Валдай", на площадке которого Путин любил делать заявления вроде "исчерпания современной модели капитализма" и НАТО с территории Украины угрожает России.

Авторы материала напоминают, что Эммануилов служил в Иране, с которым Путин на днях заключил большое соглашение о сотрудничестве.

"Это, конечно, не доказывает, что Эммануилов сейчас большая шишка в российской разведке. Дружба и служба с Эммануиловым также не доказывает и то, что отец Ермака является русским шпионом, и то, что их партнер Шарапов в интересах врага что-то саботирует в Минобороны. Однако такое количество российских спецслужб в такой чувствительной сфере как торговля оружием (более того – монопольному торговцу оружием) все же напрягает. Неужели по всей Украине нет людей с более приличными биографиями? Потому что все это создает поле для подозрений и враждебных ИПСО-атак". - подытожили журналисты.

Также читайте: Зеленский и Ермак незаметно для себя превратились в агентов пророссийского влияния, а Путин это использовал для подготовки вторжения, - Бутусов
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Топ комментарии
+54
Будем покупать и продавать оружие под контролем россразведки и это во время войны?.. Абсурд идёт один за одним, без перерывов. Кстати никто не знает, почему мы ещё не в ЕС и НАТО?
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27.07.2022 12:31
+51
Зашквар на зашкварі, а самозакоханому нарцису як з гусака вода.
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27.07.2022 12:29
+42
сумніви є тільки в боневтіка-для решти це не новина
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27.07.2022 12:26
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Набирають заступниками міністрів оборони на посади по закупці секретного озброєння не бойових офіцерів , а друзів і бувших портнерів по бізнесу, як собі на фірму, ігноруючи закони.
Деж вони візмуть інших людей, тоб-то Зеленський довіряє тим у кого тягнеться РФівське фінансування , а тим хто проїшов фронт н?і. Тоді виникає питання к Зеленському- скажи кто твій друг можно сксзати кто ти. А по друге ні кому не треба довіряти, а діяти по закону і поки людина не пройде від рядового до бойового майора не можна призначати на генеральську або міністерську посаду.
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27.07.2022 16:58 Ответить
Чому все це можливо, пан преЗедент?
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27.07.2022 17:29 Ответить
Хтось сумнівався що на потоках зброї сидить хто із кодла Дєрьмака?
Зробили нас ще раз. Нарід який вже не знає по якому разу і яку підставляти щоку.
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27.07.2022 18:27 Ответить
Не хитайте корабель, війна ж, кацапських пацюків нудить.
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27.07.2022 18:39 Ответить
Ну кто бы сомневался. Депутаты в 2 раза повышают себе зарплату, Дерьмак, из-за ширмы в виде т.н. "президента" зеленского, руководит капитуляцией Украины, параллельно набивая свои карманы, а вы воюйте против рашки и умирайте под бомбёжками, жертвуйте последние копейки на ЗСУ. Мы, звисно, выстоим, но как же бесит такое положение дел и злит
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27.07.2022 19:20 Ответить
Про повышение зарплаты депутатам, это кацапский вброс.
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28.07.2022 05:35 Ответить
Потихонечку сливается компромат, кто то там на западе всё ещё надеется, что Бубочка сам решит этот вопрос, как по мне напрасные надежды, придётся по жесткому, Ермак сам себя из власти не выковыряет.
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27.07.2022 19:25 Ответить
Це така ганьба шо Порошенко на цьому фоні зі своїми "свинарчуками" виглядає справжнім янголом...
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27.07.2022 19:29 Ответить
А що зі Свинарчуками? Україну, нігадяї, захищали?

https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

olypet:
Шо, знову не Порошенко? А що залишилося?
Свинарчуки-крута спецаперація,
деркач-агент ФСБ,
склади-ру(ня, Шеремета, також ФСБ.
Напевно піввареника і лампочка у під'ізді.
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27.07.2022 21:34 Ответить
Интересно,сколько еще Зе выдержит позу шпагата по Ермаку? Разтяжка слабеет с каждым днем!
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27.07.2022 19:33 Ответить
Яке шпигунське минуле батька?
Воно триває і зараз - просто батько передає свій досвід синові.
А той, видно, здібний хлопчина!
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27.07.2022 20:15 Ответить
Свинарчуки, кажете?...
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27.07.2022 20:24 Ответить
Я так розумію , що Свинарчуки скупляли у кацапських офіцерів запчастини для нашої техніки , а цю справу , як і справу з бронежилетами роздув бігос ,що на мою думку являється агентом фсб. Після цього Україна залишилась без запчастин і без броників.
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28.07.2022 06:28 Ответить
Мабуть судилося нам жити у сраній імперії зла.
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27.07.2022 21:04 Ответить
Шарапов єрмак батько єрмака емануїлов - совпаденіє.
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27.07.2022 22:02 Ответить
Это полный сюр. У меня простой вопрос - если Зеленский так отчаянно защищает Ермака, так может у него так же рыльце в пушку? Или его рыльце было зафиксировано спецслужбами РФ в неподобающем виде? А почему Зеленский, для сдачи анализов крови выбрал клинику Пальчевского, который является агентом кремля и клиника (предположительно)создана на деньги ФСБ?
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27.07.2022 23:13 Ответить
Хто б сумнівався. Всі знайомі. І щирий українець в очечках.
Цікаво - що ж за компромат у єрмака на зелю?
Він знає що чиряк, потрібно різати - але знає що й йому кінець.
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27.07.2022 23:43 Ответить
баканов буданов костин шарапов...сколько еще ****** КАЦАПОВ МОЖНО?
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27.07.2022 23:46 Ответить
у випадку кіпіша єрмак встигне зникнути, а ось вова-дурачок все ніяк не второпає, що на той світ йому дорога буде. Може він і справді кончений наркоман, неадекватно діє.
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28.07.2022 00:21 Ответить
Зашкварити їх всіх разом!
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28.07.2022 07:56 Ответить
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