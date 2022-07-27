Бизнес-партнер Ермака Шарапов контролирует монополию по торговле оружием, - СМИ

Нового монополиста Украины по торговле оружием контролирует бизнес-партнер Андрея Ермака, а также отца главы ОП и россиянина со шпионским прошлым времен КГБ.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, в июне временный министр обороны Ростислав Замлинский подписал приказ о создании госпредприятия "Агентство оборонных закупок". Которое имеет право самостоятельно проводить закупки оружия и формировать ожидаемые стоимости для этих закупок. Регистрация предприятия провела советник директора госкомпании "Укрспецэкспорт" Татьяна Полищук.

Журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко сообщила, что предприятие будет в сфере влияния замминистра обороны Дениса Шарапова.



Денис Шарапов

Шарапов, отмечают журналисты, является официальным бизнес-партнером главы ОП Андрея Ермака. Они были бенефициарами ООО "Медийная группа европейского партнерства" вместе с россиянином Рахамимом Эммануиловым (сейчас фирму переоформили на Юлию Науменко, директор еще одной фирмы Ермака ООО "Эр Пи Ай").

Денис Шарапов в конце 90-х годов был старшим оперативным офицером ГУР МО. Однако после недолгой карьеры разведчик ушел в бизнес и стал основателем вышеупомянутой фирмы еще в 2001 году. Тогда она называлась "Международное агентство по вопросам собственности", а ее директором был отец председателя ОП Борис Ермак.

Читайте: Новое письмо Спартц Байдену: генпрокурор от Ермака может саботировать работу САП, Корбана лишили гражданства без процедуры

Издание "Новинарня" пишет, что Борис Ермак (отец Андрея Ермака. – Ред.) – бывший работник Главного разведывательного управления РФ.



Борис Ермак

Во времена Януковича Денис Шарапов стал первым замдиректора госпредприятия "Укроборонсервис". Его сестра Дарья Шарапова стала совладелицей ООО "Торговый дом "Украина-ДР Конго". И именно с Демократической Республикой Конго Украина имела значительные обороты в сфере поставок оружия, отмечают "Наші Гроші".

Шарапов ушел из "Укроборонсервиса" после назначения Ермака главой ОП. Впоследствии он появился в Минстратегпроме, который по замыслу ОП должен стать новым местом силы в оборонно-промышленном комплексе. Однако это министерство с его прожектами не взлетело. А затем началось вторжение РФ.

"Шарапова назначили замминистра обороны 9 апреля, через несколько дней после окончательного ухода российских войск с севера Украины. После того при Минобороны начали ковать нового вооруженного монополиста", - говорится в материале.

Читайте: Зеленский и Ермак незаметно для себя превратились в агентов пророссийского влияния, а Путин это использовал для подготовки вторжения, - Бутусов

Россиянина Рахамима Эмануилова издание называет "старым товарищем отца главы ОП Бориса Ермака".



Рахамим Эммануилов

"В 70-80-х годах прошлого столетия Эммануилов работал переводчиком в посольства СССР в Иране и в торговом представительстве в Афганистане. С распадом СССР Эмануилов пошел на гражданку, как сделали многие спецслужбы. В 90-х он стал совладельцем некоего "Интерпромбанка" в Москве и обзавелся общей фирмой в Украине с Борисом Ермаком и Шараповым", - продолжили журналисты.

После избрания президентом РФ Владимира Путина Эммануилов стал участвовать в мероприятиях дискуссионного клуба "Валдай", на площадке которого Путин любил делать заявления вроде "исчерпания современной модели капитализма" и НАТО с территории Украины угрожает России.

Авторы материала напоминают, что Эммануилов служил в Иране, с которым Путин на днях заключил большое соглашение о сотрудничестве.

"Это, конечно, не доказывает, что Эммануилов сейчас большая шишка в российской разведке. Дружба и служба с Эммануиловым также не доказывает и то, что отец Ермака является русским шпионом, и то, что их партнер Шарапов в интересах врага что-то саботирует в Минобороны. Однако такое количество российских спецслужб в такой чувствительной сфере как торговля оружием (более того – монопольному торговцу оружием) все же напрягает. Неужели по всей Украине нет людей с более приличными биографиями? Потому что все это создает поле для подозрений и враждебных ИПСО-атак". - подытожили журналисты.

Также читайте: Зеленский и Ермак незаметно для себя превратились в агентов пророссийского влияния, а Путин это использовал для подготовки вторжения, - Бутусов