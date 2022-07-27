Бізнес-партнер Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю, - ЗМІ

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіянина з шпигунським минулим часів КГБ.

Про це йдеться в розслідування журналістів проєкту "Наші Гроші", передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, у червні тимчасовий во міністра оборони Ростислав Замлинський підписав наказ про створення держпідприємства "Агенція оборонних закупівель". Яке має право самостійно проводити закупівлі зброї та формувати очікувані вартості для цих закупівель. Реєстрацію підприємства провела радник директора держкомпанії "Укрспецекспорт" Тетяна Поліщук.

Журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко повідомила, що підприємство буде у сфері впливу заступника міністра оборони Дениса Шарапова.



Денис Шарапов

Шарапов, зазначають журналісти, є офіційним бізнес-партнером голови ОП Андрія Єрмака. Вони були бенефіціарами ТОВ "Медійна група європейського партнерства" разом з росіянином Рахамімом Емануїловим (зараз фірму переоформили на Юлію Науменко, директорку ще однієї фірми Єрмака ТОВ "Ер Пі Ай").

Денис Шарапов наприкінці 90-х років був старшим оперативним офіцером ГУР МО. Однак після недовгої кар’єри розвідника пішов у бізнес і став засновником вищезгаданої фірми ще у 2001 році. Тоді вона мала іншу назву "Міжнародна агенція з питань власності", а її директором був батько голови ОП Борис Єрмак.

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Видання "Новинарня" пише, що Борис Єрмак (батько Андрія Єрмака. - Ред.) - колишній працівник Головного розвідувального управління РФ.



Борис Єрмак

За часів Януковича Денис Шарапов став першим заступником директора держпідприємства "Укроборонсервіс". А його сестра Дар’я Шарапова стала співвласницею ТОВ "Торговий дім "Україна-ДР Конго". І саме з Демократичною Республікою Конго Україна мала значні обороти у сфері поставок зброї, зазначають "Наші Гроші".

Шарапов пішов з "Укроборонсервісу" після призначення Єрмака головою ОП. Згодом він з'явився у Мінстратегпромі, який за задумом ОП мав стати новим місцем сили в оборонно-промисловому комплексі. Однак це міністерство з його прожектами не злетіло. А потім почалось вторгнення РФ.

"Шарапова призначили заступником міністра оборони 9 квітня, через кілька днів після остаточного відходу російських військ з півночі України. Після того при Міноборони почали кувати нового збройного монополіста", - йдеться в матеріалі.

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Росіянина Рахаміма Емануїлова видання називає "старим товаришем батька голови ОП Бориса Єрмака".



Рахамім Емануїлов

"У 70-80-х роках минулого століття Емануїлов працював перекладачем в посольства СРСР в Ірані та у торговому представництві в Афганістані. З розпадом СРСР Емануїлов пішов на гражданку, як зробили багато спецслужбістів. У 90-х він став співвласником такого собі "Інтерпромбанку" у Москві та обзавівся спільною фірмою в Україні з Борисом Єрмаком та Шараповим", - продовжили журналісти.

Після обрання президентом РФ Володимира Путіна Емануїлов став брати участь у заходах дискусійного клубу "Валдай", на майданчику якого Путін любив робити заяви накшталт "исчерпания современной модели капитализма" та що НАТО з території України загрожує Росії.

Автори матеріалу нагадують, що Емануїлов служив в Ірані, з яким Путін днями уклав велику угоду про співпрацю.

"Це звісно не доводить, що Емануїлов зараз є великим цабе у російській розвідці. Дружба і служба з Емануїловим також не доводить і те, що батько Єрмака є російським шпигуном, і те що їхній партнер Шарапов в інтересах ворога щось саботує в Міноборони. Однак така кількість російських спецслужб у такій чутливій сфері як торгівля зброєю (ба більше – монопольному торговцю зброєю) все-таки напружує. Невже у всій Україні немає людей з більш пристойними біографіями? Бо все це створює поле для підозр та ворожих ІПСО-атак", - підсумували журналісти.

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