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Бізнес-партнер Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю, - ЗМІ

єрмак

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіянина з шпигунським минулим часів КГБ.

Про це йдеться в розслідування журналістів проєкту "Наші Гроші", передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, у червні тимчасовий во міністра оборони Ростислав Замлинський підписав наказ про створення держпідприємства "Агенція оборонних закупівель". Яке має право самостійно проводити закупівлі зброї та формувати очікувані вартості для цих закупівель. Реєстрацію підприємства провела радник директора держкомпанії "Укрспецекспорт" Тетяна Поліщук.

Журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко повідомила, що підприємство буде у сфері впливу заступника міністра оборони Дениса Шарапова.

Бізнес-партнер Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю, - ЗМІ 01
Денис Шарапов

Шарапов, зазначають журналісти, є офіційним бізнес-партнером голови ОП Андрія Єрмака. Вони були бенефіціарами ТОВ "Медійна група європейського партнерства" разом з росіянином Рахамімом Емануїловим (зараз фірму переоформили на Юлію Науменко, директорку ще однієї фірми Єрмака ТОВ "Ер Пі Ай").

Денис Шарапов наприкінці 90-х років був старшим оперативним офіцером ГУР МО. Однак після недовгої кар’єри розвідника пішов у бізнес і став засновником вищезгаданої фірми ще у 2001 році. Тоді вона мала іншу назву "Міжнародна агенція з питань власності", а її директором був батько голови ОП Борис Єрмак.

Читайте: Єрмак каже про "прозорість" та довіру від партнерів України, водночас його заступник Татаров є підозрюваним у корупційному злочині, - Шабунін

Видання "Новинарня" пише, що Борис Єрмак (батько Андрія Єрмака. - Ред.) - колишній працівник Головного розвідувального управління РФ.

Бізнес-партнер Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю, - ЗМІ 02
Борис Єрмак

За часів Януковича Денис Шарапов став першим заступником директора держпідприємства "Укроборонсервіс". А його сестра Дар’я Шарапова стала співвласницею ТОВ "Торговий дім "Україна-ДР Конго". І саме з Демократичною Республікою Конго Україна мала значні обороти у сфері поставок зброї, зазначають "Наші Гроші".

Шарапов пішов з "Укроборонсервісу" після призначення Єрмака головою ОП. Згодом він з'явився у Мінстратегпромі, який за задумом ОП мав стати новим місцем сили в оборонно-промисловому комплексі. Однак це міністерство з його прожектами не злетіло. А потім почалось вторгнення РФ.

"Шарапова призначили заступником міністра оборони 9 квітня, через кілька днів після остаточного відходу російських військ з півночі України. Після того при Міноборони почали кувати нового збройного монополіста", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: Зеленський має пояснити, чому Єрмак створює диктатуру під час війни та загрожує національній безпеці України, - Спартц

Росіянина Рахаміма Емануїлова видання називає "старим товаришем батька голови ОП Бориса Єрмака".

Бізнес-партнер Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю, - ЗМІ 03
Рахамім Емануїлов

"У 70-80-х роках минулого століття Емануїлов працював перекладачем в посольства СРСР в Ірані та у торговому представництві в Афганістані. З розпадом СРСР Емануїлов пішов на гражданку, як зробили багато спецслужбістів. У 90-х він став співвласником такого собі "Інтерпромбанку" у Москві та обзавівся спільною фірмою в Україні з Борисом Єрмаком та Шараповим", - продовжили журналісти.

Після обрання президентом РФ Володимира Путіна Емануїлов став брати участь у заходах дискусійного клубу "Валдай", на майданчику якого Путін любив робити заяви накшталт "исчерпания современной модели капитализма" та що НАТО з території України загрожує Росії.

Автори матеріалу нагадують, що Емануїлов служив в Ірані, з яким Путін днями уклав велику угоду про співпрацю.

"Це звісно не доводить, що Емануїлов зараз є великим цабе у російській розвідці. Дружба і служба з Емануїловим також не доводить і те, що батько Єрмака є російським шпигуном, і те що їхній партнер Шарапов в інтересах ворога щось саботує в Міноборони. Однак така кількість російських спецслужб у такій чутливій сфері як торгівля зброєю (ба більше – монопольному торговцю зброєю) все-таки напружує. Невже у всій Україні немає людей з більш пристойними біографіями? Бо все це створює поле для підозр та ворожих ІПСО-атак", - підсумували журналісти.

Читайте: Зеленський та Єрмак непомітно для себе перетворилися на агентів проросійського впливу, а Путін це використав для підготовки вторгнення, - Бутусов

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Топ коментарі
+54
Будем покупать и продавать оружие под контролем россразведки и это во время войны?.. Абсурд идёт один за одним, без перерывов. Кстати никто не знает, почему мы ещё не в ЕС и НАТО?
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27.07.2022 12:31
+51
Зашквар на зашкварі, а самозакоханому нарцису як з гусака вода.
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27.07.2022 12:29
+42
сумніви є тільки в боневтіка-для решти це не новина
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27.07.2022 12:26
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Набирають заступниками міністрів оборони на посади по закупці секретного озброєння не бойових офіцерів , а друзів і бувших портнерів по бізнесу, як собі на фірму, ігноруючи закони.
Деж вони візмуть інших людей, тоб-то Зеленський довіряє тим у кого тягнеться РФівське фінансування , а тим хто проїшов фронт н?і. Тоді виникає питання к Зеленському- скажи кто твій друг можно сксзати кто ти. А по друге ні кому не треба довіряти, а діяти по закону і поки людина не пройде від рядового до бойового майора не можна призначати на генеральську або міністерську посаду.
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27.07.2022 16:58 Відповісти
Чому все це можливо, пан преЗедент?
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27.07.2022 17:29 Відповісти
Хтось сумнівався що на потоках зброї сидить хто із кодла Дєрьмака?
Зробили нас ще раз. Нарід який вже не знає по якому разу і яку підставляти щоку.
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27.07.2022 18:27 Відповісти
Не хитайте корабель, війна ж, кацапських пацюків нудить.
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27.07.2022 18:39 Відповісти
Ну кто бы сомневался. Депутаты в 2 раза повышают себе зарплату, Дерьмак, из-за ширмы в виде т.н. "президента" зеленского, руководит капитуляцией Украины, параллельно набивая свои карманы, а вы воюйте против рашки и умирайте под бомбёжками, жертвуйте последние копейки на ЗСУ. Мы, звисно, выстоим, но как же бесит такое положение дел и злит
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27.07.2022 19:20 Відповісти
Про повышение зарплаты депутатам, это кацапский вброс.
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28.07.2022 05:35 Відповісти
Потихонечку сливается компромат, кто то там на западе всё ещё надеется, что Бубочка сам решит этот вопрос, как по мне напрасные надежды, придётся по жесткому, Ермак сам себя из власти не выковыряет.
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27.07.2022 19:25 Відповісти
Це така ганьба шо Порошенко на цьому фоні зі своїми "свинарчуками" виглядає справжнім янголом...
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27.07.2022 19:29 Відповісти
А що зі Свинарчуками? Україну, нігадяї, захищали?

https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

olypet:
Шо, знову не Порошенко? А що залишилося?
Свинарчуки-крута спецаперація,
деркач-агент ФСБ,
склади-ру(ня, Шеремета, також ФСБ.
Напевно піввареника і лампочка у під'ізді.
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27.07.2022 21:34 Відповісти
Интересно,сколько еще Зе выдержит позу шпагата по Ермаку? Разтяжка слабеет с каждым днем!
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27.07.2022 19:33 Відповісти
Яке шпигунське минуле батька?
Воно триває і зараз - просто батько передає свій досвід синові.
А той, видно, здібний хлопчина!
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27.07.2022 20:15 Відповісти
Свинарчуки, кажете?...
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27.07.2022 20:24 Відповісти
Я так розумію , що Свинарчуки скупляли у кацапських офіцерів запчастини для нашої техніки , а цю справу , як і справу з бронежилетами роздув бігос ,що на мою думку являється агентом фсб. Після цього Україна залишилась без запчастин і без броників.
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28.07.2022 06:28 Відповісти
Мабуть судилося нам жити у сраній імперії зла.
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27.07.2022 21:04 Відповісти
Шарапов єрмак батько єрмака емануїлов - совпаденіє.
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27.07.2022 22:02 Відповісти
Это полный сюр. У меня простой вопрос - если Зеленский так отчаянно защищает Ермака, так может у него так же рыльце в пушку? Или его рыльце было зафиксировано спецслужбами РФ в неподобающем виде? А почему Зеленский, для сдачи анализов крови выбрал клинику Пальчевского, который является агентом кремля и клиника (предположительно)создана на деньги ФСБ?
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27.07.2022 23:13 Відповісти
Хто б сумнівався. Всі знайомі. І щирий українець в очечках.
Цікаво - що ж за компромат у єрмака на зелю?
Він знає що чиряк, потрібно різати - але знає що й йому кінець.
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27.07.2022 23:43 Відповісти
баканов буданов костин шарапов...сколько еще ****** КАЦАПОВ МОЖНО?
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27.07.2022 23:46 Відповісти
у випадку кіпіша єрмак встигне зникнути, а ось вова-дурачок все ніяк не второпає, що на той світ йому дорога буде. Може він і справді кончений наркоман, неадекватно діє.
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28.07.2022 00:21 Відповісти
Зашкварити їх всіх разом!
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28.07.2022 07:56 Відповісти
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