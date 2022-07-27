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Оккупанты штурмовыми действиями пытаются улучшить тактическое положение в направлениях городов Краматорск и Бахмут, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 27.07.2022.

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"Слава Украине! Идут 154 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. На Северском направлении подразделения врага обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области и Прогресс и Бачевск Сумской области. Противник задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и БПЛА.

В Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских подразделений. Значительное внимание противник уделяет разведке с целью разоблачения системы нашей обороны и выявления огневых позиций артиллерии. На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщев, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалиевка, Питомник.

На Славянском направлении задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки. В районе населенного пункта Пасика, силами разведывательной группы, пытался разоблачить позиции наших войск. Безуспешно. Группа обезврежена.

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В Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки. Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского. Вражеские штурмы в населенном пункте Берестово и по направлениям Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы, в частности, районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.

На Южнобужском направлении враг обороняется и пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории. Противник обстрелял из артиллерии и танков районы населенных пунктов Осокоровка, Токарево, Ивановка, Андреевка, Киселевка, Партизанское, Кавказ, Степная Долина, Котлярево и Поляна. Нанес авиаудары неподалеку от Любомировки и Новониколаевки.

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В акватории Черного моря корабельная группировка врага продолжает выполнять определенные задачи по прикрытию сухопутной группировки и изоляции района ведения боевых действий. В настоящее время вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы. Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институций. Ответственности оккупантам, которые остались в живых, не избежать

А пока, наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противнику все труднее восполнять потери, особенно в живой силе. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+19
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27.07.2022 18:59
+10
Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA@NeTojPrytula

Вітаю цю новину.
Пане генерале, Дмитре Олександровичу, зразу вичищайте всіх зрадників і осіб із сумнівним минулим довкола себе.
Загибель комбрига Гуляєва - то справа рук таких зрадників.
Удачі і Перемоги!

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27.07.2022 18:50
+9
Всім героям які боронять Україну-велчезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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27.07.2022 18:50
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Всім героям які боронять Україну-велчезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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27.07.2022 18:50 Ответить
Дивлюсь новий кліп Вакарчука . Герої,Захисники і просто Великі Українці. Все буде Україна
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27.07.2022 18:55 Ответить
Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA@NeTojPrytula

Вітаю цю новину.
Пане генерале, Дмитре Олександровичу, зразу вичищайте всіх зрадників і осіб із сумнівним минулим довкола себе.
Загибель комбрига Гуляєва - то справа рук таких зрадників.
Удачі і Перемоги!

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27.07.2022 18:50 Ответить
русские сдавайтесь или вам 3.14зда@pvkinh

Херсон.
Очереди на заправках. Топлива хватит на несколько дней и все помнят, как это было в начале.
Уже почти нет овощей, те, что ещё есть, цены + 30%
Сахара уже нет. Мяса почти нет. Мука наверное в запасах есть, т.к. хлеб по-прежнему 20 грн.
В общем, город готовится и ждёт.
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27.07.2022 19:22 Ответить
Їшли би вити звідси. Ждун
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27.07.2022 18:53 Ответить
ватніков, ти вишивата?
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27.07.2022 19:01 Ответить
Зовсім ні.На нік не дивись,то тролінг)))
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27.07.2022 19:05 Ответить
А українською?)))
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27.07.2022 19:10 Ответить
Как не в Украине,а флаг?Не знаешь украинский?Кто ты?)))
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27.07.2022 19:14 Ответить
тогда пошл туда куда идет- рузге военный корабль Москва
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27.07.2022 19:20 Ответить
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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27.07.2022 19:20 Ответить
Как стыдился?С плакатом против войны выходил?)))
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27.07.2022 19:25 Ответить
Тогда тебе тут не место)))
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27.07.2022 19:26 Ответить
русский, этот ресурс деактивирует твой каждый ник. Т.е., ты тут как раз нежелательное русское животное, которое постоянно сюда просачивается. Для чего ты тут, русмартышка?
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27.07.2022 19:32 Ответить
Врешь, русский. Ты враг, наилучшее тебе пожелание тут - скорее сдохнуть, желательно в муках. Или тебе это непонятно, мразь ***********?
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27.07.2022 19:43 Ответить
мартышка болотная, я всегда пишу под своим флагом и своим именем. Я же не руский. А мои тебе пожелание повторит тут любой другой юзер. Ничего, кроме смерти ваше тупое кровожадное стадо не заслуживает.Ты своего фюрера любишь, подстилка кадыровская?
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27.07.2022 20:02 Ответить
русский, а твое какое дело? Ты за своего фюрера переживай, мразь рашистская. А к людям не лезь,они русских животных не любят.
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27.07.2022 20:08 Ответить
Ты бояры пережрало, животное?
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27.07.2022 20:12 Ответить
Ты фашист,как ты можешь быть полезен?🤣🤣🤣
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27.07.2022 19:36 Ответить
Ответил бы ДА - ниже получил бы всё то же самое
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27.07.2022 20:19 Ответить
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он,скорее всего, сдох. Ты ж пока еще не сдохло, руснявое?
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27.07.2022 19:25 Ответить
Ну что вовоха,как тебе твои фашисты?Рад смерти украинцев?
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27.07.2022 19:12 Ответить
Угу, во-вошка, у тебя этих ников уже за пару тысяч точно.
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27.07.2022 19:13 Ответить
А ось та мразота ,зверху кацап,він навіть українську не знає,можешь його попросити відповісти українською,ставлю-пляху ,що відповість кацапською)))
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27.07.2022 19:08 Ответить
Ну так клепайте по ихним передовым позициям Хаймарсами. Они хоть со 125 раза но захватывают, то что штурмуют, потому как ответка от нас слабая
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27.07.2022 18:53 Ответить
на весь фронт Хаймарсів не вистачає. Я підозрюю (по комплексу опосередкованих відомостей з інших інф), що не вистачає і боєкомплекту для них...
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27.07.2022 18:59 Ответить
Ну тут нужно хотя бы пару раз пальнуть, что бы орки боялись. А то получается у них штум не удался они откатились на постоянные позиции так столько раз сколько нужно. А если бы пару рот расскрошило, то и ссыкотно остальным было бы на одном месте находится после неудачного штурма
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27.07.2022 19:02 Ответить
гарматне м'ясо "пальнуть пару раз" не боїться. Бо воно боїться куль в спину від заградотрядів.
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27.07.2022 19:05 Ответить
Не везде и не всегда там заградотряды.
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27.07.2022 19:07 Ответить
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27.07.2022 18:59 Ответить
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27.07.2022 19:06 Ответить
"В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ." Джерело:

Це які-такі Пасіки? Якщо ті, що біля Студенка аж за Богородичним і заповідним урочищем "Сосна" в тилу ворога, тоді не зрозуміло, яким чином в районі Пасік з'явились позиції наших військ.
Може рашистів з лісу вибили, а Богородичне зачистили від них?
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27.07.2022 19:08 Ответить
Нам багато чого не повідомляють. Ніхто ж сьогодні не розповів, що наша арта ранком розхрєнячила опорник орків в курській губерніі, звідки свинособаки обстрілювали, як в тирі, наших прикордонників і ТРО. Про втрати не знаю, але свинособаки втекли за 6 км і сидять на дупі рівно.
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27.07.2022 19:23 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.07.2022 19:24 Ответить
гатять і гатять((
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27.07.2022 19:26 Ответить
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27.07.2022 19:48 Ответить
Все просто - кацапи сьогодні центр Бахмуту обстріляли з 82 мм мінометів.. такого і в2014 не було... слава Зєрмаку і бубочці криворогульному..
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27.07.2022 22:10 Ответить
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Джерело: На Авдіївському - генштаб , ти взагалі чий генштаб ?
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27.07.2022 22:29 Ответить
 
 