Оккупанты штурмовыми действиями пытаются улучшить тактическое положение в направлениях городов Краматорск и Бахмут, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 27.07.2022.

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"Слава Украине! Идут 154 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. На Северском направлении подразделения врага обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области и Прогресс и Бачевск Сумской области. Противник задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и БПЛА.

В Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских подразделений. Значительное внимание противник уделяет разведке с целью разоблачения системы нашей обороны и выявления огневых позиций артиллерии. На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщев, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалиевка, Питомник.

На Славянском направлении задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки. В районе населенного пункта Пасика, силами разведывательной группы, пытался разоблачить позиции наших войск. Безуспешно. Группа обезврежена.

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В Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки. Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского. Вражеские штурмы в населенном пункте Берестово и по направлениям Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы, в частности, районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.

На Южнобужском направлении враг обороняется и пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории. Противник обстрелял из артиллерии и танков районы населенных пунктов Осокоровка, Токарево, Ивановка, Андреевка, Киселевка, Партизанское, Кавказ, Степная Долина, Котлярево и Поляна. Нанес авиаудары неподалеку от Любомировки и Новониколаевки.

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В акватории Черного моря корабельная группировка врага продолжает выполнять определенные задачи по прикрытию сухопутной группировки и изоляции района ведения боевых действий. В настоящее время вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы. Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институций. Ответственности оккупантам, которые остались в живых, не избежать

А пока, наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противнику все труднее восполнять потери, особенно в живой силе. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.