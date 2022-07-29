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Новости Агрессия России против Украины Война
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В бою с оккупантами погиб воин и волонтер Глеб Бабич (дополнено)

бабич

На украинско-российской войне погиб воин и волонтер Глеб Бабич.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в соцсетях друзья и знакомые Бабич.

Глебу Бабичу было 53 года. До нападения РФ он занимался бизнесом. Во время третьей волны мобилизации пошел на передовую и до 2019 года участвовал в антитеррористической операции и операциях объединенных сил. Прошел шесть боевых ротаций.

Глеб Бабич служил в 10-й горно-штурмовой бригаде, а также возглавлял волонтерскую инициативу "Res_Publica. Брати по зброї".

Бабич был поэтом. Он писал тексты песен для разных групп, в частности Kozak System. Самая известная его песня - "Подай зброю" - стала гимном 10-й горно-штурмовой бригады.

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Глеба Бабича вспоминают в своих сообщениях в соцсетях многие украинцы.

"Глеб Бабич - воин и поэт. Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее - убей за нее!" - это тоже его слова. Десятки уничтоженных орков, в общей сложности - шесть лет на фронте, пять ротаций. Казалось бы, береженого и Бог бережет. Поэтому известие о гибели Глеба разорвало вечернюю тишину, как гром - ясное небо", - пишет пятый президент Петр Порошенко.

"Знал Глеба. Иногда виделись. Многие из вас знали Глеба, видели на эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично... Откровенно, одна из самых печальных известий... Будьте прокляты, оккупанты и террористы..." - пишет политолог Андрей Смолий.

"Глеб Бабич... Не могу поверить. Какое-то бесконечное внутреннее кладбище..." - написала известная волонтер, военнослужащий Леся Литвинова.

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"В боях погиб Глеб Бабич. Я даже, не знаю что сказать, это страшно больно. Герои умирают. Их убивают", - пишет певица Мария Бурмака.

"На войне против российских оккупантов, погиб легендарный воин и поэт - Глеб Бабич. Именно Глеб является автором слов к песне "Свобода наче любов", которая стала частью фильма "Шлях поколінь". ... Спасибо друг, что ты был в моей жизни ", - пишет журналист Михайло Ухман.

смерть (9229) ВСУ (6603)


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Топ комментарии
+74
Вічна Пам'ять сильному та мужньому Герою Украіни !

Боляче і сумно ....😪😪😪
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29.07.2022 01:48
+53
Вічна пам'ять! Героям Слава!
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29.07.2022 01:52
+51
R.I.P.
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29.07.2022 01:53
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Поклон.., и 300 орков за тебя!
Пускай твоя душа будет обнятая двумя ангелами до новой жизни!!!
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29.07.2022 01:46 Ответить
Вічна Пам'ять сильному та мужньому Герою Украіни !

Боляче і сумно ....😪😪😪
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29.07.2022 01:48 Ответить
Вічна пам'ять! Героям Слава!
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29.07.2022 01:52 Ответить
R.I.P.
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29.07.2022 01:53 Ответить
Низкий поклон и вечная паиять
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29.07.2022 01:59 Ответить
Земля пухом Героям України.
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29.07.2022 02:00 Ответить
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29.07.2022 02:55 Ответить
Стерти з лиця Землі проклятий мордор!!!
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29.07.2022 03:48 Ответить
R.I.P
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29.07.2022 03:51 Ответить
от так ідуть найкращі... вічная пам"ять!
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29.07.2022 04:39 Ответить
Боляче ...
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29.07.2022 04:49 Ответить
Ось ще одна риса цієї війни. З Рашки гине непотріб, людське сміття - алкаші, гопніки та відверті психи. Україна втрачає кращмх синів
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29.07.2022 06:27 Ответить
Вічна пам'ять Герою!Земля пухом. На небо злетів ще один ангел.
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29.07.2022 07:10 Ответить
телеграм його громадської організації:
https://t.me/bpz_ua/22250 справжній патріот Гліб "Лєнтяй" Бабіч
Поет, пісняр, військовий, блогер, співзасновник ГО «Брати по зброї» та дуже потужна особистість
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29.07.2022 07:13 Ответить
Героям Слава!
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29.07.2022 07:49 Ответить
Пам'ятаємо всіх наших героїв поіменно!
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29.07.2022 08:24 Ответить
Вечная Память
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29.07.2022 08:26 Ответить
Вище броні і нижче шоломý -
Спільне ти взяв на себе.
Просто вони проспали цей постріл,
Нібито не по них.
Сходячи в небо, пробачиш їх втому,
Бо все зробив, як треба.
Янголом зверху прикриєш всіх поспіль -
Втомлених та сліпих.

Втомлені та сліпі.
Втомлені, бо сліпі.
Гліб Бабич
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29.07.2022 08:46 Ответить
Носії вєлікай рускай культури пушкєна і лєрмантава прийшли, й вбили українського поета

.. Смерть каZапам, і усій рускай культурє!
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29.07.2022 08:48 Ответить
Шана
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29.07.2022 09:11 Ответить
Geroi ne vmirayut' !
Svitla,vi4na Pam'yat' .
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29.07.2022 09:24 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.07.2022 09:38 Ответить
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29.07.2022 09:52 Ответить
На душе пустота и горечь,кацапы,как я вас ненавижу. Низкий поклон тебе мужественный,сильный воин и поэт.Слава тебе герой!
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29.07.2022 10:26 Ответить
Сум.
Пам'ять та Слава.
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29.07.2022 10:50 Ответить
Вічна память цій Людині.
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29.07.2022 11:05 Ответить
Це останній вірш Гліба Бабіча, принаймні з опублікованих на широкий загал.
Сьогодні вночі стало відомо, що наш з вами Гліб загинув. Пекучий біль

***
Коли смерть присяде на бруствер, спитає - "Ну що тут ти?"
Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,
Я не стану смикати Бога - вийду в канал арти.
У піхоти з артою і Богом - зАвжди прямий канал.

Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни,
Продиктую чарівні цифри, наче магічний код.
Скрипне радіо - "Прийняв. Тримайтеся, пацани".
Решту слів не почую. Бо знову накрив "приход".

Оживе на позиції стадо сталевих слонів,
Поверне свої хоботи в сторону наших бід.
І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів,
Для швидкої доставки - без декларацій і мит.

Навіть янголи завмерли в небі - як театральний зал,
Небо теж ******** сипати - снігом, градом, дощем.
Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп.
Другий, третій, а потім іще і ще.

А над нами небо луснуло наче віконне скло,
Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт.
Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело.
Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.

"Що там, брате? Прийом? - Та все по плюсах, братан!
Так вломили, що вщент. І цілей більше нема!"
Що я ще відповім? Вклоняюсь тобі, арта!
Не дарма вас кличуть богами. Ой не дарма...
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29.07.2022 15:05 Ответить
Сумно... Найкращих втрачаємо, золотий фонд нації...
Та в тому дгарма Воїна - коли приходить час, віддати все за те, що любиш.

Бо немає більшої любові, аніж покласти душу за друзів своїх (с)

Спочивай з миром, брате. Україна тебе не забуде ніколи.
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30.07.2022 10:18 Ответить
 
 