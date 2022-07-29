В бою с оккупантами погиб воин и волонтер Глеб Бабич (дополнено)

На украинско-российской войне погиб воин и волонтер Глеб Бабич.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в соцсетях друзья и знакомые Бабич.

Глебу Бабичу было 53 года. До нападения РФ он занимался бизнесом. Во время третьей волны мобилизации пошел на передовую и до 2019 года участвовал в антитеррористической операции и операциях объединенных сил. Прошел шесть боевых ротаций.

Глеб Бабич служил в 10-й горно-штурмовой бригаде, а также возглавлял волонтерскую инициативу "Res_Publica. Брати по зброї".

Бабич был поэтом. Он писал тексты песен для разных групп, в частности Kozak System. Самая известная его песня - "Подай зброю" - стала гимном 10-й горно-штурмовой бригады.

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Глеба Бабича вспоминают в своих сообщениях в соцсетях многие украинцы.

"Глеб Бабич - воин и поэт. Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее - убей за нее!" - это тоже его слова. Десятки уничтоженных орков, в общей сложности - шесть лет на фронте, пять ротаций. Казалось бы, береженого и Бог бережет. Поэтому известие о гибели Глеба разорвало вечернюю тишину, как гром - ясное небо", - пишет пятый президент Петр Порошенко.

"Знал Глеба. Иногда виделись. Многие из вас знали Глеба, видели на эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично... Откровенно, одна из самых печальных известий... Будьте прокляты, оккупанты и террористы..." - пишет политолог Андрей Смолий.

"Глеб Бабич... Не могу поверить. Какое-то бесконечное внутреннее кладбище..." - написала известная волонтер, военнослужащий Леся Литвинова.

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"В боях погиб Глеб Бабич. Я даже, не знаю что сказать, это страшно больно. Герои умирают. Их убивают", - пишет певица Мария Бурмака.

"На войне против российских оккупантов, погиб легендарный воин и поэт - Глеб Бабич. Именно Глеб является автором слов к песне "Свобода наче любов", которая стала частью фильма "Шлях поколінь". ... Спасибо друг, что ты был в моей жизни ", - пишет журналист Михайло Ухман.