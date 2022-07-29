В бою з окупантами загинув воїн і волонтер Гліб Бабіч (доповнено)
На україно-російській війні загинув воїн і волонтер Гліб Бабіч.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у соцмережах його друзі та знайомі.
Глібу Бабічу було 53 роки. До нападу РФ він займався бізнесом. Під час третьої хвилі мобілізації пішов на передову та до 2019 року брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Пройшов шість бойових ротацій.
Гліб Бабіч служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді, а також очолював волонтерську ініціативу "Res_Publica. Брати по зброї".
Бабіч був поетом. Він писав тексти пісень для різних гуртів, зокрема Kozak System. Найвідоміша його пісня - "Подай зброю" - стала гімном 10-ої гірсько-штурмової бригади.
Також читайте: 26 липня, захищаючи наше небо, загинув Герой України, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Олександр Кукурба. ФОТО
Гліба Бабіча згадують у своїх дописах в соцмережах багато українців.
"Гліб Бабіч - воїн і поет. Любив Україну понад усе. "Не вмирай за неї - вбий за неї!" - це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому - шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім - ясне небо", - пише п'ятий президент Петро Порошенко.
"Знав Гліба. Іноді бачились. Багато з вас знали Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто… Відверто, одна з найсумніших звісток... Будьте прокляті, окупанти та терористи…" - пише політолог Андрій Смолій.
"Гліб Бабіч... Не можу повірити. Якесь безкінечне внутрішне кладовище..." - написала відома волонтер, військовослужбовець Леся Литвинова.
"В боях загинув Гліб Бабіч. Я навіть, не знаю шо сказати, це страшно боляче. Герої вмирають. Їх вбивають", - пише співачка Марія Бурмака.
"На війні проти російських окупантів, загинув легендарний воїн і поет - Гліб Бабіч. Саме Гліб є автором слів до пісні "Свобода наче любов", яка стала частиною фільму "Шлях поколінь". ... Дякую друже, що ти був в моєму житті", - пише журналіст Михайло Ухман.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пускай твоя душа будет обнятая двумя ангелами до новой жизни!!!
Боляче і сумно ....😪😪😪
https://t.me/bpz_ua/22250 справжній патріот Гліб "Лєнтяй" Бабіч
Поет, пісняр, військовий, блогер, співзасновник ГО «Брати по зброї» та дуже потужна особистість
Спільне ти взяв на себе.
Просто вони проспали цей постріл,
Нібито не по них.
Сходячи в небо, пробачиш їх втому,
Бо все зробив, як треба.
Янголом зверху прикриєш всіх поспіль -
Втомлених та сліпих.
Втомлені та сліпі.
Втомлені, бо сліпі.
Гліб Бабич
.. Смерть каZапам, і усій рускай культурє!
Svitla,vi4na Pam'yat' .
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Пам'ять та Слава.
Сьогодні вночі стало відомо, що наш з вами Гліб загинув. Пекучий біль
***
Коли смерть присяде на бруствер, спитає - "Ну що тут ти?"
Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,
Я не стану смикати Бога - вийду в канал арти.
У піхоти з артою і Богом - зАвжди прямий канал.
Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни,
Продиктую чарівні цифри, наче магічний код.
Скрипне радіо - "Прийняв. Тримайтеся, пацани".
Решту слів не почую. Бо знову накрив "приход".
Оживе на позиції стадо сталевих слонів,
Поверне свої хоботи в сторону наших бід.
І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів,
Для швидкої доставки - без декларацій і мит.
Навіть янголи завмерли в небі - як театральний зал,
Небо теж ******** сипати - снігом, градом, дощем.
Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп.
Другий, третій, а потім іще і ще.
А над нами небо луснуло наче віконне скло,
Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт.
Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело.
Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.
"Що там, брате? Прийом? - Та все по плюсах, братан!
Так вломили, що вщент. І цілей більше нема!"
Що я ще відповім? Вклоняюсь тобі, арта!
Не дарма вас кличуть богами. Ой не дарма...
Та в тому дгарма Воїна - коли приходить час, віддати все за те, що любиш.
Бо немає більшої любові, аніж покласти душу за друзів своїх (с)
Спочивай з миром, брате. Україна тебе не забуде ніколи.