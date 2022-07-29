УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13396 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
19 534 28

В бою з окупантами загинув воїн і волонтер Гліб Бабіч (доповнено)

бабич

На україно-російській війні загинув воїн і волонтер Гліб Бабіч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у соцмережах його друзі та знайомі.

Глібу Бабічу було 53 роки. До нападу РФ він займався бізнесом. Під час третьої хвилі мобілізації пішов на передову та до 2019 року брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Пройшов шість бойових ротацій.

Гліб Бабіч служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді, а також очолював волонтерську ініціативу "Res_Publica. Брати по зброї".

Бабіч був поетом. Він писав тексти пісень для різних гуртів, зокрема Kozak System. Найвідоміша його пісня - "Подай зброю" - стала гімном 10-ої гірсько-штурмової бригади.

Також читайте: 26 липня, захищаючи наше небо, загинув Герой України, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Олександр Кукурба. ФОТО

Гліба Бабіча згадують у своїх дописах в соцмережах багато українців.

"Гліб Бабіч - воїн і поет. Любив Україну понад усе. "Не вмирай за неї - вбий за неї!" - це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому - шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім - ясне небо", - пише п'ятий президент Петро Порошенко.

"Знав Гліба. Іноді бачились. Багато з вас знали Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто… Відверто, одна з найсумніших звісток... Будьте прокляті, окупанти та терористи…" - пише політолог Андрій Смолій.

"Гліб Бабіч... Не можу повірити. Якесь безкінечне внутрішне кладовище..." - написала відома волонтер, військовослужбовець Леся Литвинова.

Також дивіться: В боях на Сході України загинули американці Браян Янг і Люк Луцишин. ВIДЕО

"В боях загинув Гліб Бабіч. Я навіть, не знаю шо сказати, це страшно боляче. Герої вмирають. Їх вбивають", - пише співачка Марія Бурмака.

"На війні проти російських окупантів, загинув легендарний воїн і поет - Гліб Бабіч. Саме Гліб є автором слів до пісні "Свобода наче любов", яка стала частиною фільму "Шлях поколінь". ... Дякую друже, що ти був в моєму житті", - пише журналіст Михайло Ухман.

Автор: 

смерть (6756) ЗСУ (7564)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+74
Вічна Пам'ять сильному та мужньому Герою Украіни !

Боляче і сумно ....😪😪😪
показати весь коментар
29.07.2022 01:48
+53
Вічна пам'ять! Героям Слава!
показати весь коментар
29.07.2022 01:52
+51
R.I.P.
показати весь коментар
29.07.2022 01:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поклон.., и 300 орков за тебя!
Пускай твоя душа будет обнятая двумя ангелами до новой жизни!!!
показати весь коментар
29.07.2022 01:46 Відповісти
Вічна Пам'ять сильному та мужньому Герою Украіни !

Боляче і сумно ....😪😪😪
показати весь коментар
29.07.2022 01:48 Відповісти
Вічна пам'ять! Героям Слава!
показати весь коментар
29.07.2022 01:52 Відповісти
R.I.P.
показати весь коментар
29.07.2022 01:53 Відповісти
Низкий поклон и вечная паиять
показати весь коментар
29.07.2022 01:59 Відповісти
Земля пухом Героям України.
показати весь коментар
29.07.2022 02:00 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 02:55 Відповісти
Стерти з лиця Землі проклятий мордор!!!
показати весь коментар
29.07.2022 03:48 Відповісти
R.I.P
показати весь коментар
29.07.2022 03:51 Відповісти
от так ідуть найкращі... вічная пам"ять!
показати весь коментар
29.07.2022 04:39 Відповісти
Боляче ...
показати весь коментар
29.07.2022 04:49 Відповісти
Ось ще одна риса цієї війни. З Рашки гине непотріб, людське сміття - алкаші, гопніки та відверті психи. Україна втрачає кращмх синів
показати весь коментар
29.07.2022 06:27 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!Земля пухом. На небо злетів ще один ангел.
показати весь коментар
29.07.2022 07:10 Відповісти
телеграм його громадської організації:
https://t.me/bpz_ua/22250 справжній патріот Гліб "Лєнтяй" Бабіч
Поет, пісняр, військовий, блогер, співзасновник ГО «Брати по зброї» та дуже потужна особистість
показати весь коментар
29.07.2022 07:13 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
29.07.2022 07:49 Відповісти
Пам'ятаємо всіх наших героїв поіменно!
показати весь коментар
29.07.2022 08:24 Відповісти
Вечная Память
показати весь коментар
29.07.2022 08:26 Відповісти
Вище броні і нижче шоломý -
Спільне ти взяв на себе.
Просто вони проспали цей постріл,
Нібито не по них.
Сходячи в небо, пробачиш їх втому,
Бо все зробив, як треба.
Янголом зверху прикриєш всіх поспіль -
Втомлених та сліпих.

Втомлені та сліпі.
Втомлені, бо сліпі.
Гліб Бабич
показати весь коментар
29.07.2022 08:46 Відповісти
Носії вєлікай рускай культури пушкєна і лєрмантава прийшли, й вбили українського поета

.. Смерть каZапам, і усій рускай культурє!
показати весь коментар
29.07.2022 08:48 Відповісти
Шана
показати весь коментар
29.07.2022 09:11 Відповісти
Geroi ne vmirayut' !
Svitla,vi4na Pam'yat' .
показати весь коментар
29.07.2022 09:24 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
29.07.2022 09:38 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 09:52 Відповісти
На душе пустота и горечь,кацапы,как я вас ненавижу. Низкий поклон тебе мужественный,сильный воин и поэт.Слава тебе герой!
показати весь коментар
29.07.2022 10:26 Відповісти
Сум.
Пам'ять та Слава.
показати весь коментар
29.07.2022 10:50 Відповісти
Вічна память цій Людині.
показати весь коментар
29.07.2022 11:05 Відповісти
Це останній вірш Гліба Бабіча, принаймні з опублікованих на широкий загал.
Сьогодні вночі стало відомо, що наш з вами Гліб загинув. Пекучий біль

***
Коли смерть присяде на бруствер, спитає - "Ну що тут ти?"
Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,
Я не стану смикати Бога - вийду в канал арти.
У піхоти з артою і Богом - зАвжди прямий канал.

Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни,
Продиктую чарівні цифри, наче магічний код.
Скрипне радіо - "Прийняв. Тримайтеся, пацани".
Решту слів не почую. Бо знову накрив "приход".

Оживе на позиції стадо сталевих слонів,
Поверне свої хоботи в сторону наших бід.
І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів,
Для швидкої доставки - без декларацій і мит.

Навіть янголи завмерли в небі - як театральний зал,
Небо теж ******** сипати - снігом, градом, дощем.
Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп.
Другий, третій, а потім іще і ще.

А над нами небо луснуло наче віконне скло,
Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт.
Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело.
Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.

"Що там, брате? Прийом? - Та все по плюсах, братан!
Так вломили, що вщент. І цілей більше нема!"
Що я ще відповім? Вклоняюсь тобі, арта!
Не дарма вас кличуть богами. Ой не дарма...
показати весь коментар
29.07.2022 15:05 Відповісти
Сумно... Найкращих втрачаємо, золотий фонд нації...
Та в тому дгарма Воїна - коли приходить час, віддати все за те, що любиш.

Бо немає більшої любові, аніж покласти душу за друзів своїх (с)

Спочивай з миром, брате. Україна тебе не забуде ніколи.
показати весь коментар
30.07.2022 10:18 Відповісти
 
 