В бою з окупантами загинув воїн і волонтер Гліб Бабіч (доповнено)

На україно-російській війні загинув воїн і волонтер Гліб Бабіч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у соцмережах його друзі та знайомі.

Глібу Бабічу було 53 роки. До нападу РФ він займався бізнесом. Під час третьої хвилі мобілізації пішов на передову та до 2019 року брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Пройшов шість бойових ротацій.

Гліб Бабіч служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді, а також очолював волонтерську ініціативу "Res_Publica. Брати по зброї".

Бабіч був поетом. Він писав тексти пісень для різних гуртів, зокрема Kozak System. Найвідоміша його пісня - "Подай зброю" - стала гімном 10-ої гірсько-штурмової бригади.

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Гліба Бабіча згадують у своїх дописах в соцмережах багато українців.

"Гліб Бабіч - воїн і поет. Любив Україну понад усе. "Не вмирай за неї - вбий за неї!" - це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому - шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім - ясне небо", - пише п'ятий президент Петро Порошенко.

"Знав Гліба. Іноді бачились. Багато з вас знали Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто… Відверто, одна з найсумніших звісток... Будьте прокляті, окупанти та терористи…" - пише політолог Андрій Смолій.

"Гліб Бабіч... Не можу повірити. Якесь безкінечне внутрішне кладовище..." - написала відома волонтер, військовослужбовець Леся Литвинова.

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"В боях загинув Гліб Бабіч. Я навіть, не знаю шо сказати, це страшно боляче. Герої вмирають. Їх вбивають", - пише співачка Марія Бурмака.

"На війні проти російських окупантів, загинув легендарний воїн і поет - Гліб Бабіч. Саме Гліб є автором слів до пісні "Свобода наче любов", яка стала частиною фільму "Шлях поколінь". ... Дякую друже, що ти був в моєму житті", - пише журналіст Михайло Ухман.