Тех, кто потерял родных, не будут мобилизировать, - Рада

Верховная Рада расширила перечень тех, кто имеет право на отсрочку от призыва во время мобилизации

Соответствующие законопроекты №7481 и 7352 были приняты на заседании 29 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отсрочку будут давать потерявшим на войне мужа или жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабушку, родного брата или сестру, а также тем, чьи родные пропали без вести.

Кроме того, депутаты разрешили давать отсрочку научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам без научной степени, если они работают в научных учреждениях и учебных заведениях по основному месту работы по меньшей мере на 0,75 ставки.

Напомним, с 24 февраля в Украине объявили всеобщую мобилизацию, ее продлили по меньшей мере до 23 августа. Призову подлежат мужчины 18-60 лет, им запрещено выезжать за пределы Украины, кроме определенных исключений.

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Право на освобождение от военной службы в связи с общей мобилизацией до сих пор имеют люди, достигшие 60 лет (для высшего офицерского состава — 64), непригодные к военной службе со снятием с военного учета, а также люди, приговоренные к лишению или ограничению свободы или лишению воинского звания.

Освобождают от военной службы людей с инвалидностью и ухаживающих за такими людьми или за тяжелобольными детьми. Также предусматривается право на отсрочку от призыва по мобилизации и призыва на срочную службу для женщин и мужчин с несовершеннолетними детьми, если военную службу проходят их муж или жена.