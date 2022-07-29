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Новости Война
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Тех, кто потерял родных, не будут мобилизировать, - Рада

зсу,мобілізація

Верховная Рада расширила перечень тех, кто имеет право на отсрочку от призыва во время мобилизации

Соответствующие законопроекты №7481 и 7352 были приняты на заседании 29 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отсрочку будут давать потерявшим на войне мужа или жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабушку, родного брата или сестру, а также тем, чьи родные пропали без вести.

Кроме того, депутаты разрешили давать отсрочку научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам без научной степени, если они работают в научных учреждениях и учебных заведениях по основному месту работы по меньшей мере на 0,75 ставки.

Напомним, с 24 февраля в Украине объявили всеобщую мобилизацию, ее продлили по меньшей мере до 23 августа. Призову подлежат мужчины 18-60 лет, им запрещено выезжать за пределы Украины, кроме определенных исключений.

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Право на освобождение от военной службы в связи с общей мобилизацией до сих пор имеют люди, достигшие 60 лет (для высшего офицерского состава — 64), непригодные к военной службе со снятием с военного учета, а также люди, приговоренные к лишению или ограничению свободы или лишению воинского звания.

Освобождают от военной службы людей с инвалидностью и ухаживающих за такими людьми или за тяжелобольными детьми. Также предусматривается право на отсрочку от призыва по мобилизации и призыва на срочную службу для женщин и мужчин с несовершеннолетними детьми, если военную службу проходят их муж или жена.

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ВР (29252) наука (697) учитель (497) мобилизация (2775)


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А дарма! https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU
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29.07.2022 16:20 Ответить
да, был крутой чувак, и умер чисто случайно.... Хоть я русских и ненавижу
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29.07.2022 16:34 Ответить
Россиянский солдат который с оружием переступает границу своего государства - ТЕРРОРИСТ.

Да.

К военным ВСЕГДА было уважение, потому что это ГАРАНТ,
как межгосударственного паритета, так и ВНУТРИГОСУДАРСТВАЕННОГО:

не нравится власть - вышли 100-200 спецназовцев и убрали Элдака...

А у нас сейчас как?
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29.07.2022 17:45 Ответить
Не постіть дурниць. Це творець Придністров*я. Потім свої конкурента прибрали. Нема гарних руськіх.
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29.07.2022 17:40 Ответить
якщо війна буде тривати роками то ці помякшення будуть не реальні, за рахунок кого будуть покривати втрати.
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29.07.2022 16:26 Ответить
Я думаю, не будет такого сценария, иначе нам не выстоять. Воевать станет реально некем! Не отправлять же всех мужчин на мясо!
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29.07.2022 17:52 Ответить
Денисова вигадувала злочини гусні, тому і втратила посаду!". Нині звучить особливо цинічно
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29.07.2022 16:30 Ответить
так мобілізація вже за 4 тижні і завершується.
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29.07.2022 16:34 Ответить
Дуже ймовірно, що подовжать. Так само, як і військовий стан
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29.07.2022 19:26 Ответить
ЗСУ зараз нараховує більше мільона військових, людей досталь і бажаючих воювати багато,проблема у зброї,потрібна зброя та фінансове забеспечення арміі.
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29.07.2022 16:47 Ответить
Не зрозуміло. Підкажіть якщо хтось в темі. Якщо людина була знати з обліку у зв'язку з судимістю, вона не мобілізується?
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29.07.2022 17:43 Ответить
не мобилизуют только с непогашенной судимостью.
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29.07.2022 19:23 Ответить
Де можно це узнати, погашена чи ні?
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29.07.2022 20:48 Ответить
Це так, щоб утішити чи як? дебіли, ***...
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29.07.2022 21:04 Ответить
 
 