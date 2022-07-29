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Новини Війна
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Тих, хто втратив рідних, не мобілізуватимуть, - Рада

зсу,мобілізація

Верховна Рада розширила перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову на час мобілізації.

Відповідні законопроєкти №7481 та 7352 ухвалили на засіданні 29 липня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

Відстрочку даватимуть тим, хто втратив на війні чоловіка чи дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабусю, рідного брата чи сестру, а також тим, чиї рідні зникли безвісти.

Крім того, депутати дозволили давати відстрочку науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам без наукового ступеня, якщо вони працюють у наукових установах та закладах освіти за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

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Нагадаємо, з 24 лютого в Україні оголосили загальну мобілізацію, її продовжили щонайменше до 23 серпня. Призову підлягають чоловіки 18-60 років, їм заборонено виїжджати за межі України, крім певних винятків.

Право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією досі мають люди, які досягли 60 років (для вищого офіцерського складу - 64), непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також люди, засуджені до позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання.

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Звільняються від військової служби людей з інвалідністю та ті, хто доглядає за такими людьми або за тяжкохворими дітьми. Також передбачається право на відстрочку від призову за мобілізацією та від призову на строкову службу для жінок і чоловіків із неповнолітніми дітьми, якщо військову службу проходять їхній чоловік або дружина.

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ВР (14992) наука (364) вчитель (398) мобілізація (3070)


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А дарма! https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU
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29.07.2022 16:20 Відповісти
да, был крутой чувак, и умер чисто случайно.... Хоть я русских и ненавижу
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29.07.2022 16:34 Відповісти
Россиянский солдат который с оружием переступает границу своего государства - ТЕРРОРИСТ.

Да.

К военным ВСЕГДА было уважение, потому что это ГАРАНТ,
как межгосударственного паритета, так и ВНУТРИГОСУДАРСТВАЕННОГО:

не нравится власть - вышли 100-200 спецназовцев и убрали Элдака...

А у нас сейчас как?
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29.07.2022 17:45 Відповісти
Не постіть дурниць. Це творець Придністров*я. Потім свої конкурента прибрали. Нема гарних руськіх.
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29.07.2022 17:40 Відповісти
якщо війна буде тривати роками то ці помякшення будуть не реальні, за рахунок кого будуть покривати втрати.
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29.07.2022 16:26 Відповісти
Я думаю, не будет такого сценария, иначе нам не выстоять. Воевать станет реально некем! Не отправлять же всех мужчин на мясо!
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29.07.2022 17:52 Відповісти
Денисова вигадувала злочини гусні, тому і втратила посаду!". Нині звучить особливо цинічно
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29.07.2022 16:30 Відповісти
так мобілізація вже за 4 тижні і завершується.
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29.07.2022 16:34 Відповісти
Дуже ймовірно, що подовжать. Так само, як і військовий стан
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29.07.2022 19:26 Відповісти
ЗСУ зараз нараховує більше мільона військових, людей досталь і бажаючих воювати багато,проблема у зброї,потрібна зброя та фінансове забеспечення арміі.
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29.07.2022 16:47 Відповісти
Не зрозуміло. Підкажіть якщо хтось в темі. Якщо людина була знати з обліку у зв'язку з судимістю, вона не мобілізується?
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29.07.2022 17:43 Відповісти
не мобилизуют только с непогашенной судимостью.
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29.07.2022 19:23 Відповісти
Де можно це узнати, погашена чи ні?
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29.07.2022 20:48 Відповісти
Це так, щоб утішити чи як? дебіли, ***...
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29.07.2022 21:04 Відповісти
 
 