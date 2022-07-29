Тих, хто втратив рідних, не мобілізуватимуть, - Рада

Верховна Рада розширила перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову на час мобілізації.

Відповідні законопроєкти №7481 та 7352 ухвалили на засіданні 29 липня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

Відстрочку даватимуть тим, хто втратив на війні чоловіка чи дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабусю, рідного брата чи сестру, а також тим, чиї рідні зникли безвісти.

Крім того, депутати дозволили давати відстрочку науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам без наукового ступеня, якщо вони працюють у наукових установах та закладах освіти за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

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Нагадаємо, з 24 лютого в Україні оголосили загальну мобілізацію, її продовжили щонайменше до 23 серпня. Призову підлягають чоловіки 18-60 років, їм заборонено виїжджати за межі України, крім певних винятків.

Право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією досі мають люди, які досягли 60 років (для вищого офіцерського складу - 64), непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також люди, засуджені до позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання.

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Звільняються від військової служби людей з інвалідністю та ті, хто доглядає за такими людьми або за тяжкохворими дітьми. Також передбачається право на відстрочку від призову за мобілізацією та від призову на строкову службу для жінок і чоловіків із неповнолітніми дітьми, якщо військову службу проходять їхній чоловік або дружина.