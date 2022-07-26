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Група, що займалася підробкою медичних довідок для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, викрита на Київщині, - Нацполція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині викрито схему підробки документів для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

23-річний житель Білої Церкви разом із 42-річним спільником організували виробництво медичних довідок для незаконного перетину кордону чоловіками які прагнули уникнути мобілізації. Зловмисники розміщували об’яви у Internet-мережі. Клієнти через Telegram-канал замовляли виготовлення підроблених документів, надавали власні фото та паспортні дані.

"Вартість таких "послуг" коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. В офісі зловмисників поліцейські вилучили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів" - повідомили у поліції.

Офіс, де виготовляли підроблені медичні довідки знаходився в місті Біла Церква в одній із квартир багатоповерхівки. Документи фігуранти відправляли службою доставки по всій території України, під час відправки зазначали фейкові персональні дані, задля маскування.

Група, що займалася підробкою медичних довідок для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, викрита на Київщині, - Нацполція 01

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Група, що займалася підробкою медичних довідок для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, викрита на Київщині, - Нацполція 02

Загалом правоохоронці задокументували 21 епізод незаконної діяльності, ще понад 100 чоловіків перевіряються.

Під час обшуку правоохоронці вилучили печатки та кліше різних організацій в тому числі медичних установ, а також інші документи з ознаками підробки, принтери, пристрої для ламінування, банківські картки, жорсткі диски, експрес-накладні, бланки свідоцтв про народження, ідентифікаційні коди та пенсійні посвідчення.

Група, що займалася підробкою медичних довідок для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, викрита на Київщині, - Нацполція 03
Група, що займалася підробкою медичних довідок для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, викрита на Київщині, - Нацполція 04

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Поліцейські повідомили організатору та посібнику про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України [ч.2 ст.332 ККУ] . Максимальний термін покарання, який загрожує зловмисникам - 7 років позбавлення волі.

Автор: 

Київська область (4039) підробка (438) Нацполіція (15191) мобілізація (3068)


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Топ коментарі
+6
На Закарпатті кожен знає, що в перший місяць війни, сотні мажорних авто з усієї країни, і кабєлями призовного віку всередині спокійно проїжджали держ кордон. Однак критикувати владу зараз не на часі, бо кожен заробляє так як уміє, і прикордонники у тому числі.
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26.07.2022 19:37
+5
Створили ЗЕлені проблему для чоловіків а тепер крайніх шукають, мусора краще би колоборантів ловили
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26.07.2022 19:54
+5
Закарпатская 128я бригада была одной из немногих боеспособных частей вступивших в бой в 2014 и в 2022ом одной из первых приняла бой с оккупантом. За выход из Иловайска командир закарпатцев получил героя Украины, героические ребята.
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26.07.2022 20:06
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На Закарпатті кожен знає, що в перший місяць війни, сотні мажорних авто з усієї країни, і кабєлями призовного віку всередині спокійно проїжджали держ кордон. Однак критикувати владу зараз не на часі, бо кожен заробляє так як уміє, і прикордонники у тому числі.
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26.07.2022 19:37 Відповісти
А сколько не успело свалить, местные от них в шоке, не зря там в одно время продажа алкоголя вечером была запрещена, потому что киевские местный коньяк в барах ящиками выкупали а потом занимались дебошем, ну и как без столичных привычек, парковка дорогущих внедорожников на тротуарах и столичное хамство по отношению к местным, которых киевские за людей не считают. В Ужгороде десятки тысяч мужиков которые на низком старте с баблом в руках только и ждут момента свалить.
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26.07.2022 20:01 Відповісти
Досить називати сцикунів чоловіками. То протилежні речі
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26.07.2022 20:15 Відповісти
Я що поганого, що люди не хочуть жити в цій країні? Я наприклад теж чекаю, щоб кордони відкрили і буду емігрувати звідси в нормальну країну, шкода що до війни не встиг через Омікрона.
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27.07.2022 10:01 Відповісти
За останні 3 роки бажання жити тут зникло остаточно, а жити у післявоєенній країні без економіки взагалі ніякого сенсу не бачу.
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27.07.2022 10:49 Відповісти
Еще одна ********* ****, тупо шо-то высрать. Ты варианты реальные давай, а не языком чеши.
Уже б давно *********, если б возможность была.
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27.07.2022 17:37 Відповісти
"Не держит"?! Ну ты и мразь лживая!
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27.07.2022 17:39 Відповісти
Как раз таки держат мужиков на цепи
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27.07.2022 19:25 Відповісти
Маме така думк
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27.07.2022 19:15 Відповісти
Знавці з Закарпаття теж можуть приєднатися до ЗСУ
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26.07.2022 19:43 Відповісти
Закарпатская 128я бригада была одной из немногих боеспособных частей вступивших в бой в 2014 и в 2022ом одной из первых приняла бой с оккупантом. За выход из Иловайска командир закарпатцев получил героя Украины, героические ребята.
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26.07.2022 20:06 Відповісти
Я маю на увазі знавців, які роздивляються, хто куди їде, замість подумати про себе
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26.07.2022 20:13 Відповісти
А от цікаво, чому зараз масово на цей лохотрон ведуться? От ніколи не чув, щоб раніше цим промишляли. У 90-х чи 2000-х хто хотів відкосити від армії, той не підробляв довідки, а йшов давав лікарям на лапу, щоб виписали справжні довідки...
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26.07.2022 19:48 Відповісти
Створили ЗЕлені проблему для чоловіків а тепер крайніх шукають, мусора краще би колоборантів ловили
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26.07.2022 19:54 Відповісти
Вы какого народу друг 🤔у МУЖЧИН в Украине проблема только одна КАК попасть на службу ТЕ кто бежит вовсе не мужчины 👆
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26.07.2022 20:02 Відповісти
Так какого хера я тут почти 5 месяцев без семьи сижу, если военкоматы атакуют миллионы желающих, а их не берут?
Так это у меня еще работа никуда не девалась, бо айтишник.
А скока таких бедолаг, кто последний куй без соли доедает и даже на заработки не может выехать.
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27.07.2022 10:35 Відповісти
То есть , в верховной раде одни пелики сидят? И дети их тоже?
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27.07.2022 19:23 Відповісти
бл@... ну какие справки???, запись в военнике про снятие с военного учета, скан при пересечении, запрос в военкомат-посадка военкома..што за цирк????
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26.07.2022 19:56 Відповісти
К сожалению война вовсе не повод расстреливать марадеров и мразей зарабатывающих на войне А эти откупится также как и кордонные открывающие границу за бабло 😪да и ПОХ 👆 главное сейчас додавить вшей ГНИДЫ на потом 👆
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26.07.2022 20:01 Відповісти
Впізнав тільки двох: Григорій Сковорода та Леся Українка.
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26.07.2022 20:01 Відповісти
Біла Церква
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26.07.2022 22:31 Відповісти
Вот дурачок. Сразу потек. Сдал всех и себя. Хотя имел полное право, ничего не говорить
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27.07.2022 13:36 Відповісти
 
 