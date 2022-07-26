Група, що займалася підробкою медичних довідок для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, викрита на Київщині, - Нацполція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині викрито схему підробки документів для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

23-річний житель Білої Церкви разом із 42-річним спільником організували виробництво медичних довідок для незаконного перетину кордону чоловіками які прагнули уникнути мобілізації. Зловмисники розміщували об’яви у Internet-мережі. Клієнти через Telegram-канал замовляли виготовлення підроблених документів, надавали власні фото та паспортні дані.

"Вартість таких "послуг" коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. В офісі зловмисників поліцейські вилучили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів" - повідомили у поліції.

Офіс, де виготовляли підроблені медичні довідки знаходився в місті Біла Церква в одній із квартир багатоповерхівки. Документи фігуранти відправляли службою доставки по всій території України, під час відправки зазначали фейкові персональні дані, задля маскування.

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Загалом правоохоронці задокументували 21 епізод незаконної діяльності, ще понад 100 чоловіків перевіряються.

Під час обшуку правоохоронці вилучили печатки та кліше різних організацій в тому числі медичних установ, а також інші документи з ознаками підробки, принтери, пристрої для ламінування, банківські картки, жорсткі диски, експрес-накладні, бланки свідоцтв про народження, ідентифікаційні коди та пенсійні посвідчення.





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Поліцейські повідомили організатору та посібнику про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України [ч.2 ст.332 ККУ] . Максимальний термін покарання, який загрожує зловмисникам - 7 років позбавлення волі.