Группа, занимавшаяся подделкой медицинских справок для выезда военнообязанных мужчин за границу, разоблачена в Киевской области, - Нацполция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киевской области разоблачена схема подделки документов для выезда военнообязанных мужчин за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
23-летний житель Белой Церкви вместе с 42-летним сообщником организовали изготовление медицинских справок для незаконного пересечения границы мужчинами, которые стремились избежать мобилизации. Злоумышленники размещали объявления в сети Интернет. Клиенты через Telegram-канал заказывали изготовление поддельных документов, предоставляли свои фото и паспортные данные.
"Стоимость таких "услуг" колебалась от 25 до 32 тысяч гривен. В офисе злоумышленников полицейские изъяли более 350 печатей и клише разных организаций и медицинских учреждений, а также устройства для изготовления фейковых документов", - сообщили в полиции.
Офис, где изготовляли поддельные медицинские справки, находился в городе Белая Церковь в одной из квартир многоэтажки. Документы фигуранты отправляли службой доставки по всей территории Украины, во время отправки указывали фейковые персональные данные для маскировки.
В общей сложности правоохранители задокументировали 21 эпизод незаконной деятельности, еще более 100 мужчин проверяются.
Во время обыска правоохранители изъяли печати и клише различных организаций в том числе медицинских учреждений, а также другие документы с признаками подделки, принтеры, устройства для ламинирования, банковские карточки, жесткие диски, экспресс-накладные, бланки свидетельств о рождении, идентификационные коды и пенсионные удостоверения.
Полицейские сообщили организатору и сообщнику о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины [ч.2 ст.332 УК]. Максимальный срок наказания, угрожающий злоумышленникам, – 7 лет лишения свободы.
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Уже б давно *********, если б возможность была.
Так это у меня еще работа никуда не девалась, бо айтишник.
А скока таких бедолаг, кто последний куй без соли доедает и даже на заработки не может выехать.