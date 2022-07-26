Группа, занимавшаяся подделкой медицинских справок для выезда военнообязанных мужчин за границу, разоблачена в Киевской области, - Нацполция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области разоблачена схема подделки документов для выезда военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

23-летний житель Белой Церкви вместе с 42-летним сообщником организовали изготовление медицинских справок для незаконного пересечения границы мужчинами, которые стремились избежать мобилизации. Злоумышленники размещали объявления в сети Интернет. Клиенты через Telegram-канал заказывали изготовление поддельных документов, предоставляли свои фото и паспортные данные.

"Стоимость таких "услуг" колебалась от 25 до 32 тысяч гривен. В офисе злоумышленников полицейские изъяли более 350 печатей и клише разных организаций и медицинских учреждений, а также устройства для изготовления фейковых документов", - сообщили в полиции.

Офис, где изготовляли поддельные медицинские справки, находился в городе Белая Церковь в одной из квартир многоэтажки. Документы фигуранты отправляли службой доставки по всей территории Украины, во время отправки указывали фейковые персональные данные для маскировки.

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В общей сложности правоохранители задокументировали 21 эпизод незаконной деятельности, еще более 100 мужчин проверяются.

Во время обыска правоохранители изъяли печати и клише различных организаций в том числе медицинских учреждений, а также другие документы с признаками подделки, принтеры, устройства для ламинирования, банковские карточки, жесткие диски, экспресс-накладные, бланки свидетельств о рождении, идентификационные коды и пенсионные удостоверения.





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Полицейские сообщили организатору и сообщнику о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины [ч.2 ст.332 УК]. Максимальный срок наказания, угрожающий злоумышленникам, – 7 лет лишения свободы.