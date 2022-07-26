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Группа, занимавшаяся подделкой медицинских справок для выезда военнообязанных мужчин за границу, разоблачена в Киевской области, - Нацполция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области разоблачена схема подделки документов для выезда военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

23-летний житель Белой Церкви вместе с 42-летним сообщником организовали изготовление медицинских справок для незаконного пересечения границы мужчинами, которые стремились избежать мобилизации. Злоумышленники размещали объявления в сети Интернет. Клиенты через Telegram-канал заказывали изготовление поддельных документов, предоставляли свои фото и паспортные данные.

"Стоимость таких "услуг" колебалась от 25 до 32 тысяч гривен. В офисе злоумышленников полицейские изъяли более 350 печатей и клише разных организаций и медицинских учреждений, а также устройства для изготовления фейковых документов", - сообщили в полиции.

Офис, где изготовляли поддельные медицинские справки, находился в городе Белая Церковь в одной из квартир многоэтажки. Документы фигуранты отправляли службой доставки по всей территории Украины, во время отправки указывали фейковые персональные данные для маскировки.

Группа, занимавшаяся подделкой медицинских справок для выезда военнообязанных мужчин за границу, разоблачена в Киевской области, - Нацполция 01

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Группа, занимавшаяся подделкой медицинских справок для выезда военнообязанных мужчин за границу, разоблачена в Киевской области, - Нацполция 02

В общей сложности правоохранители задокументировали 21 эпизод незаконной деятельности, еще более 100 мужчин проверяются.

Во время обыска правоохранители изъяли печати и клише различных организаций в том числе медицинских учреждений, а также другие документы с признаками подделки, принтеры, устройства для ламинирования, банковские карточки, жесткие диски, экспресс-накладные, бланки свидетельств о рождении, идентификационные коды и пенсионные удостоверения.

Группа, занимавшаяся подделкой медицинских справок для выезда военнообязанных мужчин за границу, разоблачена в Киевской области, - Нацполция 03
Группа, занимавшаяся подделкой медицинских справок для выезда военнообязанных мужчин за границу, разоблачена в Киевской области, - Нацполция 04

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Полицейские сообщили организатору и сообщнику о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины [ч.2 ст.332 УК]. Максимальный срок наказания, угрожающий злоумышленникам, – 7 лет лишения свободы.

Автор: 

Киевская область (4147) подделка (438) Нацполиция (16485) мобилизация (2775)


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Топ комментарии
+6
На Закарпатті кожен знає, що в перший місяць війни, сотні мажорних авто з усієї країни, і кабєлями призовного віку всередині спокійно проїжджали держ кордон. Однак критикувати владу зараз не на часі, бо кожен заробляє так як уміє, і прикордонники у тому числі.
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26.07.2022 19:37
+5
Створили ЗЕлені проблему для чоловіків а тепер крайніх шукають, мусора краще би колоборантів ловили
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26.07.2022 19:54
+5
Закарпатская 128я бригада была одной из немногих боеспособных частей вступивших в бой в 2014 и в 2022ом одной из первых приняла бой с оккупантом. За выход из Иловайска командир закарпатцев получил героя Украины, героические ребята.
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26.07.2022 20:06
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На Закарпатті кожен знає, що в перший місяць війни, сотні мажорних авто з усієї країни, і кабєлями призовного віку всередині спокійно проїжджали держ кордон. Однак критикувати владу зараз не на часі, бо кожен заробляє так як уміє, і прикордонники у тому числі.
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26.07.2022 19:37 Ответить
А сколько не успело свалить, местные от них в шоке, не зря там в одно время продажа алкоголя вечером была запрещена, потому что киевские местный коньяк в барах ящиками выкупали а потом занимались дебошем, ну и как без столичных привычек, парковка дорогущих внедорожников на тротуарах и столичное хамство по отношению к местным, которых киевские за людей не считают. В Ужгороде десятки тысяч мужиков которые на низком старте с баблом в руках только и ждут момента свалить.
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26.07.2022 20:01 Ответить
Досить називати сцикунів чоловіками. То протилежні речі
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26.07.2022 20:15 Ответить
Я що поганого, що люди не хочуть жити в цій країні? Я наприклад теж чекаю, щоб кордони відкрили і буду емігрувати звідси в нормальну країну, шкода що до війни не встиг через Омікрона.
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27.07.2022 10:01 Ответить
За останні 3 роки бажання жити тут зникло остаточно, а жити у післявоєенній країні без економіки взагалі ніякого сенсу не бачу.
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27.07.2022 10:49 Ответить
Еще одна ********* ****, тупо шо-то высрать. Ты варианты реальные давай, а не языком чеши.
Уже б давно *********, если б возможность была.
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27.07.2022 17:37 Ответить
"Не держит"?! Ну ты и мразь лживая!
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27.07.2022 17:39 Ответить
Как раз таки держат мужиков на цепи
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27.07.2022 19:25 Ответить
Маме така думк
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27.07.2022 19:15 Ответить
Знавці з Закарпаття теж можуть приєднатися до ЗСУ
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26.07.2022 19:43 Ответить
Закарпатская 128я бригада была одной из немногих боеспособных частей вступивших в бой в 2014 и в 2022ом одной из первых приняла бой с оккупантом. За выход из Иловайска командир закарпатцев получил героя Украины, героические ребята.
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26.07.2022 20:06 Ответить
Я маю на увазі знавців, які роздивляються, хто куди їде, замість подумати про себе
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26.07.2022 20:13 Ответить
А от цікаво, чому зараз масово на цей лохотрон ведуться? От ніколи не чув, щоб раніше цим промишляли. У 90-х чи 2000-х хто хотів відкосити від армії, той не підробляв довідки, а йшов давав лікарям на лапу, щоб виписали справжні довідки...
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26.07.2022 19:48 Ответить
Створили ЗЕлені проблему для чоловіків а тепер крайніх шукають, мусора краще би колоборантів ловили
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26.07.2022 19:54 Ответить
Вы какого народу друг 🤔у МУЖЧИН в Украине проблема только одна КАК попасть на службу ТЕ кто бежит вовсе не мужчины 👆
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26.07.2022 20:02 Ответить
Так какого хера я тут почти 5 месяцев без семьи сижу, если военкоматы атакуют миллионы желающих, а их не берут?
Так это у меня еще работа никуда не девалась, бо айтишник.
А скока таких бедолаг, кто последний куй без соли доедает и даже на заработки не может выехать.
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27.07.2022 10:35 Ответить
То есть , в верховной раде одни пелики сидят? И дети их тоже?
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27.07.2022 19:23 Ответить
бл@... ну какие справки???, запись в военнике про снятие с военного учета, скан при пересечении, запрос в военкомат-посадка военкома..што за цирк????
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26.07.2022 19:56 Ответить
К сожалению война вовсе не повод расстреливать марадеров и мразей зарабатывающих на войне А эти откупится также как и кордонные открывающие границу за бабло 😪да и ПОХ 👆 главное сейчас додавить вшей ГНИДЫ на потом 👆
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26.07.2022 20:01 Ответить
Впізнав тільки двох: Григорій Сковорода та Леся Українка.
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26.07.2022 20:01 Ответить
Біла Церква
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26.07.2022 22:31 Ответить
Вот дурачок. Сразу потек. Сдал всех и себя. Хотя имел полное право, ничего не говорить
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27.07.2022 13:36 Ответить
 
 