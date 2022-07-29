Германия решила передать Украине 16 танков для наведения мостов

Германия планирует передать Украине шестнадцать танков для наведения мостов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Германии.

"Продолжаем поддерживать! Для дальнейшей поддержки сухопутных сил Украины министр Ламбрехт решила доставить партию из 16 бронированных танков-мостоукладчиков Biber. Их можно использовать для преодоления водных препятствий во время боев", - говорится в сообщении.

Wir unterstützen weiter!



Zur weiteren Unterstützung der 🇺🇦 Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.

👇https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022

"Биберы" используют для быстрого создания мостов для преодоления войсками водных препятствий и сложного рельефа, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров. Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров (созданный мост - 22) и ширину в четыре метра. Такой мост может выдерживать даже бронетехнику.

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