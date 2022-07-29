Германия решила передать Украине 16 танков для наведения мостов
Германия планирует передать Украине шестнадцать танков для наведения мостов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Германии.
"Продолжаем поддерживать! Для дальнейшей поддержки сухопутных сил Украины министр Ламбрехт решила доставить партию из 16 бронированных танков-мостоукладчиков Biber. Их можно использовать для преодоления водных препятствий во время боев", - говорится в сообщении.
Wir unterstützen weiter!— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022
Zur weiteren Unterstützung der 🇺🇦 Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.
👇https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0
"Биберы" используют для быстрого создания мостов для преодоления войсками водных препятствий и сложного рельефа, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров. Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров (созданный мост - 22) и ширину в четыре метра. Такой мост может выдерживать даже бронетехнику.
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тепер німцькі танки... Бобер,
Леопарди ніяк не получаються, навіть старенькі дідусі ...
У Бундесвері вважають, що проблеми пов'язані з високою щільністю вогню - через це механізм завантаження снарядів зазнає значного навантаження: тоді як PzH 2000 розраховані на стрільбу 100 снарядами на день, українці, ймовірно, використовували значно більше з них
Cуки Що за Техніка вундервафляна, яка ****** е розрахована стріляти, НА ШО ВОНА РОЗРАХОВАНА? їбучі фріци
а 41-45 забув?
якщо Україна програє наступною буде в тому числі і Німеччина про "можем повторить" забув?
Це для того щоб ми були ще злішими у боротьбі з ворогом і ще більше любили нашу чарівну владу
пригадайте як ви спілкувались із Гетьманом!
то ж не скаржіться на ниішню долю