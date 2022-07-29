Німеччина вирішила передати Україні 16 танків для наведення мостів

Німеччина планує передати Україні шістнадцять танків для наведення мостів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомиляє Міністерство оборони Німеччини.

"Продовжуємо підтримувати! Для подальшої підтримки сухопутних сил України міністерка Ламбрехт вирішила доставити партію з 16 броньованих танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних перешкод під час боїв", - йдеться у дописі.



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Zur weiteren Unterstützung der 🇺🇦 Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.

👇https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022

"Бібери" використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів. Кожен з елеметів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст - 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.