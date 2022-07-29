Німеччина вирішила передати Україні 16 танків для наведення мостів
Німеччина планує передати Україні шістнадцять танків для наведення мостів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомиляє Міністерство оборони Німеччини.
"Продовжуємо підтримувати! Для подальшої підтримки сухопутних сил України міністерка Ламбрехт вирішила доставити партію з 16 броньованих танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних перешкод під час боїв", - йдеться у дописі.
Wir unterstützen weiter!— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022
Zur weiteren Unterstützung der 🇺🇦 Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.
👇https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0
"Бібери" використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів. Кожен з елеметів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст - 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.
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тепер німцькі танки... Бобер,
Леопарди ніяк не получаються, навіть старенькі дідусі ...
У Бундесвері вважають, що проблеми пов'язані з високою щільністю вогню - через це механізм завантаження снарядів зазнає значного навантаження: тоді як PzH 2000 розраховані на стрільбу 100 снарядами на день, українці, ймовірно, використовували значно більше з них
Cуки Що за Техніка вундервафляна, яка ****** е розрахована стріляти, НА ШО ВОНА РОЗРАХОВАНА? їбучі фріци
а 41-45 забув?
якщо Україна програє наступною буде в тому числі і Німеччина про "можем повторить" забув?
Це для того щоб ми були ще злішими у боротьбі з ворогом і ще більше любили нашу чарівну владу
пригадайте як ви спілкувались із Гетьманом!
то ж не скаржіться на ниішню долю