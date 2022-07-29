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Німеччина вирішила передати Україні 16 танків для наведення мостів

Німеччина планує передати Україні шістнадцять танків для наведення мостів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомиляє Міністерство оборони Німеччини.

"Продовжуємо підтримувати! Для подальшої підтримки сухопутних сил України міністерка Ламбрехт вирішила доставити партію з 16 броньованих танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних перешкод під час боїв", - йдеться у дописі.

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Zur weiteren Unterstützung der 🇺🇦 Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.
👇https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022

"Бібери" використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів. Кожен з елеметів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст - 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.

Німеччина (7375) допомога (8368) танк (2071)


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Топ коментарі
+16
Це не новина. Новиною буде: "З Німеччини прибули в Україну 16 танків для наведення мостів.
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29.07.2022 16:22
+16
Почему старший советник Белого дома видит кастрации, изнасилования, убийства,разрушения,а пропагандон марафон Зелемскага нет?
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29.07.2022 16:39
+14
Мариуполь.....
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29.07.2022 16:28
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С паршивого, эм...шольца). Спасибо Германии.
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29.07.2022 16:19 Відповісти
Не скажи! У нас (при такій кількості дрібних річок) такі інженерні танки - просто "подарунок"! Це не "понтонна переправа" для якої потрібна відповідна інженерна підготовка Цей танк фактично будує мостовий перехід "з ходу" І точно так само швидко "звертається" і передислокується в інше місце
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29.07.2022 19:34 Відповісти
Це не новина. Новиною буде: "З Німеччини прибули в Україну 16 танків для наведення мостів.
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29.07.2022 16:22 Відповісти
вже були німецькі танк... Гепард,
тепер німцькі танки... Бобер,

Леопарди ніяк не получаються, навіть старенькі дідусі ...
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29.07.2022 19:33 Відповісти
Щоб нічого не робити потрібно робити вигляд що щось робиш...
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29.07.2022 16:22 Відповісти
Вони весь час вимагають якість танки... ОЛАФ чмо-льц - Scheiße, gib ihnen schon Panzer, weil sie so viel fragen, sie haben nicht angegeben, welche Panze
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29.07.2022 16:25 Відповісти
Мариуполь.....
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29.07.2022 16:28 Відповісти
До Германії починае доходити, що не можна вестись на переговори з гопником у підворітні. Кацапського газу вони цього року не побачать, по прогнулися через турбіни, тому найшвидший шлях для Німетчини що б отримати газ, ще допомога Україні.
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29.07.2022 16:30 Відповісти
Україна цього тижня звернулася до Німеччини через проблеми в експлуатації самохідних артилерійських установок ************** 2000
У Бундесвері вважають, що проблеми пов'язані з високою щільністю вогню - через це механізм завантаження снарядів зазнає значного навантаження: тоді як PzH 2000 розраховані на стрільбу 100 снарядами на день, українці, ймовірно, використовували значно більше з них

Cуки Що за Техніка вундервафляна, яка ****** е розрахована стріляти, НА ШО ВОНА РОЗРАХОВАНА? їбучі фріци
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29.07.2022 16:32 Відповісти
зроби свою а потім скавчи про "їбучих фріців"
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30.07.2022 03:56 Відповісти
Недавно подумал, что нам необходима подобная техника для контрнаступления и тут приятная новость.....
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29.07.2022 16:31 Відповісти
Перший притомнй пост! 👏👏👏 В Українській армії втрачено парк понтонів, комплекти розбірних мостів ( МАРМ, САРМ, БАРМ), які існували на момент розвалу союзу. Деякка кількість комплектів встановлена як постійі мости на сполученнях між селами у гірсьеих майонах. Тому для контрнаступу це справді арзіважлива допомога. І оскільки німцв нам справді нічого не винні, радше навпаки, ми замість кпин у їхній бік маємо їм подякувати.
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29.07.2022 16:49 Відповісти
чому це німці нам нічого не винні?
а 41-45 забув?
якщо Україна програє наступною буде в тому числі і Німеччина про "можем повторить" забув?
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29.07.2022 16:57 Відповісти
о ***** почалися ******* історії про 41-45 роки,а ще відколи тобі "винні"хоч з початку нашої ери чи ще до? німаки своє заплатили.
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30.07.2022 03:57 Відповісти
і так ніяких наступних НЕ БУДЕ,Україна тут і зараз бореться ВИКЛЮЧНО ЗА СЕБЕ,досить цю ***** писати про рашку і напад на членів НАТО
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30.07.2022 03:59 Відповісти
І це добре.
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29.07.2022 16:32 Відповісти
Почему старший советник Белого дома видит кастрации, изнасилования, убийства,разрушения,а пропагандон марафон Зелемскага нет?
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29.07.2022 16:39 Відповісти
Я вже думала, що тільки для мене цей "солодкий" марафон єдиних нових імені зе насточортів тим, що у нас так все класно і гладко, нічого зайвого, тільки включать людину з протилежною думкою, зразу ж перебивають ведучі, ну як при срср.
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29.07.2022 16:47 Відповісти
з перших днів не дивлюсь цю хрінь,бо це пряма ЦЕНЗУРА
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30.07.2022 04:00 Відповісти
Дмитро Кухарчук, командир 2 бат. ССО АЗОВ: хочемо подякувати Державі за те що вже два місяці не платить нашому загону «бойові».
Це для того щоб ми були ще злішими у боротьбі з ворогом і ще більше любили нашу чарівну владу
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29.07.2022 16:40 Відповісти
а ви думали паршиві вівці з будинку з химерами просто так здадуться і будуть служити Україні. ? Це упороті агенти держави спонсора тероризму і самі автоматично стали терористами в Україні.
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29.07.2022 16:52 Відповісти
всім азовцям !

пригадайте як ви спілкувались із Гетьманом!

то ж не скаржіться на ниішню долю
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29.07.2022 19:35 Відповісти
памятаю цю хрінь,всі тоді аж кипятком сцялись з їхнього "подвигу",по хорошому вони тоді мали усі відлетіти на "дізєль",але Порох вирішив не опускатись до рівня Білецького з його провокаціями
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30.07.2022 04:02 Відповісти
німці? передають?
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29.07.2022 17:50 Відповісти
Понто-нні німецькі танки
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29.07.2022 18:17 Відповісти
Не мели дурниць якщо не знаєш що собою представляє ця техніка!
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29.07.2022 19:37 Відповісти
для таких сміхунців призначення Інженерних Військ це максимум стройбат,про те що без саперів чи мостовиків *** який наступ можливий,то для них відкриття...
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30.07.2022 04:05 Відповісти
У молодості показували нам учбовий фільм Спецтехніка, яка використовувалася в 80-ті роки для інженерного забезпечення ведення бойових дій! Основа - радянська техніка Але були (у порівнянні) і іноземні зразки Так "очі на лоб лізли"! І різноманітні системи мінного розгородження, і прокладення доріг (включаючи залізничні), і наведення мостів та переправ, і будівництво опорних пунктів, і евакуація пошкодженої техніки з поля бою, і багато чого іншого Але ж для основної маси форумчан "інженерне забезпечення" військових дій залишається на рівні лопати, кайла, лома і сокири!
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30.07.2022 04:52 Відповісти
Сподіваюсь, вони не розраховані на максимум 30 хвилин використання на добу, як ************** 2000?
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29.07.2022 19:04 Відповісти
ага можеш замінити Богданою,якщо не подобаються,що нічим? ну то ***** *******
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30.07.2022 04:03 Відповісти
І відро гайок
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29.07.2022 22:21 Відповісти
 
 