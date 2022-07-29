Армия РФ обречена на поражение в Украине, - американский генерал Гертлинг

Русская армия обречена на поражение в Украине из-за необдуманных попыток быстро пополнить свои силы на фоне огромных потерь.

Об этом, как пишет Newsweek, заявил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля десятки тысяч российских оккупантов были ликвидированы или ранены.

"Как многим известно, если восстановление/регенерация подразделений, понесших потери, происходит поспешно или выполняется неправильно, это экспоненциально вредит моральному духу и боеспособности. Это стоит выше неэффективной логистики в обрекании армии на крах... Следовательно, в России это тоже происходит", - сказал Гертлинг.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются восстановить свои войска за счет неслаженных подразделений, которые полностью истощены и к тому же не хотят быть на поле боя.

Читайте также: У оккупантов нехватка офицеров из-за потерь. Звание "младшего лейтенанта" раздают массово, - разведка

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис также раскритиковал военные планы России и ее стратегические неудачи.

"Пока это продолжается, россияне просто демонстрируют очень слабое желание улучшаться. Это касается не только неудачной логистики, они также продолжают совершать явные военные преступления; их боевые планы смехотворно плохи", - сказал Ставридис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне терпят неудачу в войне против Украины, поэтому Путин может изменить стратегию, - министр обороны Британии Уоллес