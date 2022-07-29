Армия РФ обречена на поражение в Украине, - американский генерал Гертлинг
Русская армия обречена на поражение в Украине из-за необдуманных попыток быстро пополнить свои силы на фоне огромных потерь.
Об этом, как пишет Newsweek, заявил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля десятки тысяч российских оккупантов были ликвидированы или ранены.
"Как многим известно, если восстановление/регенерация подразделений, понесших потери, происходит поспешно или выполняется неправильно, это экспоненциально вредит моральному духу и боеспособности. Это стоит выше неэффективной логистики в обрекании армии на крах... Следовательно, в России это тоже происходит", - сказал Гертлинг.
Отмечается, что российские оккупанты пытаются восстановить свои войска за счет неслаженных подразделений, которые полностью истощены и к тому же не хотят быть на поле боя.
Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис также раскритиковал военные планы России и ее стратегические неудачи.
"Пока это продолжается, россияне просто демонстрируют очень слабое желание улучшаться. Это касается не только неудачной логистики, они также продолжают совершать явные военные преступления; их боевые планы смехотворно плохи", - сказал Ставридис.
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Але маємо те що маємо... а вуха торчать багато від куди...
Ось Спарц задала неприємні питання службі розвідки США...
А наші пацюки лишень якусь шістку зняли з посади без судового повістки...
А суд все й далі скасовує всілякі борги Олігархам...
Багато рішень в ЗМІ не потрапило....
бо ним цікавиться ФБР, а ФБР срати на те - хто унього папа.
По присутствию на территории Украины российских батальон-тактических групп и про нехватку людского ресурса.
В середине июня в Украине присутствовало 108 БТГр российских оккупационных войск. К началу июля их стало 96 БТГр, а к середине июля - 92 БТГр.
Дело в том, что на это неделе после восстановления боеспособности в зону боевых действий вернулись 3 БТГр, а именно, одна из состава 127 мсд 5А Восточного ВО и две из состава 60 омсбр 5А. Так же в резерв первой очереди вернулась БТГр из состава 114 мсп 127 мсд 5А.
Что же выходит, БТГр восстановили боеспособность, вернулись в строй, а группировка всё равно уменьшилась?
И как они с такими темпами восстановления боеспособности БТГр будут хотя бы держать оборону, эдак, к концу августа? Хотя, кое где они уже не могут её держать.
Далі буде!😎
Його подальші політичні погляди, - то вже інша справа.