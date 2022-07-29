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Новости Война
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Армия РФ обречена на поражение в Украине, - американский генерал Гертлинг

ворог,враг,русня

Русская армия обречена на поражение в Украине из-за необдуманных попыток быстро пополнить свои силы на фоне огромных потерь.

Об этом, как пишет Newsweek, заявил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля десятки тысяч российских оккупантов были ликвидированы или ранены.

"Как многим известно, если восстановление/регенерация подразделений, понесших потери, происходит поспешно или выполняется неправильно, это экспоненциально вредит моральному духу и боеспособности. Это стоит выше неэффективной логистики в обрекании армии на крах... Следовательно, в России это тоже происходит", - сказал Гертлинг.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются восстановить свои войска за счет неслаженных подразделений, которые полностью истощены и к тому же не хотят быть на поле боя.

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Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис также раскритиковал военные планы России и ее стратегические неудачи.

"Пока это продолжается, россияне просто демонстрируют очень слабое желание улучшаться. Это касается не только неудачной логистики, они также продолжают совершать явные военные преступления; их боевые планы смехотворно плохи", - сказал Ставридис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне терпят неудачу в войне против Украины, поэтому Путин может изменить стратегию, - министр обороны Британии Уоллес

Автор: 

армия РФ (19350) прогноз (698) США (26827)


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Топ комментарии
+9
Система світової безпеки мала гарантувати ненапад РФ на Україну...
Але маємо те що маємо... а вуха торчать багато від куди...
Ось Спарц задала неприємні питання службі розвідки США...

А наші пацюки лишень якусь шістку зняли з посади без судового повістки...

А суд все й далі скасовує всілякі борги Олігархам...
Багато рішень в ЗМІ не потрапило....
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29.07.2022 17:57
+7
Соловьев объяснит дебилам на рабссее что это очередной страх запада от пиптика висящего престарелого дедушки. Блин, когда это хло сдохнет, что будут делать рабссияне? Назначат себе очередного палача. Азиаты, фуле...
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29.07.2022 18:01
+5
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
По присутствию на территории Украины российских батальон-тактических групп и про нехватку людского ресурса.
В середине июня в Украине присутствовало 108 БТГр российских оккупационных войск. К началу июля их стало 96 БТГр, а к середине июля - 92 БТГр.
Дело в том, что на это неделе после восстановления боеспособности в зону боевых действий вернулись 3 БТГр, а именно, одна из состава 127 мсд 5А Восточного ВО и две из состава 60 омсбр 5А. Так же в резерв первой очереди вернулась БТГр из состава 114 мсп 127 мсд 5А.
Что же выходит, БТГр восстановили боеспособность, вернулись в строй, а группировка всё равно уменьшилась?
И как они с такими темпами восстановления боеспособности БТГр будут хотя бы держать оборону, эдак, к концу августа? Хотя, кое где они уже не могут её держать.
Далі буде!😎
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29.07.2022 17:59
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Правила форума Совет форумчан
Система світової безпеки мала гарантувати ненапад РФ на Україну...
Але маємо те що маємо... а вуха торчать багато від куди...
Ось Спарц задала неприємні питання службі розвідки США...

А наші пацюки лишень якусь шістку зняли з посади без судового повістки...

А суд все й далі скасовує всілякі борги Олігархам...
Багато рішень в ЗМІ не потрапило....
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29.07.2022 17:57 Ответить
Доречі, про пацюків - хтось знає де зараз гадить дєрьмак? Передайте всім, щоб слідкували,
бо ним цікавиться ФБР, а ФБР срати на те - хто унього папа.
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29.07.2022 18:03 Ответить
Откуда такие новости? Я имею в виду про ФБР
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29.07.2022 18:05 Ответить
Будапештский Меморандум?
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29.07.2022 18:04 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
По присутствию на территории Украины российских батальон-тактических групп и про нехватку людского ресурса.
В середине июня в Украине присутствовало 108 БТГр российских оккупационных войск. К началу июля их стало 96 БТГр, а к середине июля - 92 БТГр.
Дело в том, что на это неделе после восстановления боеспособности в зону боевых действий вернулись 3 БТГр, а именно, одна из состава 127 мсд 5А Восточного ВО и две из состава 60 омсбр 5А. Так же в резерв первой очереди вернулась БТГр из состава 114 мсп 127 мсд 5А.
Что же выходит, БТГр восстановили боеспособность, вернулись в строй, а группировка всё равно уменьшилась?
И как они с такими темпами восстановления боеспособности БТГр будут хотя бы держать оборону, эдак, к концу августа? Хотя, кое где они уже не могут её держать.
Далі буде!😎
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29.07.2022 17:59 Ответить
И учтите БТГр укомплектованы сейчас на 30-40% процентов ...Ряды редеют....
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29.07.2022 20:25 Ответить
от я сліпондра..прочитав генерал Герінг
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29.07.2022 18:00 Ответить
той маршал
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29.07.2022 18:02 Ответить
рейхсмаршал
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29.07.2022 18:04 Ответить
Я б зараз Ґерінґа на Шольца поміняв.
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29.07.2022 18:33 Ответить
Герінг був бойовим льотчиком, героєм 1 Світової війни.
Його подальші політичні погляди, - то вже інша справа.

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29.07.2022 22:03 Ответить
Лапатная тіпа армія полностью прєкратіт свайьо жалкає сущєствованіє іменно в Україні...
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29.07.2022 18:01 Ответить
Соловьев объяснит дебилам на рабссее что это очередной страх запада от пиптика висящего престарелого дедушки. Блин, когда это хло сдохнет, что будут делать рабссияне? Назначат себе очередного палача. Азиаты, фуле...
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29.07.2022 18:01 Ответить
и "жест дохлой моли"......
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29.07.2022 18:03 Ответить
радник рузького пдораса дєрьмака гомік апдрістовічь сьогодні сказав, що контрнаступ на Херсон призупиняється.
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29.07.2022 18:13 Ответить
Генерал в курсі, що регенерація дегенератів - це оксиморон?
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29.07.2022 18:30 Ответить
щось так тяжко на душі, що ніякі прогнози відставних американських генералів не радують. краще б зброєю допомогли, хоча б ракетами 150 км дальності.
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29.07.2022 18:45 Ответить
Армія РФ приречена на поразку в Україні,а наші грунти стануть родючішими ,бо будуть вкриті товстим шаром з мертвих окупантів
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29.07.2022 19:12 Ответить
Теоретично так, але з огляду на те, що Україною керує зграя зрадників та агентів фсб, то скоріш за все ніт.
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29.07.2022 20:00 Ответить
Якщо виходити з того , що ще за півроку США знали про напад, тоді не зрозуміло, чому США не почали привентивні зеркальні дії по нарощуванню 200 тисячної армії в Європі, як вони це зробили в Іраку?Це ймовірніше всього і було б гарантованою зупинкою війни. Що б робила гебня?Наміри 200 тисячної армії невідомі, при таких обставинах почати війну в Україні , відкривши шлях на мацкву?Наврятчи.Перед очима гебні стояв би Ірак і похід американців на Багдад.
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22.08.2022 02:53 Ответить
 
 