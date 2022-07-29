Армія РФ приречена на поразку в Україні, - американський генерал Гертлінг

Російська армія приречена на поразку в Україні через необдумані спроби швидко поповнити свої сили на тлі величезних втрат.

Про це, як пише Newsweek, заявив екс-командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого десятки тисяч російських окупантів були ліквідовані або поранені.

"Як багатьом відомо, якщо відновлення/регенерація підрозділів, які зазнали втрат, відбувається поспішно або виконується неправильно, це експоненційно шкодить моральному духові та боєздатності. Це стоїть вище за неефективну логістику в приріканні армії на крах... Отже, в Росії це теж відбувається", - сказав Гертлінг.

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Зазначається, що російські окупанти намагаються відновити свої війська за рахунок незлагоджених підрозділів, які повністю виснажені та до того ж не хочуть бути на полі бою.

Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс також розкритикував військові плани Росії та її стратегічні невдачі.

"Поки це триває, росіяни просто демонструють дуже слабке бажання покращуватися. Це стосується не лише невдалої логістики, вони також продовжують скоювати явні військові злочини; їхні бойові плани сміховинно погані", - сказав Ставрідіс.

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