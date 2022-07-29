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Армія РФ приречена на поразку в Україні, - американський генерал Гертлінг

ворог,враг,русня

Російська армія приречена на поразку в Україні через необдумані спроби швидко поповнити свої сили на тлі величезних втрат.

Про це, як пише Newsweek, заявив екс-командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого десятки тисяч російських окупантів були ліквідовані або поранені.

"Як багатьом відомо, якщо відновлення/регенерація підрозділів, які зазнали втрат, відбувається поспішно або виконується неправильно, це експоненційно шкодить моральному духові та боєздатності. Це стоїть вище за неефективну логістику в приріканні армії на крах... Отже, в Росії це теж відбувається", - сказав Гертлінг.

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Зазначається, що російські окупанти намагаються відновити свої війська за рахунок незлагоджених підрозділів, які повністю виснажені та до того ж не хочуть бути на полі бою.

Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс також розкритикував військові плани Росії та її стратегічні невдачі.

"Поки це триває, росіяни просто демонструють дуже слабке бажання покращуватися. Це стосується не лише невдалої логістики, вони також продовжують скоювати явні військові злочини; їхні бойові плани сміховинно погані", - сказав Ставрідіс.

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Автор: 

армія рф (17502) прогноз (1389) США (23024)


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Топ коментарі
+9
Система світової безпеки мала гарантувати ненапад РФ на Україну...
Але маємо те що маємо... а вуха торчать багато від куди...
Ось Спарц задала неприємні питання службі розвідки США...

А наші пацюки лишень якусь шістку зняли з посади без судового повістки...

А суд все й далі скасовує всілякі борги Олігархам...
Багато рішень в ЗМІ не потрапило....
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29.07.2022 17:57
+7
Соловьев объяснит дебилам на рабссее что это очередной страх запада от пиптика висящего престарелого дедушки. Блин, когда это хло сдохнет, что будут делать рабссияне? Назначат себе очередного палача. Азиаты, фуле...
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29.07.2022 18:01
+5
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
По присутствию на территории Украины российских батальон-тактических групп и про нехватку людского ресурса.
В середине июня в Украине присутствовало 108 БТГр российских оккупационных войск. К началу июля их стало 96 БТГр, а к середине июля - 92 БТГр.
Дело в том, что на это неделе после восстановления боеспособности в зону боевых действий вернулись 3 БТГр, а именно, одна из состава 127 мсд 5А Восточного ВО и две из состава 60 омсбр 5А. Так же в резерв первой очереди вернулась БТГр из состава 114 мсп 127 мсд 5А.
Что же выходит, БТГр восстановили боеспособность, вернулись в строй, а группировка всё равно уменьшилась?
И как они с такими темпами восстановления боеспособности БТГр будут хотя бы держать оборону, эдак, к концу августа? Хотя, кое где они уже не могут её держать.
Далі буде!😎
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29.07.2022 17:59
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Система світової безпеки мала гарантувати ненапад РФ на Україну...
Але маємо те що маємо... а вуха торчать багато від куди...
Ось Спарц задала неприємні питання службі розвідки США...

А наші пацюки лишень якусь шістку зняли з посади без судового повістки...

А суд все й далі скасовує всілякі борги Олігархам...
Багато рішень в ЗМІ не потрапило....
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29.07.2022 17:57 Відповісти
Доречі, про пацюків - хтось знає де зараз гадить дєрьмак? Передайте всім, щоб слідкували,
бо ним цікавиться ФБР, а ФБР срати на те - хто унього папа.
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29.07.2022 18:03 Відповісти
Откуда такие новости? Я имею в виду про ФБР
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29.07.2022 18:05 Відповісти
Будапештский Меморандум?
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29.07.2022 18:04 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
По присутствию на территории Украины российских батальон-тактических групп и про нехватку людского ресурса.
В середине июня в Украине присутствовало 108 БТГр российских оккупационных войск. К началу июля их стало 96 БТГр, а к середине июля - 92 БТГр.
Дело в том, что на это неделе после восстановления боеспособности в зону боевых действий вернулись 3 БТГр, а именно, одна из состава 127 мсд 5А Восточного ВО и две из состава 60 омсбр 5А. Так же в резерв первой очереди вернулась БТГр из состава 114 мсп 127 мсд 5А.
Что же выходит, БТГр восстановили боеспособность, вернулись в строй, а группировка всё равно уменьшилась?
И как они с такими темпами восстановления боеспособности БТГр будут хотя бы держать оборону, эдак, к концу августа? Хотя, кое где они уже не могут её держать.
Далі буде!😎
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29.07.2022 17:59 Відповісти
И учтите БТГр укомплектованы сейчас на 30-40% процентов ...Ряды редеют....
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29.07.2022 20:25 Відповісти
от я сліпондра..прочитав генерал Герінг
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29.07.2022 18:00 Відповісти
той маршал
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29.07.2022 18:02 Відповісти
рейхсмаршал
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29.07.2022 18:04 Відповісти
Я б зараз Ґерінґа на Шольца поміняв.
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29.07.2022 18:33 Відповісти
Герінг був бойовим льотчиком, героєм 1 Світової війни.
Його подальші політичні погляди, - то вже інша справа.

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29.07.2022 22:03 Відповісти
Лапатная тіпа армія полностью прєкратіт свайьо жалкає сущєствованіє іменно в Україні...
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29.07.2022 18:01 Відповісти
Соловьев объяснит дебилам на рабссее что это очередной страх запада от пиптика висящего престарелого дедушки. Блин, когда это хло сдохнет, что будут делать рабссияне? Назначат себе очередного палача. Азиаты, фуле...
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29.07.2022 18:01 Відповісти
и "жест дохлой моли"......
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29.07.2022 18:03 Відповісти
радник рузького пдораса дєрьмака гомік апдрістовічь сьогодні сказав, що контрнаступ на Херсон призупиняється.
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29.07.2022 18:13 Відповісти
Генерал в курсі, що регенерація дегенератів - це оксиморон?
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29.07.2022 18:30 Відповісти
щось так тяжко на душі, що ніякі прогнози відставних американських генералів не радують. краще б зброєю допомогли, хоча б ракетами 150 км дальності.
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29.07.2022 18:45 Відповісти
Армія РФ приречена на поразку в Україні,а наші грунти стануть родючішими ,бо будуть вкриті товстим шаром з мертвих окупантів
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29.07.2022 19:12 Відповісти
Теоретично так, але з огляду на те, що Україною керує зграя зрадників та агентів фсб, то скоріш за все ніт.
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29.07.2022 20:00 Відповісти
Якщо виходити з того , що ще за півроку США знали про напад, тоді не зрозуміло, чому США не почали привентивні зеркальні дії по нарощуванню 200 тисячної армії в Європі, як вони це зробили в Іраку?Це ймовірніше всього і було б гарантованою зупинкою війни. Що б робила гебня?Наміри 200 тисячної армії невідомі, при таких обставинах почати війну в Україні , відкривши шлях на мацкву?Наврятчи.Перед очима гебні стояв би Ірак і похід американців на Багдад.
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22.08.2022 02:53 Відповісти
 
 