Армія РФ приречена на поразку в Україні, - американський генерал Гертлінг
Російська армія приречена на поразку в Україні через необдумані спроби швидко поповнити свої сили на тлі величезних втрат.
Про це, як пише Newsweek, заявив екс-командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого десятки тисяч російських окупантів були ліквідовані або поранені.
"Як багатьом відомо, якщо відновлення/регенерація підрозділів, які зазнали втрат, відбувається поспішно або виконується неправильно, це експоненційно шкодить моральному духові та боєздатності. Це стоїть вище за неефективну логістику в приріканні армії на крах... Отже, в Росії це теж відбувається", - сказав Гертлінг.
Зазначається, що російські окупанти намагаються відновити свої війська за рахунок незлагоджених підрозділів, які повністю виснажені та до того ж не хочуть бути на полі бою.
Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс також розкритикував військові плани Росії та її стратегічні невдачі.
"Поки це триває, росіяни просто демонструють дуже слабке бажання покращуватися. Це стосується не лише невдалої логістики, вони також продовжують скоювати явні військові злочини; їхні бойові плани сміховинно погані", - сказав Ставрідіс.
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Але маємо те що маємо... а вуха торчать багато від куди...
Ось Спарц задала неприємні питання службі розвідки США...
А наші пацюки лишень якусь шістку зняли з посади без судового повістки...
А суд все й далі скасовує всілякі борги Олігархам...
Багато рішень в ЗМІ не потрапило....
бо ним цікавиться ФБР, а ФБР срати на те - хто унього папа.
По присутствию на территории Украины российских батальон-тактических групп и про нехватку людского ресурса.
В середине июня в Украине присутствовало 108 БТГр российских оккупационных войск. К началу июля их стало 96 БТГр, а к середине июля - 92 БТГр.
Дело в том, что на это неделе после восстановления боеспособности в зону боевых действий вернулись 3 БТГр, а именно, одна из состава 127 мсд 5А Восточного ВО и две из состава 60 омсбр 5А. Так же в резерв первой очереди вернулась БТГр из состава 114 мсп 127 мсд 5А.
Что же выходит, БТГр восстановили боеспособность, вернулись в строй, а группировка всё равно уменьшилась?
И как они с такими темпами восстановления боеспособности БТГр будут хотя бы держать оборону, эдак, к концу августа? Хотя, кое где они уже не могут её держать.
Далі буде!😎
Його подальші політичні погляди, - то вже інша справа.