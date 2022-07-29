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Новости Война
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Беларусь в 14-й раз продлила военные учения. КАРТА

білорусь

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа - общее количество таких "продлений" составляет 14 недель.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

О продлении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30-31 июля.

Еженедельное продление учений продолжается в Беларуси с 29 апреля. В целом Беларусь продлевает их уже 14 недель.

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Отмечается, что "белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций", но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

В общем, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

◾️Борисовский (227-й) до 06.08;
◾️Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 06.08;
◾️Гожский (под Гродно) до 05.08;
◾️Брестский до 06.08;
◾️Репище (Осиповичи) до 05.08;
◾️Марьина Горка до 06.08;
◾️Лосвидо (под Витебском) до 06.08;
◾️Неман (под Березовкой) до 05.08;
◾️Обуз-Лесной (под Барановичами) 05.08;
◾️Чепелево (под Слонимом) до 05.08;
◾️Доманово (под Ивацевичами) до 05.08;
◾️Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;
◾️Заслоново (под Лепелем) до 06.08.

Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

Беларусь в 14-й раз продлила военные учения 01

Автор: 

Беларусь (7899) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+14
глисты , их даже червями назвать не возможно, перепуганные, задураченные, безвольные чмошники.
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29.07.2022 19:24
+10
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29.07.2022 19:24
+9
Ох они ************. Одна только ТРО киевской области вырежит ***** всю их армию, если они опять сюда сунутся
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29.07.2022 19:25
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вчи-не вчи - самі двійки
луку прибирайте, бовдури
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29.07.2022 19:22 Ответить
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29.07.2022 19:24 Ответить
глисты , их даже червями назвать не возможно, перепуганные, задураченные, безвольные чмошники.
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29.07.2022 19:24 Ответить
от най наші силовики перед тим як під татарова лягати головою думають і не лягають, якщо тільки не хочуть щоб їх як білорусів потім сношали всі, кому не ліньки, вибачайте.
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29.07.2022 19:56 Ответить
Там гурманов не осталось, бульбенвоякам глубоко по*ер, на каком полигоне бухать : Борисовском или Брестском, люди не привередливые, учения так учения, лишь бы печень не подвела
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29.07.2022 20:14 Ответить
Ох они ************. Одна только ТРО киевской области вырежит ***** всю их армию, если они опять сюда сунутся
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29.07.2022 19:25 Ответить
так бульбофюрер их и таскает по учениям что бы не гнать их на убой в Украину - он понимает что прямое вступление в войну это буде его конец
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29.07.2022 19:29 Ответить
Ну пусть таскает как хочет. Просто тут около 70 000 вооружкнных людей, у многих из которых уже есть опыт ведения боевых дейсвий в лесу с февраля до апреля. Армию бульбафюрера не просто уничтожат, их разорвут на молекулы.
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29.07.2022 19:33 Ответить
Как он там сам говорил - "война продлится дня три четыре" а потом его убьют те белоруские вояки, которые останутся в живых
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29.07.2022 19:35 Ответить
нет ничего хуже,чем насиловать армию безпрерывными "учениями"
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29.07.2022 19:26 Ответить
+100!
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29.07.2022 20:20 Ответить
Все никак не научатся... Уже и лесников в армию записали, а толку ноль!!!
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29.07.2022 19:27 Ответить
та шо ж такое? такие неуки.. шо прямо учатся и учатся...учатся и учатся...)))
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29.07.2022 19:29 Ответить
Картошку кто будет выкапывать?
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29.07.2022 19:30 Ответить
Черв'яки.
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29.07.2022 19:55 Ответить
Учітся учітся і єщьо раз...всьо па завєтам дєдушкі члєніна...
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29.07.2022 19:31 Ответить
На самом деле смешного тут мало. Белорашкинские вояки - дубина, которую ***** держит сейчас в запасе на случай контрнаступления ЗСУ на юге.
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29.07.2022 19:33 Ответить
і яка доля спіткає тут дубіну путіну начхати.
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29.07.2022 19:57 Ответить
Питання: дубина чи граблі... ? 😂
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29.07.2022 20:22 Ответить
В киевской области, айтишники, стоматологи, таксисты, учителя и даже банкиры, которые с утра 24ого и до средины апреля жили в лесах со своими охотничьими ружьями и "найдеными в лесу" более серьезными вещами, не вступая нивкакие ТРО, ЗСУ и прочие ограниченные приказами и правилами организации - натаскались не хуже каких нибуть зеленых беретов, а сейчас вернулись к привычной работе и жизни. Однако по свистку пойдут повыкапывают все что накопили и вломят таких ***** что мало не покажется.
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29.07.2022 20:35 Ответить
Картоху собирают или перебирают. А главний іх уйобок учит как правильно. он іх батька. он іх дрючіт. они его любят.
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29.07.2022 19:41 Ответить
Карту сейчас покажете?
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29.07.2022 19:42 Ответить
Пока этого Таракана 3% не удавят оно не успокоится и не даст никому нормально жить
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29.07.2022 19:48 Ответить
Вчитеся здихати, білоруси грьобані! Ніколи білорусу прощення не буде, бо то не народ, то біомусор. Бульбаш і кацап повинен бути знищений.
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29.07.2022 19:54 Ответить
Ну рискни клоун, за Бучу, Гостомель, как минимум, твоих шутов ЗСУ разорвут и мешков больше чем 1000 сразу закажи
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29.07.2022 19:55 Ответить
Беларусь в 14-й раз продлила военные учения.

Что в переводе означает - Беларусь на низком старте
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29.07.2022 20:32 Ответить
Fucking clowns.
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29.07.2022 20:40 Ответить
не за!бався цей бульба фюрер показути откуда будет нападєніє?
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29.07.2022 20:46 Ответить
усовєршенствуют навикі в бросаніі картошкі?
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29.07.2022 20:48 Ответить
Смешного конечно мало-но что-то картинка так и рисуется в мозгу -" дорогая-ну на 14й раз я точно смогу..."
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29.07.2022 20:59 Ответить
понятно конечно - что бульбафюрер на растяжке и петляет..
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29.07.2022 21:00 Ответить
НЕгайно ввести візовий режим з білорусами!!!!
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29.07.2022 22:14 Ответить
 
 