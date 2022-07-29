Беларусь в 14-й раз продлила военные учения. КАРТА

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа - общее количество таких "продлений" составляет 14 недель.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

О продлении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30-31 июля.

Еженедельное продление учений продолжается в Беларуси с 29 апреля. В целом Беларусь продлевает их уже 14 недель.

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Отмечается, что "белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций", но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

В общем, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

◾️Борисовский (227-й) до 06.08;

◾️Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 06.08;

◾️Гожский (под Гродно) до 05.08;

◾️Брестский до 06.08;

◾️Репище (Осиповичи) до 05.08;

◾️Марьина Горка до 06.08;

◾️Лосвидо (под Витебском) до 06.08;

◾️Неман (под Березовкой) до 05.08;

◾️Обуз-Лесной (под Барановичами) 05.08;

◾️Чепелево (под Слонимом) до 05.08;

◾️Доманово (под Ивацевичами) до 05.08;

◾️Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;

◾️Заслоново (под Лепелем) до 06.08.

Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.