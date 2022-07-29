Білорусь 14-й раз продовжила військові навчання. КАРТА

Військові навчання у Білорусі продовжено як мінімум до 6 серпня - загальна кількість таких "продовжень" становить 14 тижнів.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідним стане 30-31 липня.

Щотижневе продовження навчань триває у Білорусі із 29 квітня. Загалом Білорусь продовжує їх уже 14 тижнів.

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Відзначається, що "білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій", але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

Борисовський (227-й) до 06.08;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;

Гозький (під Гродно) до 05.08;

Брестський до 06.08;

Ріпище (Осиповичі) до 05.08;

Мар'їна Гірка до 06.08;

Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;

Неман (під Березівкою) до 05.08;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;

Чепелево (під Слонімом) до 05.08;

Доманово (під Івацевичами) до 05.08;

Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;

Заслонове (під Лепелем) до 06.08.

Моніторингова група повідомляє, що продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.