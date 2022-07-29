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Новини Війна
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Білорусь 14-й раз продовжила військові навчання. КАРТА

білорусь

Військові навчання у Білорусі продовжено як мінімум до 6 серпня - загальна кількість таких "продовжень" становить 14 тижнів.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідним стане 30-31 липня.

Щотижневе продовження навчань триває у Білорусі із 29 квітня. Загалом Білорусь продовжує їх уже 14 тижнів.

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Відзначається, що "білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій", але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

  • Борисовський (227-й) до 06.08;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;
  • Гозький (під Гродно) до 05.08;
  • Брестський до 06.08;
  • Ріпище (Осиповичі) до 05.08;
  • Мар'їна Гірка до 06.08;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;
  • Неман (під Березівкою) до 05.08;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;
  • Чепелево (під Слонімом) до 05.08;
  • Доманово (під Івацевичами) до 05.08;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;
  • Заслонове (під Лепелем) до 06.08.

Моніторингова група повідомляє, що продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.

Білорусь 14-й раз продовжила військові навчання 01

Автор: 

Білорусь (7938) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+14
глисты , их даже червями назвать не возможно, перепуганные, задураченные, безвольные чмошники.
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29.07.2022 19:24
+10
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29.07.2022 19:24
+9
Ох они ************. Одна только ТРО киевской области вырежит ***** всю их армию, если они опять сюда сунутся
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29.07.2022 19:25
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вчи-не вчи - самі двійки
луку прибирайте, бовдури
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29.07.2022 19:22 Відповісти
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29.07.2022 19:24 Відповісти
глисты , их даже червями назвать не возможно, перепуганные, задураченные, безвольные чмошники.
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29.07.2022 19:24 Відповісти
от най наші силовики перед тим як під татарова лягати головою думають і не лягають, якщо тільки не хочуть щоб їх як білорусів потім сношали всі, кому не ліньки, вибачайте.
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29.07.2022 19:56 Відповісти
Там гурманов не осталось, бульбенвоякам глубоко по*ер, на каком полигоне бухать : Борисовском или Брестском, люди не привередливые, учения так учения, лишь бы печень не подвела
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29.07.2022 20:14 Відповісти
Ох они ************. Одна только ТРО киевской области вырежит ***** всю их армию, если они опять сюда сунутся
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29.07.2022 19:25 Відповісти
так бульбофюрер их и таскает по учениям что бы не гнать их на убой в Украину - он понимает что прямое вступление в войну это буде его конец
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29.07.2022 19:29 Відповісти
Ну пусть таскает как хочет. Просто тут около 70 000 вооружкнных людей, у многих из которых уже есть опыт ведения боевых дейсвий в лесу с февраля до апреля. Армию бульбафюрера не просто уничтожат, их разорвут на молекулы.
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29.07.2022 19:33 Відповісти
Как он там сам говорил - "война продлится дня три четыре" а потом его убьют те белоруские вояки, которые останутся в живых
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29.07.2022 19:35 Відповісти
нет ничего хуже,чем насиловать армию безпрерывными "учениями"
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29.07.2022 19:26 Відповісти
+100!
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29.07.2022 20:20 Відповісти
Все никак не научатся... Уже и лесников в армию записали, а толку ноль!!!
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29.07.2022 19:27 Відповісти
та шо ж такое? такие неуки.. шо прямо учатся и учатся...учатся и учатся...)))
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29.07.2022 19:29 Відповісти
Картошку кто будет выкапывать?
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29.07.2022 19:30 Відповісти
Черв'яки.
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29.07.2022 19:55 Відповісти
Учітся учітся і єщьо раз...всьо па завєтам дєдушкі члєніна...
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29.07.2022 19:31 Відповісти
На самом деле смешного тут мало. Белорашкинские вояки - дубина, которую ***** держит сейчас в запасе на случай контрнаступления ЗСУ на юге.
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29.07.2022 19:33 Відповісти
і яка доля спіткає тут дубіну путіну начхати.
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29.07.2022 19:57 Відповісти
Питання: дубина чи граблі... ? 😂
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29.07.2022 20:22 Відповісти
В киевской области, айтишники, стоматологи, таксисты, учителя и даже банкиры, которые с утра 24ого и до средины апреля жили в лесах со своими охотничьими ружьями и "найдеными в лесу" более серьезными вещами, не вступая нивкакие ТРО, ЗСУ и прочие ограниченные приказами и правилами организации - натаскались не хуже каких нибуть зеленых беретов, а сейчас вернулись к привычной работе и жизни. Однако по свистку пойдут повыкапывают все что накопили и вломят таких ***** что мало не покажется.
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29.07.2022 20:35 Відповісти
Картоху собирают или перебирают. А главний іх уйобок учит как правильно. он іх батька. он іх дрючіт. они его любят.
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29.07.2022 19:41 Відповісти
Карту сейчас покажете?
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29.07.2022 19:42 Відповісти
Пока этого Таракана 3% не удавят оно не успокоится и не даст никому нормально жить
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29.07.2022 19:48 Відповісти
Вчитеся здихати, білоруси грьобані! Ніколи білорусу прощення не буде, бо то не народ, то біомусор. Бульбаш і кацап повинен бути знищений.
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29.07.2022 19:54 Відповісти
Ну рискни клоун, за Бучу, Гостомель, как минимум, твоих шутов ЗСУ разорвут и мешков больше чем 1000 сразу закажи
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29.07.2022 19:55 Відповісти
Беларусь в 14-й раз продлила военные учения.

Что в переводе означает - Беларусь на низком старте
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29.07.2022 20:32 Відповісти
Fucking clowns.
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29.07.2022 20:40 Відповісти
не за!бався цей бульба фюрер показути откуда будет нападєніє?
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29.07.2022 20:46 Відповісти
усовєршенствуют навикі в бросаніі картошкі?
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29.07.2022 20:48 Відповісти
Смешного конечно мало-но что-то картинка так и рисуется в мозгу -" дорогая-ну на 14й раз я точно смогу..."
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29.07.2022 20:59 Відповісти
понятно конечно - что бульбафюрер на растяжке и петляет..
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29.07.2022 21:00 Відповісти
НЕгайно ввести візовий режим з білорусами!!!!
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29.07.2022 22:14 Відповісти
 
 