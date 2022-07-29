Білорусь 14-й раз продовжила військові навчання. КАРТА
Військові навчання у Білорусі продовжено як мінімум до 6 серпня - загальна кількість таких "продовжень" становить 14 тижнів.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідним стане 30-31 липня.
Щотижневе продовження навчань триває у Білорусі із 29 квітня. Загалом Білорусь продовжує їх уже 14 тижнів.
Відзначається, що "білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій", але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
- Борисовський (227-й) до 06.08;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;
- Гозький (під Гродно) до 05.08;
- Брестський до 06.08;
- Ріпище (Осиповичі) до 05.08;
- Мар'їна Гірка до 06.08;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;
- Неман (під Березівкою) до 05.08;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;
- Чепелево (під Слонімом) до 05.08;
- Доманово (під Івацевичами) до 05.08;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;
- Заслонове (під Лепелем) до 06.08.
Моніторингова група повідомляє, що продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
луку прибирайте, бовдури
Что в переводе означает - Беларусь на низком старте