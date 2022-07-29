Убийство россиянами наших пленных в Оленовке - преступление, которое за пределами любого человеческого понимания, - Вакарчук
Заказчиков, организаторов и исполнителей убийства украинских пленных в Оленовке рано или поздно настигнет наказание.
Об этом заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.
"Зверские пытки, убийство сегодня наших пленных в Оленовке российскими убийцами - преступление, которое за пределами любого человеческого понимания! Я уверен, что всех заказчиков, организаторов и исполнителей этого бесчеловечного преступления рано или поздно настигнет наказание, как настигло оно Адольфа Айхмана, организатора Холокоста. Нацизм дождался своей расплаты. Рашизм дождется своей. Уже скоро", - заявил Вакарчук.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
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https://twitter.com/666_mancer/status/1553044762663559169?s=20
тут немає водки
Хто несе за це відповідальність? Знищити 2000 бійців--
це не може ні щим зрівнятися. Орден і звання Героя !
Це над усіма нами, як над тим невідомим героєм вчинили наругу, це вбили нас в Оленівці.
Вони це вчинили навмисно позірно, для того щоби бачили всі і всі були причетні.
Тепер це справп кожного українця, а не тільки Вакарчука і Азова.
Зараз потрібно визначатись, потрібно зупиняти всю нашу нікчемну метушню торгівлю, розваги оголосити національну жалобу, поститися, молитися, каятися, рвати власні душі і серця щоби знайти ВИХІД І ШЛЯХ із цього приниження і безчестя.
Так просто це не минеться.
Це момент істини!
Ми НАЦІЯ і НАРОД, чи ми мовчазне скотське стадо приречене на забій?!