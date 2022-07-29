Убийство россиянами наших пленных в Оленовке - преступление, которое за пределами любого человеческого понимания, - Вакарчук

Заказчиков, организаторов и исполнителей убийства украинских пленных в Оленовке рано или поздно настигнет наказание.

Об этом заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Зверские пытки, убийство сегодня наших пленных в Оленовке российскими убийцами - преступление, которое за пределами любого человеческого понимания! Я уверен, что всех заказчиков, организаторов и исполнителей этого бесчеловечного преступления рано или поздно настигнет наказание, как настигло оно Адольфа Айхмана, организатора Холокоста. Нацизм дождался своей расплаты. Рашизм дождется своей. Уже скоро", - заявил Вакарчук.

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Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.