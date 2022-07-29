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Новости Война
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Убийство россиянами наших пленных в Оленовке - преступление, которое за пределами любого человеческого понимания, - Вакарчук

вакарчук

Заказчиков, организаторов и исполнителей убийства украинских пленных в Оленовке рано или поздно настигнет наказание.

Об этом заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Зверские пытки, убийство сегодня наших пленных в Оленовке российскими убийцами - преступление, которое за пределами любого человеческого понимания! Я уверен, что всех заказчиков, организаторов и исполнителей этого бесчеловечного преступления рано или поздно настигнет наказание, как настигло оно Адольфа Айхмана, организатора Холокоста. Нацизм дождался своей расплаты. Рашизм дождется своей. Уже скоро", - заявил Вакарчук.

Читайте также: Взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных - безоговорочный акт терроризма со стороны РФ, - Генштаб ВСУ

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) россия (95652) пленные (2143) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+14
обратите внимание на дату публикации этого высера!
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29.07.2022 20:01
+12
тому що вони нелюди. але ви продовжуйте, шукайте харошіх русскіх, флаг вам ....
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29.07.2022 19:58
+10
а для рашаговна это военная хитрость... это ощущение вседозволенности и вяличия....
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29.07.2022 20:00
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тому що вони нелюди. але ви продовжуйте, шукайте харошіх русскіх, флаг вам ....
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29.07.2022 19:58 Ответить
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29.07.2022 20:53 Ответить
Інформації про "діяльність" вагнерівців у відкритому доступі немає,але її предостатньо для тих,хто знає де її шукати.Повірте,що ця мерзота заслуговує на негайне знищення,як тільки попаде в приціл. Любими способами!!!Все найжахливіше і нелюдське,що ви будете чути-пов'язане з цими тварюками.Ніякого жалю і полону для цих потвор!!!
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29.07.2022 19:58 Ответить
якби довбаний клован не злив вагнеровців,той шукати не було кого
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29.07.2022 20:19 Ответить
а для рашаговна это военная хитрость... это ощущение вседозволенности и вяличия....
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29.07.2022 20:00 Ответить
обратите внимание на дату публикации этого высера!
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29.07.2022 20:01 Ответить
дурепа.....
https://twitter.com/666_mancer/status/1553044762663559169?s=20
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29.07.2022 20:27 Ответить
"не твоя війна", вакарчук
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29.07.2022 20:01 Ответить
НУ ВСЕ ПОНИМАЮТ И ДАЛЬШЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ООН В НАТО К США О ПРИЗНАНИИ раЩИ СТРАНОЙ ТЕРОРИСТОМ
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29.07.2022 20:08 Ответить
слава 1000%. Брать пртдністров'я і нікокого не щадить.
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29.07.2022 20:08 Ответить
кастрірувать і убивать
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29.07.2022 20:10 Ответить
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29.07.2022 20:11 Ответить
отімєйте придністров'є
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29.07.2022 20:14 Ответить
ти **** не туди забрів
тут немає водки
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29.07.2022 20:22 Ответить
О ще один співак дупою висрався. А як там Славіку "ми один народ, брати та все таке" та гастролі на паРаші не де не жмуть чушко малороське?
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29.07.2022 20:19 Ответить
Святослав, чему тут удивляться? Некто и на вопрос-то: "кто ты, Homosapiens?" - отвечает: "Я - руZкий!". No comments.
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29.07.2022 20:19 Ответить
А хто гарантував військомим небезпечний "полон"?
Хто несе за це відповідальність? Знищити 2000 бійців--
це не може ні щим зрівнятися. Орден і звання Героя !
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29.07.2022 20:21 Ответить
вони вже були не живі. Та пітушня просто трупи підкинула.
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29.07.2022 20:24 Ответить
придністров'є
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29.07.2022 20:26 Ответить
***** чому наший прєз такий лох?
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29.07.2022 20:40 Ответить
лошок95ть
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29.07.2022 20:41 Ответить
За пределами понимания это выбор клоуна на пост президента во время войны.
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29.07.2022 20:51 Ответить
Якщо Україна українська влада (Президент, ВР, Кабмін...), Церква, громадські організації, політики, весь народ проковтне те що відбулося в Оленівці і те знущання яке показали всім нам по відео - нам не буде ні прощення ні виправдання.
Це над усіма нами, як над тим невідомим героєм вчинили наругу, це вбили нас в Оленівці.
Вони це вчинили навмисно позірно, для того щоби бачили всі і всі були причетні.
Тепер це справп кожного українця, а не тільки Вакарчука і Азова.
Зараз потрібно визначатись, потрібно зупиняти всю нашу нікчемну метушню торгівлю, розваги оголосити національну жалобу, поститися, молитися, каятися, рвати власні душі і серця щоби знайти ВИХІД І ШЛЯХ із цього приниження і безчестя.

Так просто це не минеться.
Це момент істини!

Ми НАЦІЯ і НАРОД, чи ми мовчазне скотське стадо приречене на забій?!
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29.07.2022 21:02 Ответить
Не можу второпати чому карта держави НОВИЙ ЄРУСАЛИМ з одноіменного проекту ІГОРА ( ГЕРШЕЛЕ) БЕР КУТА чомусь збігається з проектом придуманої в масковському кремлі НОВОРОСІЇ. НОВИЙ ЄРЕСАЛИМ ************ певні кола з Ізраїлю але чому НЄ збігається з Новоросією від РФ
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29.07.2022 23:36 Ответить
третий заход ?
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29.07.2022 21:22 Ответить
А що з цього приводу кажуть Лисий,Потап і Іво Бобул ?
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29.07.2022 21:37 Ответить
Мы отомстим. Мы накажем каждую мразь, которая это планировала, отдавала приказ и исполняла его. Мы это сделаем. И нам помогут наши западные и ближневосточные друзья и партнёры. Но сегодня нам нельзя поддаваться гневу. Месть - это блюдо, которое подают холодным. Мы рассчитаемся с военными преступниками за их дела. Но не будем делать то, что они ждут сейчас. Никаких видео и казней. Мы не они. Нас не запугать и не спровоцировать. Мы победим. И кара настигнет каждую сволочь, когда достойный руководитель Украины даст команду, которая когда-то прозвучала и до сих пор наводит ужас на всех террористов: - «Посылай мальчиков». И тогда воздастся каждому за дела его. Иначе и быть не может.
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30.07.2022 12:31 Ответить
 
 