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Нацбанк запретил выставлять на улице курс валют, чтобы "не расшатывать ситуацию"

валют,обмін,валюти

Национальный банк Украины обвинил небанковские учреждения, осуществляющие обмен наличной валюты, в искусственном повышении курса и ввел ограничения на их работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Небанковские учреждения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме, начали искусственно повышать курс в наличном сегменте валютного рынка, поддерживая тем самым существование "банкоматного туризма". Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к курсообразованию небанковскими учреждениями", - говорится в сообщении НБУ

Учитывая это, НБУ ужесточил требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой. В частности, теперь информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению только в формате копии приказа (распоряжения).

"Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и структурных подразделений. В то же время, небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами", – сообщили в Нацбанке.

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Регулятор также восстановил обязанность предоставления учреждениями информации о Реестре помещений, в которых осуществляются валютные операции, обязал вести видеонаблюдение и пересмотреть технические требования к кассам. Также будет усилен контроль за соблюдением требований по покупке и продаже валют исключительно с применением регистраторов расчетных операций.

Автор: 

валюта (3072) НБУ (4836) обмен валюты (54)


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Топ комментарии
+84
а..... так табло виноваты? ))))
рашкой засмердело...
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29.07.2022 20:01
+74
Рашка стайл
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29.07.2022 20:00
+67
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29.07.2022 20:09
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Страница 3 из 3
Скоро в крамницях щезнуть цінники, а ціну на товар що ви схочете купити вам будуть казати на касі(пошепки- шоб ніхто позаду у черзі не почув!)🙄
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30.07.2022 00:27 Ответить
Ну вiдкрий крамницю = куплю батон по 100 грн продам по 110 ....
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30.07.2022 00:29 Ответить
Надо вообще запретить публиковать курсы валют. Пришел доллары менять. Сколько дадут, столько дадут. Курс засекречен.
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30.07.2022 01:00 Ответить
Нацбанк начинает заниматься куйнёй. Что от выставленного курса военная тайна раскрывается? Такой путинской рашкой запахло… может ещё засекретите на ВВП и фамилию главы банка? Вы что ж думаете что от этих ваших мер курс гривны стабилизируется??? Может просто воровать надо меньше и поддерживать всяких жучар типа каломыйского??
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30.07.2022 01:23 Ответить
І_Д_І_О_Т_И.

Чи я вже казав це? Ну все одно, ще пару раз для душі:

ідіоти
ідіоти
...ти
...ти
...ти
...ти............
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30.07.2022 01:44 Ответить
Вонючая, ползучая рашка. Пока бойцы отдают жизни - зеленая шобла тихо но упорно внедряет совок вовсе поры общества.....
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30.07.2022 01:47 Ответить
Еще что-то тупее они могли придумать? Туалетную бумагу перестаньте печатать и раздавать толстопузым чинушам миллионные зарплаты!
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30.07.2022 02:12 Ответить
чергове дно пробито зекомандою!
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30.07.2022 03:38 Ответить
эммм, а что - у нацбанка прям есть такое право? а кассирам по ушам себя хлопать при встрече с клиентами не сказал? еще не время видимо.
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30.07.2022 04:34 Ответить
Мудро! цілювати той нацбанк до смерти! А табло ховайте.Битимуть. Тільки не те, що ви думаєте
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30.07.2022 05:25 Ответить
Це ж яка воля!! До прикладу -йдете ви отримувати 100доларів на пошту. А там кажуть-по курсу. А ви-давайте. Дадуть 1=1. Тримайте. Впав. піднімайте
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30.07.2022 05:28 Ответить
Табло з курсами валют можна замінити лозунгом «не на часі»
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30.07.2022 06:29 Ответить
Найкращий вихід з "валютних проблем"!? Правильно: голову в пісок!!!
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30.07.2022 07:14 Ответить
********!!! Других слов нет. Как раз этими дыбильними наказами они и "розхитують ситуацію"...
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30.07.2022 08:34 Ответить
дерьмакстайл
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30.07.2022 09:02 Ответить
Вважаю, що розстріляти Зеленського то занадто гуманно.
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30.07.2022 09:11 Ответить
дебільна заборона по своїй суті
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30.07.2022 09:18 Ответить
і чого це раніше не здогадалися? Не було б отієї клятої інфляції, і гривня на рівні дойче-марки
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30.07.2022 09:45 Ответить
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02sjSDNJXg66LH4v5U33ojTXEYoKvhknXGnCSnaddAw7AhCK9kKua91PbAc14CLV3Al?__cft__[0]=AZVSvDE5ACAhf7MMX8keT_M2I3m9qg3MNn43eqImKD7SVp-YHIEKHryrs_JplL1YXMfZQaqny185CZtT84O5cV24wR8qsnPwq836ZGUHyRW0-g7J3qvUp329gewItcXBOV0ogAm1P8ZYa1FeWbmON1e1&__tn__=%2CO%2CP-R 11 ч. ·

Чтобы снизить курс доллара в «обменках», Нацбанк … запретил «обменкам» вывешивать курс на табло.

Самое страшное, когда страной во время войны руководят идиоты
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30.07.2022 09:51 Ответить
А ещё страшнее, когда идиоты комментируют!
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30.07.2022 12:17 Ответить
нац банк 95 далі буде...
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01.08.2022 09:28 Ответить
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