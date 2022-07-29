Нацбанк запретил выставлять на улице курс валют, чтобы "не расшатывать ситуацию"

Национальный банк Украины обвинил небанковские учреждения, осуществляющие обмен наличной валюты, в искусственном повышении курса и ввел ограничения на их работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Небанковские учреждения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме, начали искусственно повышать курс в наличном сегменте валютного рынка, поддерживая тем самым существование "банкоматного туризма". Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к курсообразованию небанковскими учреждениями", - говорится в сообщении НБУ

Учитывая это, НБУ ужесточил требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой. В частности, теперь информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению только в формате копии приказа (распоряжения).

"Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и структурных подразделений. В то же время, небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами", – сообщили в Нацбанке.

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Регулятор также восстановил обязанность предоставления учреждениями информации о Реестре помещений, в которых осуществляются валютные операции, обязал вести видеонаблюдение и пересмотреть технические требования к кассам. Также будет усилен контроль за соблюдением требований по покупке и продаже валют исключительно с применением регистраторов расчетных операций.