Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, реагируя на зверства российских оккупантов, заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.

Об этом Залужный заявил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россия – государство-террорист.

Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость.

Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина.

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В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права. В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших братьев, сестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют срока давности.

Знайте, враги, вам не будет места на Земле", – заявил Залужный.

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Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.