Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, реагируя на зверства российских оккупантов, заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.
Об этом Залужный заявил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Россия – государство-террорист.
Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость.
Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина.
В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права. В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших братьев, сестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют срока давности.
Знайте, враги, вам не будет места на Земле", – заявил Залужный.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
Пожалуйста, подождите...
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Треба було не загравати з ворогами.
Я вважаю нам потрібно назвати винних у теперішній ситуації.
Люди гинуть марно, через дурниці. Ніхто їх уже не поверне і нічим не відкупить. На жаль.
Тебе, наприклад, завтра знімуть, призначать на іншу, вищу, посаду, куплять, або в тебе серце раптом чомусь зупиниться.
І ти забудеш все що казав.
Це не справа одого, якоїсь групи або навіт ЗСУ
Це справа гідності всієї нації!
Якщо Україна - українська влада (Президент, ВР, Кабмін...), Церква, громадські організації, політики, весь народ проковтне те що відбулося в Оленівці і те знущання яке показали всім нам по відео - нам не буде ні прощення ні виправдання.
Це над усіма нами, як над тим невідомим героєм вчинили наругу, це вбили нас в Оленівці.
Вони це вчинили навмисно позірно, для того щоби бачили всі і всі були причетні.
Тепер це справп кожного українця, а не тільки Вакарчука і Азова.
Зараз потрібно визначатись, потрібно зупиняти всю нашу нікчемну метушню торгівлю, розваги оголосити національну жалобу, поститися, молитися, каятися, рвати власні душі і серця щоби знайти ВИХІД І ШЛЯХ із цього приниження і безчестя.
Так просто це не минеться.
Це момент істини!
Чи ми НАЦІЯ і НАРОД, чи ми мовчазне скотське стадо приречене на забій?!
Чому деякі думають що це мало ? Хочуть більше ?
Відповідь відома ...
То така помста?
Дивний чоловік чи то вже в долі?
а то орки вже міст збудували а ти не вкурсі
Або спровокувати передчасний наступ на Херсон.
>Жаль, що не дали наказ вчасно на вихід з Маріуполя у кінці лютого.
Так, жаль.
Але жаль також, що вояки послухались наказу г-нокомандуючого здатися у полон.
Я ще тоді писав, відповідаючи комусь із дописувачів, як схвалювали той наказ, бо ж це "для збереження життів":
@О Мельник
Re: ..."ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб"?
Ні, ми, курва, хотіли б щоб вони краще загинули у гбістських концтаборах у ростові і таганрозі від тортур і знущань.👎
21.05.2022 17:56
(Вихід захисників з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський Джерело: )
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