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Новости Война
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Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина, - Залужный

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, реагируя на зверства российских оккупантов, заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.

Об этом Залужный заявил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россия – государство-террорист.

Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость.

Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина.

Читайте также: Убийство россиянами наших пленных в Оленовке - преступление, которое за пределами любого человеческого понимания, - Вакарчук

В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права. В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших братьев, сестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют срока давности.

Знайте, враги, вам не будет места на Земле", – заявил Залужный.

Читайте также: Взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных - безоговорочный акт терроризма со стороны РФ, - Генштаб ВСУ

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

Автор: 

россия (95652) пленные (2143) Залужный Валерий (658) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+47
Залужному-респект...
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29.07.2022 20:20
+37
СБУ уже отмазывает путина. Какое позорище, какая пакость,какая подлость! Возможно, СБУ устраивает, что вопрос с аховцами "решен"? Никто их не обвинит в сдаче Мариуполя?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713&__cft__[0]=AZVL4nwCFucHIwWlXxY4niJgFV6Oi4po43bTOfXzTZBM6u1uyojNIKzvQZbkoyqWrGJZe5F9mtRI0sEz6zMFLKcf3sLFupwmCzTjtSd2vDjA1UqzuEyMzl0lDtVzPTPr2XVxFFxxZvywusbDsSf2U-xHO2pqLeLXh-UgfJoTVpzLUg&__tn__=-UC%2CP-R Игорь Эйдман

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5515281231868144&id=100001589654713&__cft__[0]=AZVL4nwCFucHIwWlXxY4niJgFV6Oi4po43bTOfXzTZBM6u1uyojNIKzvQZbkoyqWrGJZe5F9mtRI0sEz6zMFLKcf3sLFupwmCzTjtSd2vDjA1UqzuEyMzl0lDtVzPTPr2XVxFFxxZvywusbDsSf2U-xHO2pqLeLXh-UgfJoTVpzLUg&__tn__=%2CO%2CP-R 14 хв ·

Приказ мог отдать только Кремль

Я не верю, что массовое убийство украинских пленных в Еленовке - какая-то самодеятельность ЧВК «Вагнер» и Пригожина, как об этом сообщает ГУР Минобороны Украины (очень странное заявление). Никто бы не решился на такое массовое убийство без приказа с самого верху. Это часть большой российской политики, никакой самодеятельности в которой давно нет и быть не может.

Как убийство Немцова не могло быть самодеятельностью Кадырова, а отравление Навального - самоуправством ФСБ, никакой Пригожин даже, "стремясь скрыть факт хищения средств" (зачем ему это, у него и так карт-бланш на коррупцию), не решился бы самостоятельно принимать решение в сфере, являющееся прерогативой Кремля. Взорвать десятки пленных могли только по прямому личному приказу Путина. Сталин устроил Катынь, Путин - Еленовку. Масштабные политические преступления совершаются только с одобрения первого лица. Так устроена политика в России. По-другому здесь не бывает.
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29.07.2022 20:21
+24
ой сколько там помстылося с времен второй мировой??? за Голодомор за репрессии лучше извините не надо ******* и выдавать пустышки и обещания а делать какие то шаги и на опережение..чтоб такого не повторялось.... а так каждый раз те же грабли в профиль или анфас и мы отомстим..... а пока ОНИ НАС УБИВАЮТ КАК ХОТЯТ И ССУТ НАМ МОЧОЙ В ГЛАЗА А МЫ УТИРАЕМСЯ..... то что останется невыполнимым такие как Бубочка предали предают и предадут в угоду рейтинга политики потому что чуть не поймали на предательстве или просто ******** ситуацию... или договорняк очередной в Омане случился... тьфу гыдота политику невозможно делать чистыми руками они всегда в грязи крови и говне... вопрос пленных засекретили в угоду кому... а пару дней назад или вчера как почувствовали жены пленных Азова собрали встречу подняли крики шум гам.... где наши мужья в какой стадии вопросы освобождения..... а пох теперь стрелки переводят на Вагнеровцев которым Вова челобитную отписал типа гуляйте пацаны и дальше и они оценили индульгенцию от Зеленского пыткам и яйца нашим вырезают или целые лагера расстреливают с ГРАДОВ.....Пригожин типа виноватый и так далее... хоть одна ликвидация физическая была за время правлени я Бубочки тот же ***** Пушилин почему жив до сих пор... сбегший в Белоруссию вот вот
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29.07.2022 20:41
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Ты дебил?
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29.07.2022 21:01 Ответить
- коли людина на своєму місці , то і рішення приймає вірні . А як зайняв чуже , то чекай дурниць та промахів : "проїб..ли" вони ...
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29.07.2022 21:17 Ответить
а что там швея мотористка информационного пространства Люська Арестови какие сегодня санные сюжети а ля 95 квартал задвинет
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29.07.2022 20:50 Ответить
Згоден.Хто це не розуміє - той лох,хахол або колаборант!
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29.07.2022 20:52 Ответить
Щось я сумніваюсь.
Треба було не загравати з ворогами.
Я вважаю нам потрібно назвати винних у теперішній ситуації.
Люди гинуть марно, через дурниці. Ніхто їх уже не поверне і нічим не відкупить. На жаль.
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29.07.2022 20:52 Ответить
Jesli togda bi byli Himars oni pomogli otblokovat Mariuopol i ujti Azovcam,teper kacapi ubyli bezoruznix soldat.
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29.07.2022 21:07 Ответить
Зпитати з зеленого бородатого генералісімуса бо то вже не в які ворота ї
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29.07.2022 21:10 Ответить
Самі балачки, набридло вже
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29.07.2022 21:12 Ответить
Хто ми, Залужний!?
Тебе, наприклад, завтра знімуть, призначать на іншу, вищу, посаду, куплять, або в тебе серце раптом чомусь зупиниться.
І ти забудеш все що казав.
Це не справа одого, якоїсь групи або навіт ЗСУ
Це справа гідності всієї нації!

Якщо Україна - українська влада (Президент, ВР, Кабмін...), Церква, громадські організації, політики, весь народ проковтне те що відбулося в Оленівці і те знущання яке показали всім нам по відео - нам не буде ні прощення ні виправдання.
Це над усіма нами, як над тим невідомим героєм вчинили наругу, це вбили нас в Оленівці.
Вони це вчинили навмисно позірно, для того щоби бачили всі і всі були причетні.
Тепер це справп кожного українця, а не тільки Вакарчука і Азова.
Зараз потрібно визначатись, потрібно зупиняти всю нашу нікчемну метушню торгівлю, розваги оголосити національну жалобу, поститися, молитися, каятися, рвати власні душі і серця щоби знайти ВИХІД І ШЛЯХ із цього приниження і безчестя.

Так просто це не минеться.
Це момент істини!

Чи ми НАЦІЯ і НАРОД, чи ми мовчазне скотське стадо приречене на забій?!
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29.07.2022 21:20 Ответить
Як? Як, блдь, ви можете помститись якщо дотримуєтесь міжнародних норм? Навіщо оцей струс повітря?
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29.07.2022 21:26 Ответить
Вже 40 тис. знищених рашистів ... А ще поранених у 3 рази більше.
Чому деякі думають що це мало ? Хочуть більше ?
Відповідь відома ...
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29.07.2022 21:42 Ответить
А скільки при цьому загинуло наших бійців?
То така помста?
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29.07.2022 23:32 Ответить
Типу головнокомандувач не знає звідки лайно з наказом прилітає? Чи йому не зрозуміло з кого почати? Офіс одного пана боневтіка чи то з його кабінету.
Дивний чоловік чи то вже в долі?
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29.07.2022 21:32 Ответить
Залужний краще займись переправами на Херсоні
а то орки вже міст збудували а ти не вкурсі
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29.07.2022 21:35 Ответить
У мене є підозра, що сплеск терору з рф пов*язаний з бажанням заставити Україну капітулювати.
Або спровокувати передчасний наступ на Херсон.
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29.07.2022 21:44 Ответить
Не только кастрация и массовые убийства военнопленных, не только ракетные обстрелы центров городов, изнасилования и убийства детей и женщин, но и много другого будет делать путлеровская крыса, чтобы заставить нас ударить по гражданскому населению рф. Ему это нужно как воздух, чтобы зажечь "ярость благородную" и запустить всеобщую мобилизацию. Кроме тактики террора, путин больше ничего в этой жизни не умеет. Он достаточно глуп и плохо образован. Поэтому рано или поздно взрывы жилых домов в рф по типу тех, что были в москве и волгодонске, возобновятся. Спишут все, конечно, на украинские ДРГ.
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29.07.2022 22:10 Ответить
Жаль, що не дали наказ вчасно на вихід з Маріуполя у кінці лютого. Збереження життя через здачу у полон до нелюдів це якийсь абсурд. А може й умисна зрада.
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29.07.2022 22:16 Ответить
ты очень далёк и не в курсе, что такое зрада. это когда в первые дни войны в Василькове, те кто прибыли пол года-год назад и проходили службу в вч, были завербованы и расстреливали своих сослуживцев прямо в казармах
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29.07.2022 22:57 Ответить
@

>Жаль, що не дали наказ вчасно на вихід з Маріуполя у кінці лютого.

Так, жаль.
Але жаль також, що вояки послухались наказу г-нокомандуючого здатися у полон.

Я ще тоді писав, відповідаючи комусь із дописувачів, як схвалювали той наказ, бо ж це "для збереження життів":

@О Мельник

Re: ..."ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб"?

Ні, ми, курва, хотіли б щоб вони краще загинули у гбістських концтаборах у ростові і таганрозі від тортур і знущань.👎

21.05.2022 17:56

(Вихід захисників з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський Джерело: )

НЕ МОЖНА ДОВІРЯТИ ЗВІРЮКАМ.
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30.07.2022 02:33 Ответить
Не тільки рашка плеще в долоні від теракту в оленівці. в Україні теж зрадники задоволені. що свідки їхньої зради \ здачі Півдня сьогодні загинули. Можливо. був договір з обох сторін...
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29.07.2022 22:43 Ответить
ЗСУ - единственное, кому я верю
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29.07.2022 23:10 Ответить
-росийских дедов расстреливал Сталин,но они ненавидят Ба нд еру .-Воюют на Донбасе с Америкой ,а убивают украинцев.- Сапог натовского солдата не ступал на их землю ,но главный враг НАТО, Ограбил Путин ,а виновата Америка - не народ ,а сборище параноиков-социопатов : Мы , украинцы этого никогда понять не сможем
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29.07.2022 23:41 Ответить
Помста не допоможе їх повернути. Коли їх віддавали ворогу у полон, вже тоді вони були приречені.
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30.07.2022 02:43 Ответить
зеленим відтінком помста-не помста. Так собі відосіки
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30.07.2022 07:19 Ответить
А будет так: после любой успешной атаки орков химерами или еще чем на нашей территории, эти клоуны помпезно объявят - "мы помстылысь!" Так вот клоуны, объясняю что такое месть! Месть - это взять сейчас и жестоко убить к **** всех пленных орков, заявив что они сами друг друга поубивали!
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30.07.2022 08:54 Ответить
Стрелять сруцьнявых и ту бл.ядину, что чаем с круассанами этих выродков поить и кормить собралась. В лоб - при попытке нападения. В затылок - при попытке к бегству. Свидетели, служебное расследование, все дела... Меня ответственным назначить.
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30.07.2022 09:42 Ответить
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