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Новини Війна
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Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна, - Залужний

залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна.

Про це Залужний заявив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Росія - держава-терорист.

Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.

Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель українських військовополонених - беззаперечний акт тероризму з боку РФ, - Генштаб ЗСУ

На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності.

Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - заявив Залужний.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

Автор: 

росія (65336) полонені (2267) Залужний Валерій (725) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+47
Залужному-респект...
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29.07.2022 20:20
+37
СБУ уже отмазывает путина. Какое позорище, какая пакость,какая подлость! Возможно, СБУ устраивает, что вопрос с аховцами "решен"? Никто их не обвинит в сдаче Мариуполя?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713&__cft__[0]=AZVL4nwCFucHIwWlXxY4niJgFV6Oi4po43bTOfXzTZBM6u1uyojNIKzvQZbkoyqWrGJZe5F9mtRI0sEz6zMFLKcf3sLFupwmCzTjtSd2vDjA1UqzuEyMzl0lDtVzPTPr2XVxFFxxZvywusbDsSf2U-xHO2pqLeLXh-UgfJoTVpzLUg&__tn__=-UC%2CP-R Игорь Эйдман

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5515281231868144&id=100001589654713&__cft__[0]=AZVL4nwCFucHIwWlXxY4niJgFV6Oi4po43bTOfXzTZBM6u1uyojNIKzvQZbkoyqWrGJZe5F9mtRI0sEz6zMFLKcf3sLFupwmCzTjtSd2vDjA1UqzuEyMzl0lDtVzPTPr2XVxFFxxZvywusbDsSf2U-xHO2pqLeLXh-UgfJoTVpzLUg&__tn__=%2CO%2CP-R 14 хв ·

Приказ мог отдать только Кремль

Я не верю, что массовое убийство украинских пленных в Еленовке - какая-то самодеятельность ЧВК «Вагнер» и Пригожина, как об этом сообщает ГУР Минобороны Украины (очень странное заявление). Никто бы не решился на такое массовое убийство без приказа с самого верху. Это часть большой российской политики, никакой самодеятельности в которой давно нет и быть не может.

Как убийство Немцова не могло быть самодеятельностью Кадырова, а отравление Навального - самоуправством ФСБ, никакой Пригожин даже, "стремясь скрыть факт хищения средств" (зачем ему это, у него и так карт-бланш на коррупцию), не решился бы самостоятельно принимать решение в сфере, являющееся прерогативой Кремля. Взорвать десятки пленных могли только по прямому личному приказу Путина. Сталин устроил Катынь, Путин - Еленовку. Масштабные политические преступления совершаются только с одобрения первого лица. Так устроена политика в России. По-другому здесь не бывает.
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29.07.2022 20:21
+24
ой сколько там помстылося с времен второй мировой??? за Голодомор за репрессии лучше извините не надо ******* и выдавать пустышки и обещания а делать какие то шаги и на опережение..чтоб такого не повторялось.... а так каждый раз те же грабли в профиль или анфас и мы отомстим..... а пока ОНИ НАС УБИВАЮТ КАК ХОТЯТ И ССУТ НАМ МОЧОЙ В ГЛАЗА А МЫ УТИРАЕМСЯ..... то что останется невыполнимым такие как Бубочка предали предают и предадут в угоду рейтинга политики потому что чуть не поймали на предательстве или просто ******** ситуацию... или договорняк очередной в Омане случился... тьфу гыдота политику невозможно делать чистыми руками они всегда в грязи крови и говне... вопрос пленных засекретили в угоду кому... а пару дней назад или вчера как почувствовали жены пленных Азова собрали встречу подняли крики шум гам.... где наши мужья в какой стадии вопросы освобождения..... а пох теперь стрелки переводят на Вагнеровцев которым Вова челобитную отписал типа гуляйте пацаны и дальше и они оценили индульгенцию от Зеленского пыткам и яйца нашим вырезают или целые лагера расстреливают с ГРАДОВ.....Пригожин типа виноватый и так далее... хоть одна ликвидация физическая была за время правлени я Бубочки тот же ***** Пушилин почему жив до сих пор... сбегший в Белоруссию вот вот
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29.07.2022 20:41
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Ты дебил?
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29.07.2022 21:01 Відповісти
- коли людина на своєму місці , то і рішення приймає вірні . А як зайняв чуже , то чекай дурниць та промахів : "проїб..ли" вони ...
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29.07.2022 21:17 Відповісти
а что там швея мотористка информационного пространства Люська Арестови какие сегодня санные сюжети а ля 95 квартал задвинет
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29.07.2022 20:50 Відповісти
Згоден.Хто це не розуміє - той лох,хахол або колаборант!
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29.07.2022 20:52 Відповісти
Щось я сумніваюсь.
Треба було не загравати з ворогами.
Я вважаю нам потрібно назвати винних у теперішній ситуації.
Люди гинуть марно, через дурниці. Ніхто їх уже не поверне і нічим не відкупить. На жаль.
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29.07.2022 20:52 Відповісти
Jesli togda bi byli Himars oni pomogli otblokovat Mariuopol i ujti Azovcam,teper kacapi ubyli bezoruznix soldat.
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29.07.2022 21:07 Відповісти
Зпитати з зеленого бородатого генералісімуса бо то вже не в які ворота ї
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29.07.2022 21:10 Відповісти
Самі балачки, набридло вже
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29.07.2022 21:12 Відповісти
Хто ми, Залужний!?
Тебе, наприклад, завтра знімуть, призначать на іншу, вищу, посаду, куплять, або в тебе серце раптом чомусь зупиниться.
І ти забудеш все що казав.
Це не справа одого, якоїсь групи або навіт ЗСУ
Це справа гідності всієї нації!

Якщо Україна - українська влада (Президент, ВР, Кабмін...), Церква, громадські організації, політики, весь народ проковтне те що відбулося в Оленівці і те знущання яке показали всім нам по відео - нам не буде ні прощення ні виправдання.
Це над усіма нами, як над тим невідомим героєм вчинили наругу, це вбили нас в Оленівці.
Вони це вчинили навмисно позірно, для того щоби бачили всі і всі були причетні.
Тепер це справп кожного українця, а не тільки Вакарчука і Азова.
Зараз потрібно визначатись, потрібно зупиняти всю нашу нікчемну метушню торгівлю, розваги оголосити національну жалобу, поститися, молитися, каятися, рвати власні душі і серця щоби знайти ВИХІД І ШЛЯХ із цього приниження і безчестя.

Так просто це не минеться.
Це момент істини!

Чи ми НАЦІЯ і НАРОД, чи ми мовчазне скотське стадо приречене на забій?!
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29.07.2022 21:20 Відповісти
Як? Як, блдь, ви можете помститись якщо дотримуєтесь міжнародних норм? Навіщо оцей струс повітря?
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29.07.2022 21:26 Відповісти
Вже 40 тис. знищених рашистів ... А ще поранених у 3 рази більше.
Чому деякі думають що це мало ? Хочуть більше ?
Відповідь відома ...
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29.07.2022 21:42 Відповісти
А скільки при цьому загинуло наших бійців?
То така помста?
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29.07.2022 23:32 Відповісти
Типу головнокомандувач не знає звідки лайно з наказом прилітає? Чи йому не зрозуміло з кого почати? Офіс одного пана боневтіка чи то з його кабінету.
Дивний чоловік чи то вже в долі?
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29.07.2022 21:32 Відповісти
Залужний краще займись переправами на Херсоні
а то орки вже міст збудували а ти не вкурсі
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29.07.2022 21:35 Відповісти
У мене є підозра, що сплеск терору з рф пов*язаний з бажанням заставити Україну капітулювати.
Або спровокувати передчасний наступ на Херсон.
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29.07.2022 21:44 Відповісти
Не только кастрация и массовые убийства военнопленных, не только ракетные обстрелы центров городов, изнасилования и убийства детей и женщин, но и много другого будет делать путлеровская крыса, чтобы заставить нас ударить по гражданскому населению рф. Ему это нужно как воздух, чтобы зажечь "ярость благородную" и запустить всеобщую мобилизацию. Кроме тактики террора, путин больше ничего в этой жизни не умеет. Он достаточно глуп и плохо образован. Поэтому рано или поздно взрывы жилых домов в рф по типу тех, что были в москве и волгодонске, возобновятся. Спишут все, конечно, на украинские ДРГ.
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29.07.2022 22:10 Відповісти
Жаль, що не дали наказ вчасно на вихід з Маріуполя у кінці лютого. Збереження життя через здачу у полон до нелюдів це якийсь абсурд. А може й умисна зрада.
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29.07.2022 22:16 Відповісти
ты очень далёк и не в курсе, что такое зрада. это когда в первые дни войны в Василькове, те кто прибыли пол года-год назад и проходили службу в вч, были завербованы и расстреливали своих сослуживцев прямо в казармах
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29.07.2022 22:57 Відповісти
@

>Жаль, що не дали наказ вчасно на вихід з Маріуполя у кінці лютого.

Так, жаль.
Але жаль також, що вояки послухались наказу г-нокомандуючого здатися у полон.

Я ще тоді писав, відповідаючи комусь із дописувачів, як схвалювали той наказ, бо ж це "для збереження життів":

@О Мельник

Re: ..."ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб"?

Ні, ми, курва, хотіли б щоб вони краще загинули у гбістських концтаборах у ростові і таганрозі від тортур і знущань.👎

21.05.2022 17:56

(Вихід захисників з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський Джерело: )

НЕ МОЖНА ДОВІРЯТИ ЗВІРЮКАМ.
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30.07.2022 02:33 Відповісти
Не тільки рашка плеще в долоні від теракту в оленівці. в Україні теж зрадники задоволені. що свідки їхньої зради \ здачі Півдня сьогодні загинули. Можливо. був договір з обох сторін...
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29.07.2022 22:43 Відповісти
ЗСУ - единственное, кому я верю
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29.07.2022 23:10 Відповісти
-росийских дедов расстреливал Сталин,но они ненавидят Ба нд еру .-Воюют на Донбасе с Америкой ,а убивают украинцев.- Сапог натовского солдата не ступал на их землю ,но главный враг НАТО, Ограбил Путин ,а виновата Америка - не народ ,а сборище параноиков-социопатов : Мы , украинцы этого никогда понять не сможем
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29.07.2022 23:41 Відповісти
Помста не допоможе їх повернути. Коли їх віддавали ворогу у полон, вже тоді вони були приречені.
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30.07.2022 02:43 Відповісти
зеленим відтінком помста-не помста. Так собі відосіки
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30.07.2022 07:19 Відповісти
А будет так: после любой успешной атаки орков химерами или еще чем на нашей территории, эти клоуны помпезно объявят - "мы помстылысь!" Так вот клоуны, объясняю что такое месть! Месть - это взять сейчас и жестоко убить к **** всех пленных орков, заявив что они сами друг друга поубивали!
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30.07.2022 08:54 Відповісти
Стрелять сруцьнявых и ту бл.ядину, что чаем с круассанами этих выродков поить и кормить собралась. В лоб - при попытке нападения. В затылок - при попытке к бегству. Свидетели, служебное расследование, все дела... Меня ответственным назначить.
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30.07.2022 09:42 Відповісти
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