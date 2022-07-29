Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна, - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна.
Про це Залужний заявив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Росія - держава-терорист.
Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.
Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима.
На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності.
Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - заявив Залужний.
Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
Будь ласка, зачекайте...
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Треба було не загравати з ворогами.
Я вважаю нам потрібно назвати винних у теперішній ситуації.
Люди гинуть марно, через дурниці. Ніхто їх уже не поверне і нічим не відкупить. На жаль.
Тебе, наприклад, завтра знімуть, призначать на іншу, вищу, посаду, куплять, або в тебе серце раптом чомусь зупиниться.
І ти забудеш все що казав.
Це не справа одого, якоїсь групи або навіт ЗСУ
Це справа гідності всієї нації!
Якщо Україна - українська влада (Президент, ВР, Кабмін...), Церква, громадські організації, політики, весь народ проковтне те що відбулося в Оленівці і те знущання яке показали всім нам по відео - нам не буде ні прощення ні виправдання.
Це над усіма нами, як над тим невідомим героєм вчинили наругу, це вбили нас в Оленівці.
Вони це вчинили навмисно позірно, для того щоби бачили всі і всі були причетні.
Тепер це справп кожного українця, а не тільки Вакарчука і Азова.
Зараз потрібно визначатись, потрібно зупиняти всю нашу нікчемну метушню торгівлю, розваги оголосити національну жалобу, поститися, молитися, каятися, рвати власні душі і серця щоби знайти ВИХІД І ШЛЯХ із цього приниження і безчестя.
Так просто це не минеться.
Це момент істини!
Чи ми НАЦІЯ і НАРОД, чи ми мовчазне скотське стадо приречене на забій?!
Чому деякі думають що це мало ? Хочуть більше ?
Відповідь відома ...
То така помста?
Дивний чоловік чи то вже в долі?
а то орки вже міст збудували а ти не вкурсі
Або спровокувати передчасний наступ на Херсон.
>Жаль, що не дали наказ вчасно на вихід з Маріуполя у кінці лютого.
Так, жаль.
Але жаль також, що вояки послухались наказу г-нокомандуючого здатися у полон.
Я ще тоді писав, відповідаючи комусь із дописувачів, як схвалювали той наказ, бо ж це "для збереження життів":
@О Мельник
Re: ..."ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб"?
Ні, ми, курва, хотіли б щоб вони краще загинули у гбістських концтаборах у ростові і таганрозі від тортур і знущань.👎
21.05.2022 17:56
(Вихід захисників з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський Джерело: )
НЕ МОЖНА ДОВІРЯТИ ЗВІРЮКАМ.