Первая интернациональная рота специального назначения просит украинцев о помощи в приобретении антидронового ружья KVSG6

Первой интернациональной роте специального назначения необходимо антидроновое ружье KVSG6, чтобы эффективно глушить вражеские дроны, постоянно корректирующие орковскую арту по нашим позициям. Украинцев просят о помощи.

Об этом сообщил Иван Пелых, передает Цензор.НЕТ.

Прошло полтора месяца, как моя 1-я интернациональная рота специального назначения после длительной подготовки воюет на Донбассе.

Новодружеск, Лисичанск, Северск, Григоровка и Серебрянка стали для нас местами, где мы научились функционировать как слаженное подразделение, в составе которого воюют украинцы, грузины, белорусы, американцы, канадийцы, шведы, французы, британцы, тайванцы и новозеландцы, спать в подвале под обстрелом всей российской арты, которую только можно представить, ценить американские МРЕшки по сравнению с ВСУшными, копать 24/7, ездить в кузове пикапа, когда в 30 метрах разрывается 120-я мина, корректировать дронами нашу арту в условиях постоянной работы вражеского РЭБа, наводить с 1.5 км АГС по айфону, отражать танковые атаки орков с затяжными стрелковыми боями и, к сожалению, терять наших побратимов.

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Одно дело читать о войне в новостях или телеграм-каналах, а другое - это побыть здесь. Тогда просто по взгляду понимаешь, был человек на "0" или нет. Война очень меняет людей изнутри, и даже когда на пару дней выбираешься назад, в "цивилизацию", понимаешь, что ты уже не такой, каким отсюда уезжал.

В любом случае это только начало, еще много руснявых танков/БТР/пехоты и т.д. ждут своего уничтожения, и мы будем добросовестно помогать им следовать за кораблем.

Если у вас есть желание в этом нам помочь, то сейчас нам очень необходимо антидроновое ружье KVSG6, чтобы эффективно глушить вражеские дроны, постоянно корректирующие орковскую арту по нашим позициям. Примерная стоимость 450к грн, но вы и сами знаете, что даже 20 грн умножены на множество людей легко закрывают такие потребности.

Ссылку на банку добавляю внизу, также есть пейпал по имейлу.

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[email protected]

Берегите себя и верьте в ВСУ", - призвал он.