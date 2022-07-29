РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8854 посетителя онлайн
Новости Волонтеры для армии Война
9 388 21

Первая интернациональная рота специального назначения просит украинцев о помощи в приобретении антидронового ружья KVSG6

kvsg6

Первой интернациональной роте специального назначения необходимо антидроновое ружье KVSG6, чтобы эффективно глушить вражеские дроны, постоянно корректирующие орковскую арту по нашим позициям. Украинцев просят о помощи.

Об этом сообщил Иван Пелых, передает Цензор.НЕТ.

Прошло полтора месяца, как моя 1-я интернациональная рота специального назначения после длительной подготовки воюет на Донбассе.

Новодружеск, Лисичанск, Северск, Григоровка и Серебрянка стали для нас местами, где мы научились функционировать как слаженное подразделение, в составе которого воюют украинцы, грузины, белорусы, американцы, канадийцы, шведы, французы, британцы, тайванцы и новозеландцы, спать в подвале под обстрелом всей российской арты, которую только можно представить, ценить американские МРЕшки по сравнению с ВСУшными, копать 24/7, ездить в кузове пикапа, когда в 30 метрах разрывается 120-я мина, корректировать дронами нашу арту в условиях постоянной работы вражеского РЭБа, наводить с 1.5 км АГС по айфону, отражать танковые атаки орков с затяжными стрелковыми боями и, к сожалению, терять наших побратимов.

Смотрите также: 9-летняя Соломийка из Львова насобирала 6 тыс. гривен на бронежилеты для ВСУ. ВИДЕО

Одно дело читать о войне в новостях или телеграм-каналах, а другое - это побыть здесь. Тогда просто по взгляду понимаешь, был человек на "0" или нет. Война очень меняет людей изнутри, и даже когда на пару дней выбираешься назад, в "цивилизацию", понимаешь, что ты уже не такой, каким отсюда уезжал.

В любом случае это только начало, еще много руснявых танков/БТР/пехоты и т.д. ждут своего уничтожения, и мы будем добросовестно помогать им следовать за кораблем.

Если у вас есть желание в этом нам помочь, то сейчас нам очень необходимо антидроновое ружье KVSG6, чтобы эффективно глушить вражеские дроны, постоянно корректирующие орковскую арту по нашим позициям. Примерная стоимость 450к грн, но вы и сами знаете, что даже 20 грн умножены на множество людей легко закрывают такие потребности.

Ссылку на банку добавляю внизу, также есть пейпал по имейлу.

https://send.monobank.ua/jar/6kVhTBZAqD

[email protected]

Берегите себя и верьте в ВСУ", - призвал он.

Автор: 

благотворительность (613) помощь (7819) добровольцы (1172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Порошенко купил 200 бронеавтомобилей, а Зеля не может даже 1 винтовку.
А мы все на немцев киваем за их жадность ...
показать весь комментарий
29.07.2022 22:19
+17
попросіть зеленського заради приколу. або колю каклєту чи васю підарастюка. цікаво почути відповіді цих *********
показать весь комментарий
29.07.2022 22:01
+11
Тут головне щоб зброя йшла не через МО і Шарапова, а волонтери ії відвезли на ноль, бо
може все закінчитись складом і продажем кудись за кордон
показать весь комментарий
29.07.2022 22:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
попросіть зеленського заради приколу. або колю каклєту чи васю підарастюка. цікаво почути відповіді цих *********
показать весь комментарий
29.07.2022 22:01 Ответить
Пнх
показать весь комментарий
29.07.2022 22:25 Ответить
судячи з риторіки, ти нічим не кращій за цих "*********"
показать весь комментарий
29.07.2022 22:59 Ответить
Якби з 24 лютого всі захисники України, які віддали своє життя, сказали натомість: попросіть зеленського заради приколу, а в нас немає належного озброєння, то більшість країни рашисти б точно взяли за 72 години.
показать весь комментарий
30.07.2022 08:30 Ответить
+
показать весь комментарий
29.07.2022 22:18 Ответить
Порошенко купил 200 бронеавтомобилей, а Зеля не может даже 1 винтовку.
А мы все на немцев киваем за их жадность ...
показать весь комментарий
29.07.2022 22:19 Ответить
Тут головне щоб зброя йшла не через МО і Шарапова, а волонтери ії відвезли на ноль, бо
може все закінчитись складом і продажем кудись за кордон
показать весь комментарий
29.07.2022 22:25 Ответить
Номер карти просто дайте , що за посилання ?
показать весь комментарий
29.07.2022 22:27 Ответить
Вибачте , за посиланням не важко . Ще й допис можна залишити .
показать весь комментарий
29.07.2022 22:31 Ответить
https://idel-ural.org/archives/nuzhno-sdelat-to-chto-ne-bylo-sdelano-v-1991-godu-dobit-moskovskogo-imperskogo-monstra-v-verhovnoj-rade-zaregistrirovali-deklaracziyu-o-predostavlenii-nezavisimosti-poraboshhen/ «Нужно сделать то, что не было сделано в 1991 году - добить московского имперского монстра»: в Верховной Раде зарегистрировали Декларацию о предоставлении независимости порабощенным московским народам и странам
показать весь комментарий
29.07.2022 22:27 Ответить
Трошки кинув грошенят!
показать весь комментарий
29.07.2022 22:28 Ответить
+
показать весь комментарий
29.07.2022 22:39 Ответить
В Коломойського просіть і у суддів, які йому 4,5 млрд пробачили!
показать весь комментарий
29.07.2022 23:01 Ответить
Ви в Коломойського теж просіть, якщо на Ваше місто наступатимуть, бо чому Вам взагалі хтось має допомагати, тим більше добровольці?
показать весь комментарий
30.07.2022 08:21 Ответить
Дурне, я сам доброволець і служу!
показать весь комментарий
30.07.2022 12:29 Ответить
І навіщо хамити? З таким ставленням до людей дійсно варто звертатися до Коломойського.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:46 Ответить
Якщо пишуть про Сєверодонецьк, то це ті,яких привезли красиво зайти в місто з Мар'яною і красиво залишити Свободу самих.
показать весь комментарий
29.07.2022 23:06 Ответить
В той час як треба було під Золотим і Тошківкою тримати фланг всієї кишки...
показать весь комментарий
30.07.2022 13:58 Ответить
Зверніться до 95 кварталу, жеки Лисого, ленки Кравець. На державні посади розставили своїх кумів, нехай скинуться.
показать весь комментарий
29.07.2022 23:23 Ответить
На Ваше місто летить ракета чи наступають рашисти, а Вам чомусь ніхто не каже: зверніться до 95 кварталу, купіть собі ПРО власним коштом. І, на відміну від Вас, ці канадці з ново-зеландцями за зе ніколи не голосували, а зголосилися допомогти Україні добровільно, ризикуючи власним життям.
показать весь комментарий
30.07.2022 08:17 Ответить
+
показать весь комментарий
30.07.2022 08:11 Ответить
 
 