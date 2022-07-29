Перша інтернаціональна рота спеціального призначення просить українців про допомогу в придбанні антидронової рушниці KVSG6

Першій інтернаціональній роті спеціального призначення необхідна антидронова рушниця KVSG6, щоб ефективно глушити ворожі дрони, які постійно корегують орківську арту по нашим позиціям. Українців просять про допомогу.

Про це повідомив Іван Пелих, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшло півтора місяці, як моя 1-ша інтернаціональна рота спеціального призначення після тривалої підготовки воює на Донбасі.

Новодружевськ, Лисичанськ, Сіверськ, Григорівка і Сєрєбрянка стали для нас місцями де ми навчились функціонувати як злагоджений підрозділ в складі якого воюють Українці, Грузини, Білоруси, Американці, Канадійці, Шведи, Французи, Британці, Тайванці і Нові-Зеландці, спати в підвалі під обстрілом всієї руснявоі арти, яку лише можна уявити, цінувати американські МРЄшки в порівнянні з ЗСУшними, копати 24/7, їздити в кузові пікапа, коли в 30 метрах розривається 120-а міна, корегувати дронами нашу арту в умовах постійної роботи ворожого РЕБу, наводити з 1.5км АГС по айфону, відбивати танкові атаки орків з затяжними стрілецькими боями і нажаль втрачати наших побратимів.

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Одне діло читати про війну в новинах чи телеграм каналах, а інше це побути тут, тоді просто по погляду розумієш була людина на "0" чи ні. Війна дуже змінює людей зсередини і навіть коли на пару днів назад вибираєшся в "цивілізацію" розумієш що ти вже не такий, яким звідси їхав.

В будь-якому випадку це лише початок, ще багато руснявих танків/бтрів/піхоти і тд чекають свого знищення і ми будем сумлінно допомогати їм слідувати за кораблем.

Якщо у вас є бажання в цьому нам допомогти, то зараз нам дуже необхідна антидронова рушниця KVSG6, щоб ефективно глушити ворожі дрони, які постійно корегують орківську арту по нашим позиціям. Орієнтовна вартість 450к грн, але ви і самі знаєте, що навіть 20грн помножені на багато людей легко закривають такі потреби)

Лінк на банку додаю внизу, також є пейпал по імейлу.

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[email protected]

Бережіть себе і вірте в ЗСУ", - закликав він.