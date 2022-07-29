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Новини Волонтери для армії Війна
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Перша інтернаціональна рота спеціального призначення просить українців про допомогу в придбанні антидронової рушниці KVSG6

kvsg6

Першій інтернаціональній роті спеціального призначення необхідна антидронова рушниця KVSG6, щоб ефективно глушити ворожі дрони, які постійно корегують орківську арту по нашим позиціям. Українців просять про допомогу.

Про це повідомив Іван Пелих, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшло півтора місяці, як моя 1-ша інтернаціональна рота спеціального призначення після тривалої підготовки воює на Донбасі.

Новодружевськ, Лисичанськ, Сіверськ, Григорівка і Сєрєбрянка стали для нас місцями де ми навчились функціонувати як злагоджений підрозділ в складі якого воюють Українці, Грузини, Білоруси, Американці, Канадійці, Шведи, Французи, Британці, Тайванці і Нові-Зеландці, спати в підвалі під обстрілом всієї руснявоі арти, яку лише можна уявити, цінувати американські МРЄшки в порівнянні з ЗСУшними, копати 24/7, їздити в кузові пікапа, коли в 30 метрах розривається 120-а міна, корегувати дронами нашу арту в умовах постійної роботи ворожого РЕБу, наводити з 1.5км АГС по айфону, відбивати танкові атаки орків з затяжними стрілецькими боями і нажаль втрачати наших побратимів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 9-річна Соломійка зі Львова назбирала 6 тис. гривень на бронежилети для ЗСУ. ВIДЕО

Одне діло читати про війну в новинах чи телеграм каналах, а інше це побути тут, тоді просто по погляду розумієш була людина на "0" чи ні. Війна дуже змінює людей зсередини і навіть коли на пару днів назад вибираєшся в "цивілізацію" розумієш що ти вже не такий, яким звідси їхав.

В будь-якому випадку це лише початок, ще багато руснявих танків/бтрів/піхоти і тд чекають свого знищення і ми будем сумлінно допомогати їм слідувати за кораблем.

Якщо у вас є бажання в цьому нам допомогти, то зараз нам дуже необхідна антидронова рушниця KVSG6, щоб ефективно глушити ворожі дрони, які постійно корегують орківську арту по нашим позиціям. Орієнтовна вартість 450к грн, але ви і самі знаєте, що навіть 20грн помножені на багато людей легко закривають такі потреби)

Лінк на банку додаю внизу, також є пейпал по імейлу.

https://send.monobank.ua/jar/6kVhTBZAqD

[email protected]

Бережіть себе і вірте в ЗСУ", - закликав він.

Автор: 

благодійність (571) допомога (8368) добровольці (924)


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Топ коментарі
+23
Порошенко купил 200 бронеавтомобилей, а Зеля не может даже 1 винтовку.
А мы все на немцев киваем за их жадность ...
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29.07.2022 22:19
+17
попросіть зеленського заради приколу. або колю каклєту чи васю підарастюка. цікаво почути відповіді цих *********
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29.07.2022 22:01
+11
Тут головне щоб зброя йшла не через МО і Шарапова, а волонтери ії відвезли на ноль, бо
може все закінчитись складом і продажем кудись за кордон
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29.07.2022 22:25
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попросіть зеленського заради приколу. або колю каклєту чи васю підарастюка. цікаво почути відповіді цих *********
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29.07.2022 22:01 Відповісти
Пнх
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29.07.2022 22:25 Відповісти
судячи з риторіки, ти нічим не кращій за цих "*********"
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29.07.2022 22:59 Відповісти
Якби з 24 лютого всі захисники України, які віддали своє життя, сказали натомість: попросіть зеленського заради приколу, а в нас немає належного озброєння, то більшість країни рашисти б точно взяли за 72 години.
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30.07.2022 08:30 Відповісти
+
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29.07.2022 22:18 Відповісти
Порошенко купил 200 бронеавтомобилей, а Зеля не может даже 1 винтовку.
А мы все на немцев киваем за их жадность ...
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29.07.2022 22:19 Відповісти
Тут головне щоб зброя йшла не через МО і Шарапова, а волонтери ії відвезли на ноль, бо
може все закінчитись складом і продажем кудись за кордон
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29.07.2022 22:25 Відповісти
Номер карти просто дайте , що за посилання ?
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29.07.2022 22:27 Відповісти
Вибачте , за посиланням не важко . Ще й допис можна залишити .
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29.07.2022 22:31 Відповісти
https://idel-ural.org/archives/nuzhno-sdelat-to-chto-ne-bylo-sdelano-v-1991-godu-dobit-moskovskogo-imperskogo-monstra-v-verhovnoj-rade-zaregistrirovali-deklaracziyu-o-predostavlenii-nezavisimosti-poraboshhen/ «Нужно сделать то, что не было сделано в 1991 году - добить московского имперского монстра»: в Верховной Раде зарегистрировали Декларацию о предоставлении независимости порабощенным московским народам и странам
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29.07.2022 22:27 Відповісти
Трошки кинув грошенят!
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29.07.2022 22:28 Відповісти
+
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29.07.2022 22:39 Відповісти
В Коломойського просіть і у суддів, які йому 4,5 млрд пробачили!
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29.07.2022 23:01 Відповісти
Ви в Коломойського теж просіть, якщо на Ваше місто наступатимуть, бо чому Вам взагалі хтось має допомагати, тим більше добровольці?
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30.07.2022 08:21 Відповісти
Дурне, я сам доброволець і служу!
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30.07.2022 12:29 Відповісти
І навіщо хамити? З таким ставленням до людей дійсно варто звертатися до Коломойського.
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30.07.2022 19:46 Відповісти
Якщо пишуть про Сєверодонецьк, то це ті,яких привезли красиво зайти в місто з Мар'яною і красиво залишити Свободу самих.
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29.07.2022 23:06 Відповісти
В той час як треба було під Золотим і Тошківкою тримати фланг всієї кишки...
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30.07.2022 13:58 Відповісти
Зверніться до 95 кварталу, жеки Лисого, ленки Кравець. На державні посади розставили своїх кумів, нехай скинуться.
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29.07.2022 23:23 Відповісти
На Ваше місто летить ракета чи наступають рашисти, а Вам чомусь ніхто не каже: зверніться до 95 кварталу, купіть собі ПРО власним коштом. І, на відміну від Вас, ці канадці з ново-зеландцями за зе ніколи не голосували, а зголосилися допомогти Україні добровільно, ризикуючи власним життям.
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30.07.2022 08:17 Відповісти
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30.07.2022 08:11 Відповісти
 
 