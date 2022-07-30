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Новости Война Российская агрессия
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Враг ночью обстрелял Николаев, один человек погиб, шесть ранены, - Ким

миколаїв

Оккупанты в течение суток обстреливали областной центр и районы.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Ночью оккупанты обстреляли спальный район Николаева. По предварительным данным, один человек погиб, шесть - получили ранения. Известно, что значительно повреждены многоэтажки. Информация о последствиях ночных обстрелов уточняется.

Кроме того, россияне обстреляли ночью Баштанскую громаду, местные слышали несколько взрывов за городом. По предварительной информации – сработала система противовоздушной обороны. Информация уточняется по поводу пострадавших и повреждений.

Враг обстреливал территории населенных пунктов Березнеговатской громады. Села на линии разграничения постоянно обстреливаются со стороны вражеских позиций. Утром 30 июля произошли обстрелы территорий вблизи сел Лепетиха и Кавказ. Электроснабжение в громаде восстановлено Криворожскими энергетиками.

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Автор: 

армия РФ (19358) Николаевская область (2130) Ким Виталий (243)


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Більшість новин про досягнення орків!? Інших немає?
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30.07.2022 09:24 Ответить
ты это называешь достижения.? сам давно под обтрелом был?
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30.07.2022 10:34 Ответить
чому немає, є. Наприклад Олена Зеленська сфоткалася на глянець, бо вона сама видатна леді України, вона навіть переплюнула Татьяну Чорновіл і Марусю Звіробій, особисто знищила танковий полк за допомогою свіжої риби скумбрія, яку особисто зловила в Інгульці в Кривому Розі. Ще є новини, що "зарка" "95 кварталу" показала свою фігуру без макіяжа. Оце якраз самі потрібні новини для миколаївців, херсонців і нікопольчан.
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30.07.2022 12:14 Ответить
********* меньше не становится
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30.07.2022 13:32 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.07.2022 10:14 Ответить
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30.07.2022 10:16 Ответить
Хтось сильно бреше. Якщо наші взяли в облогу Херсон, то ніякого обстрілу Миколаєва з РЗСО чи артилерії бути не може (див. Карту). Такі обстріли говорять про те ,що у орків є як і боєкомлект ,так і підвіз його через дніпро плюс можливість безпечно таскати артилерію і реактивні установки по тому маршруту.
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31.07.2022 08:13 Ответить
 
 