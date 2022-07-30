Враг ночью обстрелял Николаев, один человек погиб, шесть ранены, - Ким
Оккупанты в течение суток обстреливали областной центр и районы.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Ночью оккупанты обстреляли спальный район Николаева. По предварительным данным, один человек погиб, шесть - получили ранения. Известно, что значительно повреждены многоэтажки. Информация о последствиях ночных обстрелов уточняется.
Кроме того, россияне обстреляли ночью Баштанскую громаду, местные слышали несколько взрывов за городом. По предварительной информации – сработала система противовоздушной обороны. Информация уточняется по поводу пострадавших и повреждений.
Враг обстреливал территории населенных пунктов Березнеговатской громады. Села на линии разграничения постоянно обстреливаются со стороны вражеских позиций. Утром 30 июля произошли обстрелы территорий вблизи сел Лепетиха и Кавказ. Электроснабжение в громаде восстановлено Криворожскими энергетиками.
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