Сичеславские десантники уничтожили вражеский штурмовик Су-25

Украинские защитники уничтожили очередной Су-25 русской армии.

Об этом сообщили на странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, передает Цензор.НЕТ.

29 июля десантники Сичеславской бригады точным выстрелом из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов Су-25. Воздушная цель была уничтожена на территории Донецкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные уже уничтожили более тысячи воздушных целей: 222 самолета врага и 190 вертолетов, 733 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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