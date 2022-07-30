Сичеславские десантники уничтожили вражеский штурмовик Су-25
Украинские защитники уничтожили очередной Су-25 русской армии.
Об этом сообщили на странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, передает Цензор.НЕТ.
29 июля десантники Сичеславской бригады точным выстрелом из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов Су-25. Воздушная цель была уничтожена на территории Донецкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные уже уничтожили более тысячи воздушных целей: 222 самолета врага и 190 вертолетов, 733 БПЛА оперативно-тактического уровня.
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і він штурмовик, а не винищувач