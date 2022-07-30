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Новости Война
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Сичеславские десантники уничтожили вражеский штурмовик Су-25

су

Украинские защитники уничтожили очередной Су-25 русской армии.

Об этом сообщили на странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, передает Цензор.НЕТ.

29 июля десантники Сичеславской бригады точным выстрелом из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов Су-25. Воздушная цель была уничтожена на территории Донецкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные уже уничтожили более тысячи воздушных целей: 222 самолета врага и 190 вертолетов, 733 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Читайте также: Украинские воины уничтожили в тылу врага склады с боеприпасами и горючим, - ОК "Південь"

Автор: 

армия РФ (19358) потери (4398) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) Воздушные силы (2331)


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Топ комментарии
+14
народ, хорош метать икру. У нас уже начали ездить стормеры, и даже если появятся авенджеры, то в ГШ журналисту все равно будут говорить, что сбили из иглы.
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30.07.2022 10:19
+11
десантникам Сичеславской... пять!!! красавчики !!!
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30.07.2022 09:59
+9
знов з Ігли. А де ж Стінгери?
і він штурмовик, а не винищувач
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30.07.2022 09:48
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знов з Ігли. А де ж Стінгери?
і він штурмовик, а не винищувач
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30.07.2022 09:48 Ответить
бабушка сказала "на потом"
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30.07.2022 10:04 Ответить
это журналистский штамп, им тяжело разобраться во всех этих мартлетах, громах, старстриках и прочих перунах. Положи перед любым журналистом вражескую вербу и украинскую иглу-1м, и он не сможет сказать где что. Кроме того, командование часто просто не посвящает и самих журналистов в детали, которые не нужно знать широкому загалу, а значит и врагу.
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30.07.2022 10:13 Ответить
А Вам яка різниця..з чого збили? Може будете ставити запитання якою кулею рознесли черепушку кацапсячої погані... Імпортною..чи вітчизняною?
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30.07.2022 11:45 Ответить
велика. а ну ж як Єрмак Стінгери десь на складах приховав і на фронті їх і не бачили?
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30.07.2022 12:37 Ответить
Це інформаційна психічна атака тіпа: "б-ядь, нашімі ігламі сбівают наші лаптєльоти"
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30.07.2022 12:20 Ответить
Збили лопатою з вертикальним злетом. Не важливо чим, головне приземлили.
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30.07.2022 13:55 Ответить
Слава Україні і кожному воїну, хто кинув виклик рашистському злу!
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30.07.2022 09:50 Ответить
Щось останнім часом кацапські літаки збивають виключно дніпровці і виключно з Ігл. Стінгери небо Ужгорода охороняють?
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30.07.2022 09:51 Ответить
Тобі яка різниця - з чого збили! Головне - результат!
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30.07.2022 10:03 Ответить
З Ужгорода?
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30.07.2022 10:05 Ответить
За Україну, Азов і за вчорашній страшний день. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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30.07.2022 09:54 Ответить
Мабуть, вже продали.
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30.07.2022 10:13 Ответить
Для диванних воїнів, перед якими має звітувати міністр оборони особисто : джавеліни та нлави - це протитанкова зброя, а СУ-25 - це літак.
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30.07.2022 10:37 Ответить
для хайпера такие тонкости не имеют значения.
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30.07.2022 10:41 Ответить
До речі, додам ще для диванних експертів-стінгери чи нлави-це одноразові комплекси, і при запуску ракети, нажаль, не розмножуються. Так що Рєзніков їх не під подушку складає та не на базар потім відвозить, а хлопці на фронті їх використовують.
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30.07.2022 11:56 Ответить
десантникам Сичеславской... пять!!! красавчики !!!
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30.07.2022 09:59 Ответить
где стингеры и прочие системы? на складах у проверенных завхозов?
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30.07.2022 10:04 Ответить
Похоже правду говорить не хотят))
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30.07.2022 10:09 Ответить
А путинскому космическому "соколу" яйца отрезали?
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30.07.2022 10:18 Ответить
народ, хорош метать икру. У нас уже начали ездить стормеры, и даже если появятся авенджеры, то в ГШ журналисту все равно будут говорить, что сбили из иглы.
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30.07.2022 10:19 Ответить
и это правильно !!!
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30.07.2022 10:27 Ответить
це вже другий літак за тиждень який ніби то збивають.... а в сводках Генштабу цифри не міняються.
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30.07.2022 10:37 Ответить
Наші ж, ви, красунчики! Героям слава!!!
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30.07.2022 10:45 Ответить
Молодці наші воіни
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30.07.2022 13:32 Ответить
 
 