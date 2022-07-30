Січеславські десантники знищили ворожий штурмовик Су-25

Українські захисники знищили черговий Су-25 російської армії.

Про це повідомили на сторінці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, передає Цензор.НЕТ.

29 липня десантники Січеславської бригади влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів Су-25. Повітряну ціль знищили на території Донецької області.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, що українські військові вже знищили більше тисячі повітряних цілей: 222 літаки ворога та 190 гелікоптерів, 733 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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