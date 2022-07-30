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Новини Війна
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Січеславські десантники знищили ворожий штурмовик Су-25

су

Українські захисники знищили черговий Су-25 російської армії.

Про це повідомили на сторінці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, передає Цензор.НЕТ.

29 липня десантники Січеславської бригади влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів Су-25. Повітряну ціль знищили на території Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантники з 25-ї бригади збили ворожий штурмовик Су-25

За даними Генерального штабу ЗСУ, що українські військові вже знищили більше тисячі повітряних цілей: 222 літаки ворога та 190 гелікоптерів, 733 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також читайте: Січеславські десантники пострілом із ПЗРК " Ігла" збили ворожий бойовий вертоліт Ка - 52 "Алігатор". ФОТО

армія рф (17509) втрати (4413) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) Повітряні сили (2670)


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Топ коментарі
+14
народ, хорош метать икру. У нас уже начали ездить стормеры, и даже если появятся авенджеры, то в ГШ журналисту все равно будут говорить, что сбили из иглы.
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30.07.2022 10:19
+11
десантникам Сичеславской... пять!!! красавчики !!!
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30.07.2022 09:59
+9
знов з Ігли. А де ж Стінгери?
і він штурмовик, а не винищувач
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30.07.2022 09:48
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знов з Ігли. А де ж Стінгери?
і він штурмовик, а не винищувач
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30.07.2022 09:48 Відповісти
бабушка сказала "на потом"
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30.07.2022 10:04 Відповісти
это журналистский штамп, им тяжело разобраться во всех этих мартлетах, громах, старстриках и прочих перунах. Положи перед любым журналистом вражескую вербу и украинскую иглу-1м, и он не сможет сказать где что. Кроме того, командование часто просто не посвящает и самих журналистов в детали, которые не нужно знать широкому загалу, а значит и врагу.
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30.07.2022 10:13 Відповісти
А Вам яка різниця..з чого збили? Може будете ставити запитання якою кулею рознесли черепушку кацапсячої погані... Імпортною..чи вітчизняною?
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30.07.2022 11:45 Відповісти
велика. а ну ж як Єрмак Стінгери десь на складах приховав і на фронті їх і не бачили?
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30.07.2022 12:37 Відповісти
Це інформаційна психічна атака тіпа: "б-ядь, нашімі ігламі сбівают наші лаптєльоти"
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30.07.2022 12:20 Відповісти
Збили лопатою з вертикальним злетом. Не важливо чим, головне приземлили.
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30.07.2022 13:55 Відповісти
Слава Україні і кожному воїну, хто кинув виклик рашистському злу!
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30.07.2022 09:50 Відповісти
Щось останнім часом кацапські літаки збивають виключно дніпровці і виключно з Ігл. Стінгери небо Ужгорода охороняють?
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30.07.2022 09:51 Відповісти
Тобі яка різниця - з чого збили! Головне - результат!
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30.07.2022 10:03 Відповісти
З Ужгорода?
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30.07.2022 10:05 Відповісти
За Україну, Азов і за вчорашній страшний день. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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30.07.2022 09:54 Відповісти
Мабуть, вже продали.
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30.07.2022 10:13 Відповісти
Для диванних воїнів, перед якими має звітувати міністр оборони особисто : джавеліни та нлави - це протитанкова зброя, а СУ-25 - це літак.
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30.07.2022 10:37 Відповісти
для хайпера такие тонкости не имеют значения.
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30.07.2022 10:41 Відповісти
До речі, додам ще для диванних експертів-стінгери чи нлави-це одноразові комплекси, і при запуску ракети, нажаль, не розмножуються. Так що Рєзніков їх не під подушку складає та не на базар потім відвозить, а хлопці на фронті їх використовують.
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30.07.2022 11:56 Відповісти
десантникам Сичеславской... пять!!! красавчики !!!
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30.07.2022 09:59 Відповісти
где стингеры и прочие системы? на складах у проверенных завхозов?
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30.07.2022 10:04 Відповісти
Похоже правду говорить не хотят))
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30.07.2022 10:09 Відповісти
А путинскому космическому "соколу" яйца отрезали?
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30.07.2022 10:18 Відповісти
народ, хорош метать икру. У нас уже начали ездить стормеры, и даже если появятся авенджеры, то в ГШ журналисту все равно будут говорить, что сбили из иглы.
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30.07.2022 10:19 Відповісти
и это правильно !!!
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30.07.2022 10:27 Відповісти
це вже другий літак за тиждень який ніби то збивають.... а в сводках Генштабу цифри не міняються.
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30.07.2022 10:37 Відповісти
Наші ж, ви, красунчики! Героям слава!!!
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30.07.2022 10:45 Відповісти
Молодці наші воіни
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30.07.2022 13:32 Відповісти
 
 