Січеславські десантники знищили ворожий штурмовик Су-25
Українські захисники знищили черговий Су-25 російської армії.
Про це повідомили на сторінці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, передає Цензор.НЕТ.
29 липня десантники Січеславської бригади влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів Су-25. Повітряну ціль знищили на території Донецької області.
За даними Генерального штабу ЗСУ, що українські військові вже знищили більше тисячі повітряних цілей: 222 літаки ворога та 190 гелікоптерів, 733 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Топ коментарі
+14 Urs
показати весь коментар30.07.2022 10:19
+11 Вася Шевченко #371210
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+9 Claudia Smith
показати весь коментар30.07.2022 09:48
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і він штурмовик, а не винищувач