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Новости
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Небо стран Балтии будут патрулировать истребители Германии, Венгрии и Италии

винищувач

Немецкие, венгерские и итальянские истребители с понедельника начнут воздушное патрулирование над Балтийским регионом в рамках миссии НАТО по контролю над воздушным пространством.

Об этом сообщает НАТО информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В ближайшие месяцы четыре венгерских истребителя JAS-39 и около восьмидесяти человек будут руководить миссией по авиабазе Шяуляй в Литве, тогда как четыре немецких самолета Eurofighter будут вылетать из Эмари в Эстонии. К ним присоединятся итальянские истребители Eurofighter, базирующиеся в Мальборке, Польша.

"Воздушная полиция НАТО является ярким примером солидарности Альянса в действии", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску. "В то время как европейская безопасность была фундаментально изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда бдительны" - подчеркнула она.

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Новые контингенты заменили бельгийские, французские и испанские подразделения, патрулировавшие регион с апреля. После нескольких месяцев в Шяуляе самолеты ВВС Чехии продолжат свою дислокацию в течение лета. Союзники по очереди охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой после того, как они присоединились к НАТО в 2004 году, поскольку у этих трех стран нет собственных истребителей. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО еще больше усилило воздушное патрулирование в восточной части Альянса, добавив дополнительные самолеты.

Согласно миссии НАТО по контролю за воздухом, истребители поднимаются в небо, когда самолеты вблизи воздушного пространства Альянса не соблюдают надлежащие процедуры пилотирования. Самолеты быстрого реагирования НАТО готовы взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству Североатлантического союза.

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Автор: 

авиация (2832) НАТО (9999) Балтия (354)


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Топ комментарии
+7
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30.07.2022 14:56
+4
Увесь пропутінський блок в ЄС. В додаток -Франція.
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30.07.2022 14:53
+3
ппц небу Балтії(
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30.07.2022 14:48
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ппц небу Балтії(
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30.07.2022 14:48 Ответить
Тю,***... Та нам пох на це ... Хоч Мадагаскар патрулюйте.. Ідиотизм 🤦
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30.07.2022 14:48 Ответить
Увесь пропутінський блок в ЄС. В додаток -Франція.
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30.07.2022 14:53 Ответить
Франція не в додаток, а в першу чергу.....
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30.07.2022 15:39 Ответить
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30.07.2022 14:56 Ответить
А якже Орбан ?
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30.07.2022 15:10 Ответить
якби в мене над головою літали угорці - я б не спав узагалі
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30.07.2022 15:58 Ответить
а мадьяры там зачем?
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30.07.2022 16:15 Ответить
Орбан: " Я не трус, но я боюсь!"
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30.07.2022 16:22 Ответить
Вони може будуть скидати прибалтам листовки про важливість діалогу з росією?
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30.07.2022 18:48 Ответить
Всі "любі друзі Росії"... Вони "напатрулюють"....
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30.07.2022 19:14 Ответить
pochemu imenno te strani, kotorie podigrivajut rossie?
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30.07.2022 21:14 Ответить
 
 