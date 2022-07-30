Небо стран Балтии будут патрулировать истребители Германии, Венгрии и Италии

Немецкие, венгерские и итальянские истребители с понедельника начнут воздушное патрулирование над Балтийским регионом в рамках миссии НАТО по контролю над воздушным пространством.

Об этом сообщает НАТО информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В ближайшие месяцы четыре венгерских истребителя JAS-39 и около восьмидесяти человек будут руководить миссией по авиабазе Шяуляй в Литве, тогда как четыре немецких самолета Eurofighter будут вылетать из Эмари в Эстонии. К ним присоединятся итальянские истребители Eurofighter, базирующиеся в Мальборке, Польша.

"Воздушная полиция НАТО является ярким примером солидарности Альянса в действии", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску. "В то время как европейская безопасность была фундаментально изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда бдительны" - подчеркнула она.

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Новые контингенты заменили бельгийские, французские и испанские подразделения, патрулировавшие регион с апреля. После нескольких месяцев в Шяуляе самолеты ВВС Чехии продолжат свою дислокацию в течение лета. Союзники по очереди охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой после того, как они присоединились к НАТО в 2004 году, поскольку у этих трех стран нет собственных истребителей. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО еще больше усилило воздушное патрулирование в восточной части Альянса, добавив дополнительные самолеты.

Согласно миссии НАТО по контролю за воздухом, истребители поднимаются в небо, когда самолеты вблизи воздушного пространства Альянса не соблюдают надлежащие процедуры пилотирования. Самолеты быстрого реагирования НАТО готовы взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству Североатлантического союза.

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