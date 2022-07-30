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Новини
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Небо країн Балтії патрулюватимуть винищувачі Німеччини, Угорщини та Італії

винищувач

Німецькі, угорські та італійські винищувачі з понеділка розпочнуть повітряне патрулювання над Балтійським регіоном у рамках місії НАТО з контролю за повітряним простором.

Про це повідомляє НАТО, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У найближчі місяці чотири угорські винищувачі JAS-39 і близько вісімдесяти осіб керуватимуть місією з авіабази Шяуляй в Литві, тоді як чотири німецькі літаки Eurofighter вилітатимуть з Емарі в Естонії. До них приєднаються італійські винищувачі Eurofighter, які базуються в Мальборку, Польща.

"Повітряна поліція НАТО є яскравим прикладом солідарності Альянсу в дії", - сказала речниця НАТО Оана Лунгеску. "У той час, коли європейська безпека була фундаментально змінена війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди пильні" - наголосила вона.

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Нові контингенти замінили бельгійські, французькі та іспанські підрозділи, які патрулювали регіон з квітня. Після кількох місяців у Шяуляї літаки ВПС Чехії продовжать свою дислокацію впродовж літа. Союзники по черзі охороняли небо над Естонією, Латвією та Литвою після того, як вони приєдналися до НАТО в 2004 році, оскільки ці три країни не мають власних винищувачів. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО ще більше посилив повітряне патрулювання в східній частині Альянсу, додавши додаткові літаки.

Згідно з місією НАТО з контролю за повітрям, винищувачі піднімаються в небо, коли літаки поблизу повітряного простору Альянсу не дотримуються належних процедур пілотування. Літаки швидкого реагування НАТО готові злетіти протягом декількох хвилин, щоб перехопити будь-який літак, який може загрожувати повітряному простору Альянсу.

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Автор: 

авіація (4134) НАТО (6460) Балтія (345)


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Топ коментарі
+7
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30.07.2022 14:56
+4
Увесь пропутінський блок в ЄС. В додаток -Франція.
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30.07.2022 14:53
+3
ппц небу Балтії(
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30.07.2022 14:48
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ппц небу Балтії(
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30.07.2022 14:48 Відповісти
Тю,***... Та нам пох на це ... Хоч Мадагаскар патрулюйте.. Ідиотизм 🤦
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30.07.2022 14:48 Відповісти
Увесь пропутінський блок в ЄС. В додаток -Франція.
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30.07.2022 14:53 Відповісти
Франція не в додаток, а в першу чергу.....
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30.07.2022 15:39 Відповісти
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30.07.2022 14:56 Відповісти
А якже Орбан ?
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30.07.2022 15:10 Відповісти
якби в мене над головою літали угорці - я б не спав узагалі
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30.07.2022 15:58 Відповісти
а мадьяры там зачем?
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30.07.2022 16:15 Відповісти
Орбан: " Я не трус, но я боюсь!"
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30.07.2022 16:22 Відповісти
Вони може будуть скидати прибалтам листовки про важливість діалогу з росією?
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30.07.2022 18:48 Відповісти
Всі "любі друзі Росії"... Вони "напатрулюють"....
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30.07.2022 19:14 Відповісти
pochemu imenno te strani, kotorie podigrivajut rossie?
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30.07.2022 21:14 Відповісти
 
 