Небо країн Балтії патрулюватимуть винищувачі Німеччини, Угорщини та Італії

Німецькі, угорські та італійські винищувачі з понеділка розпочнуть повітряне патрулювання над Балтійським регіоном у рамках місії НАТО з контролю за повітряним простором.

Про це повідомляє НАТО, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У найближчі місяці чотири угорські винищувачі JAS-39 і близько вісімдесяти осіб керуватимуть місією з авіабази Шяуляй в Литві, тоді як чотири німецькі літаки Eurofighter вилітатимуть з Емарі в Естонії. До них приєднаються італійські винищувачі Eurofighter, які базуються в Мальборку, Польща.

"Повітряна поліція НАТО є яскравим прикладом солідарності Альянсу в дії", - сказала речниця НАТО Оана Лунгеску. "У той час, коли європейська безпека була фундаментально змінена війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди пильні" - наголосила вона.

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Нові контингенти замінили бельгійські, французькі та іспанські підрозділи, які патрулювали регіон з квітня. Після кількох місяців у Шяуляї літаки ВПС Чехії продовжать свою дислокацію впродовж літа. Союзники по черзі охороняли небо над Естонією, Латвією та Литвою після того, як вони приєдналися до НАТО в 2004 році, оскільки ці три країни не мають власних винищувачів. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО ще більше посилив повітряне патрулювання в східній частині Альянсу, додавши додаткові літаки.

Згідно з місією НАТО з контролю за повітрям, винищувачі піднімаються в небо, коли літаки поблизу повітряного простору Альянсу не дотримуються належних процедур пілотування. Літаки швидкого реагування НАТО готові злетіти протягом декількох хвилин, щоб перехопити будь-який літак, який може загрожувати повітряному простору Альянсу.

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