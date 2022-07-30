Украина предлагает России обмен гражданскими для возвращения своих граждан, - Лубинец

Представители украинской власти требуют, чтобы все гражданские лица, которые удерживаются на территории РФ, были признаны исключительно гражданскими. Эту трактовку поддерживает и МККК.

Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если гражданское лицо даже оказывало медпомощь военнослужащим, оно должно признаваться как гражданское лицо. Согласно Женевским конвенциям, если воюющее государство принимает участие в боевых действиях, признает, что оно удерживает гражданских, то оно должно их вернуть. То есть по военнопленным здесь понятно – процессы обмена по линии военнопленных на военнопленных. Гражданских, согласно международным конвенциям, должны отпускать, при чем при любых условиях", - подчеркнул Лубинец.

Украинский омбудсмен отметил, что РФ сначала признала, что у нее есть перечень именно гражданских, которых она удерживает, а затем россияне начали приравнивать гражданских, в частности парамедиков, к военнопленным.

"Мы требуем, чтобы этот принцип через наших международных партнеров был изменен, и мы начали освобождать гражданских", - уточнил Лубинец.

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При этом он проинформировал, что в этом кейсе есть наработка.

"Мы даже вышли с предложением… Есть подобные категории граждан РФ на территории Украины, и мы готовы начать процесс, который в юридическом смысле должен выглядеть, как то, что они отпускают гражданских без всяких условий – и мы отпускаем гражданских без условий. Это в соответствии с международными конвенциями", - сказал чиновник.

Лубинец среди прочего уточнил, что когда Украина начинает подобный процесс, то обращается к международным партнерам.

"Мы показываем свою добрую волю, свою попытку найти какие-то эффективные механизмы для возвращения наших граждан. Затем международники обращаются к российской стороне. Насколько мне известно, сейчас они ожидают какого-то сигнала от российской стороны, готовы ли они или не готовы. От себя мы это уже сделали", – добавил Лубинец.

Отдельно, говоря о процедуре обмена, он объяснил, что Украина подает свои списки в МККК. И когда российская сторона подтверждает или не подтверждает наличие украинского гражданина или гражданки у них, для украинской власти это в юридическом смысле – половина дела.

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"Для нас важно очень, чтобы такую ​​же информацию подтвердил МККК. Автоматически мы понимаем, что им предоставили доступ к гражданину, по крайней мере, они посмотрели, в каких условиях они там удерживаются. И для нас это очень важно, потому что, насколько нам известно, перед тем, как приезжает мониторинг МККК, россияне соответствующие по крайней мере условия там делают", - сказал омбудсман.