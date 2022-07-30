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Новости Обмен пленными Война
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Украина предлагает России обмен гражданскими для возвращения своих граждан, - Лубинец

дмитро,лубінець

Представители украинской власти требуют, чтобы все гражданские лица, которые удерживаются на территории РФ, были признаны исключительно гражданскими. Эту трактовку поддерживает и МККК.

Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если гражданское лицо даже оказывало медпомощь военнослужащим, оно должно признаваться как гражданское лицо. Согласно Женевским конвенциям, если воюющее государство принимает участие в боевых действиях, признает, что оно удерживает гражданских, то оно должно их вернуть. То есть по военнопленным здесь понятно – процессы обмена по линии военнопленных на военнопленных. Гражданских, согласно международным конвенциям, должны отпускать, при чем при любых условиях", - подчеркнул Лубинец.

Украинский омбудсмен отметил, что РФ сначала признала, что у нее есть перечень именно гражданских, которых она удерживает, а затем россияне начали приравнивать гражданских, в частности парамедиков, к военнопленным.

"Мы требуем, чтобы этот принцип через наших международных партнеров был изменен, и мы начали освобождать гражданских", - уточнил Лубинец.

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При этом он проинформировал, что в этом кейсе есть наработка.

"Мы даже вышли с предложением… Есть подобные категории граждан РФ на территории Украины, и мы готовы начать процесс, который в юридическом смысле должен выглядеть, как то, что они отпускают гражданских без всяких условий – и мы отпускаем гражданских без условий. Это в соответствии с международными конвенциями", - сказал чиновник.

Лубинец среди прочего уточнил, что когда Украина начинает подобный процесс, то обращается к международным партнерам.

"Мы показываем свою добрую волю, свою попытку найти какие-то эффективные механизмы для возвращения наших граждан. Затем международники обращаются к российской стороне. Насколько мне известно, сейчас они ожидают какого-то сигнала от российской стороны, готовы ли они или не готовы. От себя мы это уже сделали", – добавил Лубинец.

Отдельно, говоря о процедуре обмена, он объяснил, что Украина подает свои списки в МККК. И когда российская сторона подтверждает или не подтверждает наличие украинского гражданина или гражданки у них, для украинской власти это в юридическом смысле – половина дела.

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"Для нас важно очень, чтобы такую ​​же информацию подтвердил МККК. Автоматически мы понимаем, что им предоставили доступ к гражданину, по крайней мере, они посмотрели, в каких условиях они там удерживаются. И для нас это очень важно, потому что, насколько нам известно, перед тем, как приезжает мониторинг МККК, россияне соответствующие по крайней мере условия там делают", - сказал омбудсман.

Автор: 

плен (2616) россия (95660) пленные (2143) Лубинец Дмитрий (466)


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Топ комментарии
+9
ну взагалі то дичина якась, міняти їхніх вояк на наших цивільних, а не на вояк. і пів року не пройшло, як здогадались що москалі найобують.
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30.07.2022 17:24
+6
МКЧХ - высокооплачиваемый импотент.
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30.07.2022 17:23
+5
доречі 80% тих цивільних - то ватники які чекали руський мир, замість того шоб піти вломити ***** русні. як там Маршал сказав - "и где они сейчас в киевской области ? их - нет... а почему ? да потому шо получили *****, вот и все..."
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30.07.2022 17:27
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МКЧХ - высокооплачиваемый импотент.
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30.07.2022 17:23 Ответить
Ти звідки тут взявся окупант?
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30.07.2022 17:26 Ответить
Для Цензора. Реклама загораживает текст
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30.07.2022 17:24 Ответить
ну взагалі то дичина якась, міняти їхніх вояк на наших цивільних, а не на вояк. і пів року не пройшло, як здогадались що москалі найобують.
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30.07.2022 17:24 Ответить
доречі 80% тих цивільних - то ватники які чекали руський мир, замість того шоб піти вломити ***** русні. як там Маршал сказав - "и где они сейчас в киевской области ? их - нет... а почему ? да потому шо получили *****, вот и все..."
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30.07.2022 17:27 Ответить
а пан там знає, якщо би там 80% чекали на русскій мір, русскіє би там не вигрібали би, то ж не треба розказувати, це тільки здається що так просто виїхати.
"Всі хто хотіли поїхали."
https://www.youtube.com/watch?v=Pt_gVmPu8ec&t=3s
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30.07.2022 17:39 Ответить
так і там теж знайшлися люди щоб вломити, і досі, вже навіть в окупації глибокій знаходяться і вламивають як треба. Так зрозуміло? Партизанщиною прийшлося займатися людям, а що робити, якщо влада про..ла, а якщо чесно сабатувала.
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30.07.2022 17:55 Ответить
відчуйте різницю, де зараз москалі у київський області ? і де вони зараз там ? може русофобія в них не достатня ?
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30.07.2022 17:57 Ответить
От у Чорноморську аретований кацапський корабель (який якось біса восени на ремонт туди приперся) і там його екіпаж сидить... Москалі записали відео, що їх не випускають з корабля і що в них консерви закінчуються. Ну от чим не обмінний фонд на наших цивільних??
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30.07.2022 17:38 Ответить
великий корабель ? гармати поставити можна ? або зробити з нього брандер та підірвати у бухті свиностополя ? чого чекають ?
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30.07.2022 17:40 Ответить
Та сухогруз якийсь... Не факт, що він взагалі на ходу... Інше питання, на біса після 2014 кацапські кораблі ремонтували?
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30.07.2022 17:57 Ответить
ну на сухогруз легко можна поставили далекобійні гармати стаціонарно, та зробити йому дистанційне керування, вивести у море, дістати з моря туди, куди з берега не дістаємо. і нехай топлять корабель під своїм прапором.
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30.07.2022 18:00 Ответить
в военное время приоритеты только для обмена военных и чем скорее тем лучше.
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31.07.2022 11:21 Ответить
 
 