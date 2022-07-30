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Новини Обмін полоненими Війна
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Україна пропонує Росії обмін цивільними для повернення своїх громадян, - Лубінець

дмитро,лубінець

Представники української влади вимагають, щоб всі цивільні особи, які утримуються на території РФ, були визнані виключно цивільними. Це трактування підтримує і МКЧХ.

Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо цивільна особа навіть надавала меддопомогу військовослужбовцям, вона має визнаватися як цивільна особа. Згідно з Женевськими конвенціями, якщо держава, яка воює, бере участь у бойових діях, визнає, що вона тримає цивільних, то вона має їх повернути. Тобто про військовополонених тут зрозуміло – процеси обміну по лінії військовополонених на військовополонених. Цивільних, відповідно до міжнародних конвенцій, мають відпускати, причому за будь-яких умов", - наголосив Лубінець.

Український омбудсмен зазначив, що РФ спочатку визнала, що у неї є перелік саме цивільних, яких вона тримає, а потім росіяни почали прирівнювати цивільних, зокрема, парамедиків, до військовополонених.

"Ми вимагаємо, щоб цей принцип через наших міжнародних партнерів був змінений, і ми почали звільняти цивільних", - уточнив Лубінець.

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При цьому він поінформував, що у цьому кейсі є напрацювання.

"Ми навіть вийшли з пропозицією… Є подібні категорії громадян РФ на території України, і ми готові розпочати процес, який в юридичному сенсі має виглядати, як те, що вони відпускають цивільних без жодних умов – і ми відпускаємо цивільних без жодних умов. Це відповідно до міжнародних конвенцій", - сказав посадовець.

Лубінець, серед іншого, уточнив, що коли Україна розпочинає подібний процес, то звертається до міжнародних партнерів.

"Ми показуємо свою добру волю, своє намагання знайти якісь ефективні механізми для повернення наших громадян. Потім міжнародники звертаються до російської сторони. Наскільки мені відомо, наразі вони очікують якогось сигналу від російської сторони, чи готові вони, чи не готові. Від себе ми це вже зробили", - додав Лубінець.

Окремо, говорячи про процедуру обміну, він пояснив, що Україна подає свої списки до МКЧХ. І коли російська сторона підтверджує або не підтверджує наявність українського громадянина або громадянки у них, для української влади це у юридичному сенсі – половина справи.

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"Для нас важливо дуже, щоб таку ж інформацію підтвердив МКЧХ. Автоматично ми розуміємо, що їм надали доступ до громадянина, принаймні вони подивилися, у яких умовах вони там тримаються. І для нас це дуже важливо, бо наскільки нам відомо, перед тим, як приїжджає моніторинг МКЧХ, росіяни відповідні принаймні умови там роблять", - сказав омбудсмен.

Автор: 

полон (1568) росія (65346) полонені (2267) Лубінець Дмитро (600)


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Топ коментарі
+9
ну взагалі то дичина якась, міняти їхніх вояк на наших цивільних, а не на вояк. і пів року не пройшло, як здогадались що москалі найобують.
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30.07.2022 17:24
+6
МКЧХ - высокооплачиваемый импотент.
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30.07.2022 17:23
+5
доречі 80% тих цивільних - то ватники які чекали руський мир, замість того шоб піти вломити ***** русні. як там Маршал сказав - "и где они сейчас в киевской области ? их - нет... а почему ? да потому шо получили *****, вот и все..."
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30.07.2022 17:27
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МКЧХ - высокооплачиваемый импотент.
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30.07.2022 17:23 Відповісти
Ти звідки тут взявся окупант?
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30.07.2022 17:26 Відповісти
Для Цензора. Реклама загораживает текст
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30.07.2022 17:24 Відповісти
ну взагалі то дичина якась, міняти їхніх вояк на наших цивільних, а не на вояк. і пів року не пройшло, як здогадались що москалі найобують.
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30.07.2022 17:24 Відповісти
доречі 80% тих цивільних - то ватники які чекали руський мир, замість того шоб піти вломити ***** русні. як там Маршал сказав - "и где они сейчас в киевской области ? их - нет... а почему ? да потому шо получили *****, вот и все..."
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30.07.2022 17:27 Відповісти
а пан там знає, якщо би там 80% чекали на русскій мір, русскіє би там не вигрібали би, то ж не треба розказувати, це тільки здається що так просто виїхати.
"Всі хто хотіли поїхали."
https://www.youtube.com/watch?v=Pt_gVmPu8ec&t=3s
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30.07.2022 17:39 Відповісти
так і там теж знайшлися люди щоб вломити, і досі, вже навіть в окупації глибокій знаходяться і вламивають як треба. Так зрозуміло? Партизанщиною прийшлося займатися людям, а що робити, якщо влада про..ла, а якщо чесно сабатувала.
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30.07.2022 17:55 Відповісти
відчуйте різницю, де зараз москалі у київський області ? і де вони зараз там ? може русофобія в них не достатня ?
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30.07.2022 17:57 Відповісти
От у Чорноморську аретований кацапський корабель (який якось біса восени на ремонт туди приперся) і там його екіпаж сидить... Москалі записали відео, що їх не випускають з корабля і що в них консерви закінчуються. Ну от чим не обмінний фонд на наших цивільних??
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30.07.2022 17:38 Відповісти
великий корабель ? гармати поставити можна ? або зробити з нього брандер та підірвати у бухті свиностополя ? чого чекають ?
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30.07.2022 17:40 Відповісти
Та сухогруз якийсь... Не факт, що він взагалі на ходу... Інше питання, на біса після 2014 кацапські кораблі ремонтували?
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30.07.2022 17:57 Відповісти
ну на сухогруз легко можна поставили далекобійні гармати стаціонарно, та зробити йому дистанційне керування, вивести у море, дістати з моря туди, куди з берега не дістаємо. і нехай топлять корабель під своїм прапором.
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30.07.2022 18:00 Відповісти
в военное время приоритеты только для обмена военных и чем скорее тем лучше.
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31.07.2022 11:21 Відповісти
 
 