Україна пропонує Росії обмін цивільними для повернення своїх громадян, - Лубінець

Представники української влади вимагають, щоб всі цивільні особи, які утримуються на території РФ, були визнані виключно цивільними. Це трактування підтримує і МКЧХ.

Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо цивільна особа навіть надавала меддопомогу військовослужбовцям, вона має визнаватися як цивільна особа. Згідно з Женевськими конвенціями, якщо держава, яка воює, бере участь у бойових діях, визнає, що вона тримає цивільних, то вона має їх повернути. Тобто про військовополонених тут зрозуміло – процеси обміну по лінії військовополонених на військовополонених. Цивільних, відповідно до міжнародних конвенцій, мають відпускати, причому за будь-яких умов", - наголосив Лубінець.

Український омбудсмен зазначив, що РФ спочатку визнала, що у неї є перелік саме цивільних, яких вона тримає, а потім росіяни почали прирівнювати цивільних, зокрема, парамедиків, до військовополонених.

"Ми вимагаємо, щоб цей принцип через наших міжнародних партнерів був змінений, і ми почали звільняти цивільних", - уточнив Лубінець.

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При цьому він поінформував, що у цьому кейсі є напрацювання.

"Ми навіть вийшли з пропозицією… Є подібні категорії громадян РФ на території України, і ми готові розпочати процес, який в юридичному сенсі має виглядати, як те, що вони відпускають цивільних без жодних умов – і ми відпускаємо цивільних без жодних умов. Це відповідно до міжнародних конвенцій", - сказав посадовець.

Лубінець, серед іншого, уточнив, що коли Україна розпочинає подібний процес, то звертається до міжнародних партнерів.

"Ми показуємо свою добру волю, своє намагання знайти якісь ефективні механізми для повернення наших громадян. Потім міжнародники звертаються до російської сторони. Наскільки мені відомо, наразі вони очікують якогось сигналу від російської сторони, чи готові вони, чи не готові. Від себе ми це вже зробили", - додав Лубінець.

Окремо, говорячи про процедуру обміну, він пояснив, що Україна подає свої списки до МКЧХ. І коли російська сторона підтверджує або не підтверджує наявність українського громадянина або громадянки у них, для української влади це у юридичному сенсі – половина справи.

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"Для нас важливо дуже, щоб таку ж інформацію підтвердив МКЧХ. Автоматично ми розуміємо, що їм надали доступ до громадянина, принаймні вони подивилися, у яких умовах вони там тримаються. І для нас це дуже важливо, бо наскільки нам відомо, перед тим, як приїжджає моніторинг МКЧХ, росіяни відповідні принаймні умови там роблять", - сказав омбудсмен.