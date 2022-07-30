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Новини Війна
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Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці, - омбудсман Лубінець

огп,оленівка

Україна розпочала процедуру повернення тіл українських військовослужбовців, які загинули в Оленівці Донецької області внаслідок теракту РФ.

Про це уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися", - поінформував омбудсман.

Водночас він зазначив, що не сказав, що Україна розпочала якісь домовленості щодо цього питання. Лубінець заявив, що мова йде про відповідний запит щодо, у тому числі, повернення тіл загиблих на підконтрольну українській владі територію, щоб родичі могли їх отримати.

"І наразі ми ведемо цю процедуру. Офіційно цю процедуру ми всі запустили", - сказав уповноважений.

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За його словами, якщо аналізувати цей заклад у Оленівці, то там є порушення усіх Женевських конвенцій.

"Зокрема, у принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість громадян - там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, перед, у першу чергу, МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання, кількість людей, тощо", - уточнив він

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Лубінець висловив думку, що міжнародники мають туди приїхати і взяти усі матеріали для експертизи.

"Це не будуть робити українські експерти, і на наш погляд, це не мають робити експерти рф – це мають робити міжнародні експерти з різних інституцій, по всьому світу, щоб максимально об’єктивним було розслідування цього злочину", - поінформував він.

Посадовець зазначив, що свідчення поранених українців будуть слугувати додатковим доказом того, що насправді там відбулося, - як відбувався процес переведення, що казали військовим, чому їх переводять, чому саме у цей барак.

"Тим більше що наскільки ми знаємо, якихось інших позитивних змін в умовах тримання – там нічого подібного не було. Тому запитань наразі багато, але повірте, ми робимо все, що можемо, що ми маємо робити", - сказав він.

За словами омбудсмана, наразі представники України вимагають, що поки росіяни не допускають туди представників української держави, то нехай допустять туди міжнародників.

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Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

Автор: 

Лубінець Дмитро (600) воєнні злочини (1862)


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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.

Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.

А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
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30.07.2022 13:59
+24
Оце все на що здатна зелень. Наказати здатися в полон,а потім трупи забрати🤦
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30.07.2022 14:06
+17
ЕРМАК-ЗЕЛЕНСКИЙ с трибуны запишут очередной видосик - МЫ ОБЕЩАЛИ ИХ ВЕРНУТЬ , МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ОБЕЩАНИЕ !!!
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30.07.2022 13:55
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Що тут можна сказати, всі хто там загинув, від вибуху чи від тортур, всі вони мученики.
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30.07.2022 13:54 Відповісти
ЕРМАК-ЗЕЛЕНСКИЙ с трибуны запишут очередной видосик - МЫ ОБЕЩАЛИ ИХ ВЕРНУТЬ , МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ОБЕЩАНИЕ !!!
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30.07.2022 13:55 Відповісти
Знову збереження обличчя , домовлюватись з рашистами через тих кому просто пох (ООН ЧХ) . Спаліть 500 полонених орків заживо в сараї як помсту і пошліть те ручне ООН н.х. Н
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30.07.2022 13:59 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=-UC%2CP-y-R Світлана Кащенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.

Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.

А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
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30.07.2022 13:59 Відповісти
у нього як і у арестовича "гендер" савєцкого школьніка.
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30.07.2022 14:48 Відповісти
Оце все на що здатна зелень. Наказати здатися в полон,а потім трупи забрати🤦
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30.07.2022 14:06 Відповісти
******* !ТЕЛ не возвращение защитников а ТЕЛ!это про такой обмен гнида зэленая обещал?
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30.07.2022 14:07 Відповісти
ну так всю ціну обіцянок зеленського було видно на прикладі Ярослава Журавля, справу якого він взяв під свій особистий контроль.
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30.07.2022 14:59 Відповісти
Я уже писав, що ця субота мала бути Днем Жалоби, і що.....побачили...
це усе що потрібно знати про наших підарів у владі.....
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31.07.2022 10:25 Відповісти
Где ваша женевская конвенция, где ООН которые гарантировали безопасность пленных, где Зеленский который дал приказ сдаться? Пускай суки встречают каждого убитого и несут на руках. Нахера в мире столько бесполезных организаций которые ВООБЩЕ не несут никакой ответственности за свои действия? Зато гарантий они полный мешок могут вам выдать всяких. Будапештский меморандум был последней каплей цивилизованного мира.
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30.07.2022 14:09 Відповісти
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30.07.2022 14:16 Відповісти
та і як би голодуючим дітям зерно везуть. Бандам місцевим везуть, щоб вони хочаби своїх же не жрали. Ну а хто в країнах третього Світу гуманітаркою розпоряджається? бандюгани.
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30.07.2022 14:49 Відповісти
повернути трупи захисників України,котрих "зе влада " здала в полон рашистам , і обміном котрих займалися "впливові люди" .Те що захисників знищили , і є результатом діяльності "впливових людей" ,на котрих вказував "зе" і котрих він знає особисто.
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30.07.2022 14:19 Відповісти


Ray

@Ray_net_ua

ООН бесполезная херня. ООН высказала озабоченность массовым убийством россиянами военнопленных "азовцев", которые сдались в обмен на гарантии безопасности их жизням от ООН, Красного Креста, Турции и ряда стран. рФ уверяла, что сохранит жизни "азовцам" если те сдадутся.
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30.07.2022 14:41 Відповісти
А де зе в вашому дописі. Він також давав гарантії і розповідав усім українцям все під контролем.
Добре, що є можливість перекласти провину.
А хочете нагадаю, як родичі " Азовців" приходили під банкову, а їх поліція розігнала, бо війна. На війну можна скинути усе.
Але, я намагалася слідкувати, бо одразу сказала, зевлада послала їх на смерть, бо можуть щось розказати.
Від влади нуль, бідецького також. Нічого.
Дружини до папи з'їздили і що.
Страшно, якщо все залишиться безкарним.
Але я буду нагадувати. Може нас мало, але ми сильні.
Боляче. Дай Боже сили родинам пережити це жахіття.
Друзі, не можна це так залишати. Кожний повинен бути покараний.
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30.07.2022 16:05 Відповісти
Гарантировать что-либо может только тот, у кого есть действенные инструменты влияния на нарушителя. Эти санкции, условия их применения должны быть письменно зафиксированы подписями договаривающихся сторон. Что и где было подписано при сдаче азовцев? А в далеком 1994 в Будапеште? А, наконец, что предусмотрено "зерновым" соглашением,- кто-нибудь в курсе (кроме Ермака и Арахамии) ? Об оманском сговоре уже молчу.
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30.07.2022 16:21 Відповісти
весь час мовчав, а як загинули тоді тільки у "омбудсмена" голос прорізався.
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30.07.2022 14:56 Відповісти
Необхідно повертати з полону ВСІХ незаконноутримуваних захисників Маріуполя!!!

Чому про це мовчить Зеленський і його оточення?!
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30.07.2022 15:23 Відповісти
Зе говорив всі заткнути пельки щоб не мішайте працювати «спеціалістам» , а то не дай Бог зашкодите операції»
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30.07.2022 15:36 Відповісти
Треба в українському словнику додати нове означення "евакуації" - здача в полон на катування і смерть
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30.07.2022 16:11 Відповісти
Краще почати процедуру вивезення тіл з ОПи. А доречі, мудрий нарід і найвеличнійший, ще не звинуватили Порошенка?
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30.07.2022 16:25 Відповісти
взамен живых орков отдаете?
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30.07.2022 16:34 Відповісти
Оце напланував говнокомандувач! Приказав Азовцям здатися в полон,нам говорив не нагнітайте обстановку,все договорено.....
І знову якісь домовленності?
Зрадники у владі,до яких пір ви будете знущатися над народом?!
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30.07.2022 16:48 Відповісти
 
 