Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці, - омбудсман Лубінець
Україна розпочала процедуру повернення тіл українських військовослужбовців, які загинули в Оленівці Донецької області внаслідок теракту РФ.
Про це уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися", - поінформував омбудсман.
Водночас він зазначив, що не сказав, що Україна розпочала якісь домовленості щодо цього питання. Лубінець заявив, що мова йде про відповідний запит щодо, у тому числі, повернення тіл загиблих на підконтрольну українській владі територію, щоб родичі могли їх отримати.
"І наразі ми ведемо цю процедуру. Офіційно цю процедуру ми всі запустили", - сказав уповноважений.
За його словами, якщо аналізувати цей заклад у Оленівці, то там є порушення усіх Женевських конвенцій.
"Зокрема, у принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість громадян - там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, перед, у першу чергу, МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання, кількість людей, тощо", - уточнив він
Лубінець висловив думку, що міжнародники мають туди приїхати і взяти усі матеріали для експертизи.
"Це не будуть робити українські експерти, і на наш погляд, це не мають робити експерти рф – це мають робити міжнародні експерти з різних інституцій, по всьому світу, щоб максимально об’єктивним було розслідування цього злочину", - поінформував він.
Посадовець зазначив, що свідчення поранених українців будуть слугувати додатковим доказом того, що насправді там відбулося, - як відбувався процес переведення, що казали військовим, чому їх переводять, чому саме у цей барак.
"Тим більше що наскільки ми знаємо, якихось інших позитивних змін в умовах тримання – там нічого подібного не було. Тому запитань наразі багато, але повірте, ми робимо все, що можемо, що ми маємо робити", - сказав він.
За словами омбудсмана, наразі представники України вимагають, що поки росіяни не допускають туди представників української держави, то нехай допустять туди міжнародників.
Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.
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Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.
А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
це усе що потрібно знати про наших підарів у владі.....
Ray
@Ray_net_ua
ООН бесполезная херня. ООН высказала озабоченность массовым убийством россиянами военнопленных "азовцев", которые сдались в обмен на гарантии безопасности их жизням от ООН, Красного Креста, Турции и ряда стран. рФ уверяла, что сохранит жизни "азовцам" если те сдадутся.
Добре, що є можливість перекласти провину.
А хочете нагадаю, як родичі " Азовців" приходили під банкову, а їх поліція розігнала, бо війна. На війну можна скинути усе.
Але, я намагалася слідкувати, бо одразу сказала, зевлада послала їх на смерть, бо можуть щось розказати.
Від влади нуль, бідецького також. Нічого.
Дружини до папи з'їздили і що.
Страшно, якщо все залишиться безкарним.
Але я буду нагадувати. Може нас мало, але ми сильні.
Боляче. Дай Боже сили родинам пережити це жахіття.
Друзі, не можна це так залишати. Кожний повинен бути покараний.
Чому про це мовчить Зеленський і його оточення?!
І знову якісь домовленності?
Зрадники у владі,до яких пір ви будете знущатися над народом?!