Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці, - омбудсман Лубінець

Україна розпочала процедуру повернення тіл українських військовослужбовців, які загинули в Оленівці Донецької області внаслідок теракту РФ.

Про це уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися", - поінформував омбудсман.

Водночас він зазначив, що не сказав, що Україна розпочала якісь домовленості щодо цього питання. Лубінець заявив, що мова йде про відповідний запит щодо, у тому числі, повернення тіл загиблих на підконтрольну українській владі територію, щоб родичі могли їх отримати.

"І наразі ми ведемо цю процедуру. Офіційно цю процедуру ми всі запустили", - сказав уповноважений.

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За його словами, якщо аналізувати цей заклад у Оленівці, то там є порушення усіх Женевських конвенцій.

"Зокрема, у принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість громадян - там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, перед, у першу чергу, МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання, кількість людей, тощо", - уточнив він

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Лубінець висловив думку, що міжнародники мають туди приїхати і взяти усі матеріали для експертизи.

"Це не будуть робити українські експерти, і на наш погляд, це не мають робити експерти рф – це мають робити міжнародні експерти з різних інституцій, по всьому світу, щоб максимально об’єктивним було розслідування цього злочину", - поінформував він.

Посадовець зазначив, що свідчення поранених українців будуть слугувати додатковим доказом того, що насправді там відбулося, - як відбувався процес переведення, що казали військовим, чому їх переводять, чому саме у цей барак.

"Тим більше що наскільки ми знаємо, якихось інших позитивних змін в умовах тримання – там нічого подібного не було. Тому запитань наразі багато, але повірте, ми робимо все, що можемо, що ми маємо робити", - сказав він.

За словами омбудсмана, наразі представники України вимагають, що поки росіяни не допускають туди представників української держави, то нехай допустять туди міжнародників.

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Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.