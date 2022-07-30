Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Оленовке, - омбудсмен Лубинец

Украина начала процедуру возвращения тел украинских военнослужащих, погибших в Оленовке Донецкой области в результате теракта РФ.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне предоставили возможность посетить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там удерживались", – проинформировал омбудсмен.

В то же время он отметил, что не сказал, что Украина начала какие-либо договоренности в отношении этого вопроса. Лубинец заявил, что речь идет о соответствующем запросе относительно, в том числе, возвращения тел погибших на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы родственники могли их получить.

"И в настоящее время мы проводим эту процедуру. Официально эту процедуру мы все запустили", – сказал уполномоченный.

По его словам, если анализировать это учреждение в Оленовке, то там есть нарушения всех Женевских конвенций.

Читайте также: Повреждения в колонии Оленовки не характерны для HIMARS, - Институт изучения войны

"В частности, в принципе, это учреждение не может быть рассчитано на такое количество граждан – там тысячи человек находились. И мы неоднократно поднимали вопрос перед международниками, перед, в первую очередь, МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушения условий содержания, количество людей и т. д.", – уточнил он.

Лубинец высказал мнение, что международники обязаны туда приехать и взять все материалы для экспертизы.

"Это не будут делать украинские эксперты, и на наш взгляд, это не должны делать эксперты россии – это должны делать международные эксперты из разных институтов, по всему миру, чтобы максимально объективным было расследование этого преступления", – проинформировал он.

Чиновник отметил, что показания раненых украинцев будут служить дополнительным доказательством того, что там произошло, – как происходил процесс перевода, что говорили военным, почему их переводят, почему именно в этот барак.

"Тем более что, насколько мы знаем, каких-либо других положительных изменений в условиях содержания – там ничего подобного не было. Поэтому вопросов в данное время много, но, поверьте, мы делаем все, что можем, что мы должны делать", – сказал он.

По словам омбудсмена, в данное время представители Украины требуют, что пока россияне не допускают туда представителей украинского государства, то пусть допустят туда международников.

Читайте также: Рашисты опубликовали список погибших и раненых в оккупированной Оленовке. Патронатная служба "Азова" его проверяет

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство РФ в Великобритании распространяет призывы к убийству "азовцев"