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Новости Война
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Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Оленовке, - омбудсмен Лубинец

огп,оленівка

Украина начала процедуру возвращения тел украинских военнослужащих, погибших в Оленовке Донецкой области в результате теракта РФ.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне предоставили возможность посетить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там удерживались", – проинформировал омбудсмен.

В то же время он отметил, что не сказал, что Украина начала какие-либо договоренности в отношении этого вопроса. Лубинец заявил, что речь идет о соответствующем запросе относительно, в том числе, возвращения тел погибших на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы родственники могли их получить.

"И в настоящее время мы проводим эту процедуру. Официально эту процедуру мы все запустили", – сказал уполномоченный.

По его словам, если анализировать это учреждение в Оленовке, то там есть нарушения всех Женевских конвенций.

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"В частности, в принципе, это учреждение не может быть рассчитано на такое количество граждан – там тысячи человек находились. И мы неоднократно поднимали вопрос перед международниками, перед, в первую очередь, МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушения условий содержания, количество людей и т. д.", – уточнил он.

Лубинец высказал мнение, что международники обязаны туда приехать и взять все материалы для экспертизы.

"Это не будут делать украинские эксперты, и на наш взгляд, это не должны делать эксперты россии – это должны делать международные эксперты из разных институтов, по всему миру, чтобы максимально объективным было расследование этого преступления", – проинформировал он.

Чиновник отметил, что показания раненых украинцев будут служить дополнительным доказательством того, что там произошло, – как происходил процесс перевода, что говорили военным, почему их переводят, почему именно в этот барак.

"Тем более что, насколько мы знаем, каких-либо других положительных изменений в условиях содержания – там ничего подобного не было. Поэтому вопросов в данное время много, но, поверьте, мы делаем все, что можем, что мы должны делать", – сказал он.

По словам омбудсмена, в данное время представители Украины требуют, что пока россияне не допускают туда представителей украинского государства, то пусть допустят туда международников.

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Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.

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Автор: 

Лубинец Дмитрий (466) военные преступления (1437)


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Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.

А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
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30.07.2022 13:59
+24
Оце все на що здатна зелень. Наказати здатися в полон,а потім трупи забрати🤦
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30.07.2022 14:06
+17
ЕРМАК-ЗЕЛЕНСКИЙ с трибуны запишут очередной видосик - МЫ ОБЕЩАЛИ ИХ ВЕРНУТЬ , МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ОБЕЩАНИЕ !!!
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30.07.2022 13:55
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Правила форума Совет форумчан
Що тут можна сказати, всі хто там загинув, від вибуху чи від тортур, всі вони мученики.
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30.07.2022 13:54 Ответить
ЕРМАК-ЗЕЛЕНСКИЙ с трибуны запишут очередной видосик - МЫ ОБЕЩАЛИ ИХ ВЕРНУТЬ , МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ОБЕЩАНИЕ !!!
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30.07.2022 13:55 Ответить
Знову збереження обличчя , домовлюватись з рашистами через тих кому просто пох (ООН ЧХ) . Спаліть 500 полонених орків заживо в сараї як помсту і пошліть те ручне ООН н.х. Н
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30.07.2022 13:59 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=-UC%2CP-y-R Світлана Кащенко

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Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.

А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
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30.07.2022 13:59 Ответить
у нього як і у арестовича "гендер" савєцкого школьніка.
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30.07.2022 14:48 Ответить
Оце все на що здатна зелень. Наказати здатися в полон,а потім трупи забрати🤦
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30.07.2022 14:06 Ответить
******* !ТЕЛ не возвращение защитников а ТЕЛ!это про такой обмен гнида зэленая обещал?
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30.07.2022 14:07 Ответить
ну так всю ціну обіцянок зеленського було видно на прикладі Ярослава Журавля, справу якого він взяв під свій особистий контроль.
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30.07.2022 14:59 Ответить
Я уже писав, що ця субота мала бути Днем Жалоби, і що.....побачили...
це усе що потрібно знати про наших підарів у владі.....
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31.07.2022 10:25 Ответить
Где ваша женевская конвенция, где ООН которые гарантировали безопасность пленных, где Зеленский который дал приказ сдаться? Пускай суки встречают каждого убитого и несут на руках. Нахера в мире столько бесполезных организаций которые ВООБЩЕ не несут никакой ответственности за свои действия? Зато гарантий они полный мешок могут вам выдать всяких. Будапештский меморандум был последней каплей цивилизованного мира.
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30.07.2022 14:09 Ответить
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30.07.2022 14:16 Ответить
та і як би голодуючим дітям зерно везуть. Бандам місцевим везуть, щоб вони хочаби своїх же не жрали. Ну а хто в країнах третього Світу гуманітаркою розпоряджається? бандюгани.
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30.07.2022 14:49 Ответить
повернути трупи захисників України,котрих "зе влада " здала в полон рашистам , і обміном котрих займалися "впливові люди" .Те що захисників знищили , і є результатом діяльності "впливових людей" ,на котрих вказував "зе" і котрих він знає особисто.
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30.07.2022 14:19 Ответить


Ray

@Ray_net_ua

ООН бесполезная херня. ООН высказала озабоченность массовым убийством россиянами военнопленных "азовцев", которые сдались в обмен на гарантии безопасности их жизням от ООН, Красного Креста, Турции и ряда стран. рФ уверяла, что сохранит жизни "азовцам" если те сдадутся.
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30.07.2022 14:41 Ответить
А де зе в вашому дописі. Він також давав гарантії і розповідав усім українцям все під контролем.
Добре, що є можливість перекласти провину.
А хочете нагадаю, як родичі " Азовців" приходили під банкову, а їх поліція розігнала, бо війна. На війну можна скинути усе.
Але, я намагалася слідкувати, бо одразу сказала, зевлада послала їх на смерть, бо можуть щось розказати.
Від влади нуль, бідецького також. Нічого.
Дружини до папи з'їздили і що.
Страшно, якщо все залишиться безкарним.
Але я буду нагадувати. Може нас мало, але ми сильні.
Боляче. Дай Боже сили родинам пережити це жахіття.
Друзі, не можна це так залишати. Кожний повинен бути покараний.
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30.07.2022 16:05 Ответить
Гарантировать что-либо может только тот, у кого есть действенные инструменты влияния на нарушителя. Эти санкции, условия их применения должны быть письменно зафиксированы подписями договаривающихся сторон. Что и где было подписано при сдаче азовцев? А в далеком 1994 в Будапеште? А, наконец, что предусмотрено "зерновым" соглашением,- кто-нибудь в курсе (кроме Ермака и Арахамии) ? Об оманском сговоре уже молчу.
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30.07.2022 16:21 Ответить
весь час мовчав, а як загинули тоді тільки у "омбудсмена" голос прорізався.
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30.07.2022 14:56 Ответить
Необхідно повертати з полону ВСІХ незаконноутримуваних захисників Маріуполя!!!

Чому про це мовчить Зеленський і його оточення?!
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30.07.2022 15:23 Ответить
Зе говорив всі заткнути пельки щоб не мішайте працювати «спеціалістам» , а то не дай Бог зашкодите операції»
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30.07.2022 15:36 Ответить
Треба в українському словнику додати нове означення "евакуації" - здача в полон на катування і смерть
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30.07.2022 16:11 Ответить
Краще почати процедуру вивезення тіл з ОПи. А доречі, мудрий нарід і найвеличнійший, ще не звинуватили Порошенка?
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30.07.2022 16:25 Ответить
взамен живых орков отдаете?
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30.07.2022 16:34 Ответить
Оце напланував говнокомандувач! Приказав Азовцям здатися в полон,нам говорив не нагнітайте обстановку,все договорено.....
І знову якісь домовленності?
Зрадники у владі,до яких пір ви будете знущатися над народом?!
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30.07.2022 16:48 Ответить
 
 