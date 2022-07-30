Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Оленовке, - омбудсмен Лубинец
Украина начала процедуру возвращения тел украинских военнослужащих, погибших в Оленовке Донецкой области в результате теракта РФ.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне предоставили возможность посетить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там удерживались", – проинформировал омбудсмен.
В то же время он отметил, что не сказал, что Украина начала какие-либо договоренности в отношении этого вопроса. Лубинец заявил, что речь идет о соответствующем запросе относительно, в том числе, возвращения тел погибших на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы родственники могли их получить.
"И в настоящее время мы проводим эту процедуру. Официально эту процедуру мы все запустили", – сказал уполномоченный.
По его словам, если анализировать это учреждение в Оленовке, то там есть нарушения всех Женевских конвенций.
"В частности, в принципе, это учреждение не может быть рассчитано на такое количество граждан – там тысячи человек находились. И мы неоднократно поднимали вопрос перед международниками, перед, в первую очередь, МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушения условий содержания, количество людей и т. д.", – уточнил он.
Лубинец высказал мнение, что международники обязаны туда приехать и взять все материалы для экспертизы.
"Это не будут делать украинские эксперты, и на наш взгляд, это не должны делать эксперты россии – это должны делать международные эксперты из разных институтов, по всему миру, чтобы максимально объективным было расследование этого преступления", – проинформировал он.
Чиновник отметил, что показания раненых украинцев будут служить дополнительным доказательством того, что там произошло, – как происходил процесс перевода, что говорили военным, почему их переводят, почему именно в этот барак.
"Тем более что, насколько мы знаем, каких-либо других положительных изменений в условиях содержания – там ничего подобного не было. Поэтому вопросов в данное время много, но, поверьте, мы делаем все, что можем, что мы должны делать", – сказал он.
По словам омбудсмена, в данное время представители Украины требуют, что пока россияне не допускают туда представителей украинского государства, то пусть допустят туда международников.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.
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Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.
А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
це усе що потрібно знати про наших підарів у владі.....
Ray
@Ray_net_ua
ООН бесполезная херня. ООН высказала озабоченность массовым убийством россиянами военнопленных "азовцев", которые сдались в обмен на гарантии безопасности их жизням от ООН, Красного Креста, Турции и ряда стран. рФ уверяла, что сохранит жизни "азовцам" если те сдадутся.
Добре, що є можливість перекласти провину.
А хочете нагадаю, як родичі " Азовців" приходили під банкову, а їх поліція розігнала, бо війна. На війну можна скинути усе.
Але, я намагалася слідкувати, бо одразу сказала, зевлада послала їх на смерть, бо можуть щось розказати.
Від влади нуль, бідецького також. Нічого.
Дружини до папи з'їздили і що.
Страшно, якщо все залишиться безкарним.
Але я буду нагадувати. Може нас мало, але ми сильні.
Боляче. Дай Боже сили родинам пережити це жахіття.
Друзі, не можна це так залишати. Кожний повинен бути покараний.
Чому про це мовчить Зеленський і його оточення?!
І знову якісь домовленності?
Зрадники у владі,до яких пір ви будете знущатися над народом?!