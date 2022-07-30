Депутаты Закарпатского облсовета проголосовали за финансирование запуска аэропорта "Ужгород"
На сессии Закарпатского областного совета депутаты выделили 26 миллионов гривен на то, чтобы восстановить пассажирское сообщение из аэропорта "Ужгород".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко в эфире телеканала "Tv21 Унгвар".
По его словам, уже через несколько месяцев можно будет запустить работу аэропорта "Ужгород". Ведь его взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией.
Также Чубирко отметил, что это едва ли не единственный аэропорт, который уцелел во время полномасштабной войны России против Украины и может служить пассажирским перевозкам.
"На самом деле это единственный в Украине аэропорт, который может функционировать для пассажирских перевозок, потому что взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Взлетающий борт попадает в небо Европейского Союза, а не в небо Украины, которое сегодня закрыто связи с полномасштабной войной РФ против Украины", – заявил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко.
Также он добавил, что на аэропорт будет выделено 26 миллионов гривен.
"Эти 26 миллионов выделяются для того, чтобы у нас появился большой, уникальный и, возможно, последний, самый главный в государстве аэропорт", - отметил глава Закарпатского облсовета.
Кроме того, как он подчеркнул, авиаперелеты удастся возобновить через несколько месяцев. Среди возможных направлений – Вена, Прага и Мюнхен.
На сегодняшний день самолеты украинских авиакомпаний базируются в Европе.
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Афуёть!
Может прилететь по Словакии
Польшу я буду помнить в страшных снах
Ну реально так є.
КАРПАТИ створюють природній бар'єр для ракет *****! Може тільки прилетіти по балістиці! Тобто Іскандер! І то не факт що влучить саме туди куди потрібно! Може і НАТУ влучити!
Які мадяри до Ужгорода??? Тобі люди пишуть що кордон з Словаччиною!
Про природнiй бар'єр це настiльки смiшно, бо в усiх ракетах висота польту майже до 10км. Якщо подивитися на той же Кременчук, Харкiв, куди i як саме прилiтало, там досить вертикально прилiтало. Якщо ще переглянути безлiч вiдео як наше ППО збиває чатину ракет, там висота пару КМ, так що казки про який "бар'єр" можеш розказувати ЗЕвиборцям, iм таке зайде на ура.
Про точнiсть влучання?! Да нах вона кацам нада, головне щоб було бiльше руйнувань та загиблих.
Абсурд!
1. Сковырнуть весь корабельный состав ЧФ РФ в Севасе Гарпунами воздушного базирования ;
2. Планомерно разобрать на запчасти их ПВО противорадиолокационными ракетами (AGM-88)
Зранку, в обід і ввечері його бачу!
В чому полягає вдалість?