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Депутаты Закарпатского облсовета проголосовали за финансирование запуска аэропорта "Ужгород"

ужгород,аэропорт

На сессии Закарпатского областного совета депутаты выделили 26 миллионов гривен на то, чтобы восстановить пассажирское сообщение из аэропорта "Ужгород".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко в эфире телеканала "Tv21 Унгвар".

По его словам, уже через несколько месяцев можно будет запустить работу аэропорта "Ужгород". Ведь его взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией.

Также Чубирко отметил, что это едва ли не единственный аэропорт, который уцелел во время полномасштабной войны России против Украины и может служить пассажирским перевозкам.

"На самом деле это единственный в Украине аэропорт, который может функционировать для пассажирских перевозок, потому что взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Взлетающий борт попадает в небо Европейского Союза, а не в небо Украины, которое сегодня закрыто связи с полномасштабной войной РФ против Украины", – заявил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко.

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Также он добавил, что на аэропорт будет выделено 26 миллионов гривен.

"Эти 26 миллионов выделяются для того, чтобы у нас появился большой, уникальный и, возможно, последний, самый главный в государстве аэропорт", - отметил глава Закарпатского облсовета.

Кроме того, как он подчеркнул, авиаперелеты удастся возобновить через несколько месяцев. Среди возможных направлений – Вена, Прага и Мюнхен.

На сегодняшний день самолеты украинских авиакомпаний базируются в Европе.

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Автор: 

аэропорт (1509) депутат (3318) Ужгород (434)


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Топ комментарии
+13
причем чернівці к сраным мадярам?
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30.07.2022 17:53
+13
Блииин! Как по мне это был топовый кандидат для именно военной эксплуатации. Лучше первого аэродрома для первых F-15/16/18 и не найдёшь. Там реально полоса упирается в дорогу а через дорогу уже Словакия. Возможности обороны и обслуживания абсолютно уникальны. Кладём новый асфальт если будут F-16, если F-15/18, то достаточно будет провести косметический ремонт. Перекрываем приграничную дорогу, поперёк неё строим рулёжную дорожку прямо в Словакию, а уже с той стороны в километре-двух от границы американцы строят сервисный хаб для этих истребителей со всеми запчастями и спецами. Плюс можно со стороны Словакии поставить американские ЗРК Patriot с американскими расчётами и желательно пару C-RAM, а с нашей стороны NASAMS, IRIS-T и С-300. Плюс пару гепардов и стормеров для прикрытия ближней зоны. Закарпатье, что как бы очевидно, находится за Карпатами, что делает этот участок нашей территории слабо просматриваемым для их самолётов ДРЛО. И росиянцы ВООБЩЕ нифига с ним сделать не смогут, даже если будут каждый день максимальный залп крылатыми ракетами по нему вваливать. Может быть, кстати, что местные власти начали разговоры о начале подготовки его как гражданского аэродрома, а на самом деле… ну короче вы поняли)
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30.07.2022 18:04
+9
Асфальт незабудьте туди прокласти.
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30.07.2022 17:33
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Асфальт незабудьте туди прокласти.
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30.07.2022 17:33 Ответить
Ой тепер скільки туди прийдеться асфальту класти, щоб навіть "мрія" змогла злітати-сідати, а її звісно як тільки так зразу збудують.
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30.07.2022 22:41 Ответить
Тепер і туди прилетить від *****?
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30.07.2022 17:36 Ответить
По Словакии?
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30.07.2022 17:36 Ответить
Ужгород в Словакии?!?!?!
Афуёть!
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30.07.2022 17:52 Ответить
Там вплотную граница

Может прилететь по Словакии
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30.07.2022 18:10 Ответить
По будівлі аеропорту, яка аж ніяк не в Словаччині
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30.07.2022 18:05 Ответить
а який сенс по будівлі бити? з таким же успіхом можна ударити по будь-якому вокзалу, у чому різниця?
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01.08.2022 13:11 Ответить
орки очкануть. Там реально аеродром на кордоні. Ці дебіли можуть попасти на територію Словачинни, тоді їм пздц.
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30.07.2022 20:17 Ответить
Хороше бажання. Там злітна смуга примикає до кордону із Словаччиною, тому рашисти не наважаться атакувати цивільний аеропорт Ужгорода, бо можуть так влучити і по території держави - члена НАТО.
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30.07.2022 17:37 Ответить
А ти наважишся користуватись таким аеропортом?)
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30.07.2022 17:47 Ответить
если бы вам пришлось поехать в европу, поверьте - вы бы наважились.
Польшу я буду помнить в страшных снах
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30.07.2022 20:59 Ответить
Перенести посольство США на територію аеропорту Бориспіль. Шах і мат, ватнички ✌️
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30.07.2022 17:44 Ответить
а повітряний простір також зробити територією сша?)
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01.08.2022 13:13 Ответить
Мені ось що цікаво; усіх ********, усіх їбашать, а Чернівці, як біла ворона.... Мадяри путлера попросили, що б ту область за собов залишити, чи як?
Ну реально так є.
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30.07.2022 17:47 Ответить
причем чернівці к сраным мадярам?
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30.07.2022 17:53 Ответить
Вуйку, Чернівці то не мадяри. Ти мав на увазі Ужгород? Туди просто Пині ракети долетіти не можуть.
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30.07.2022 18:08 Ответить
Угу, до Львова можуть, а до Ужгорода вже нi, бо пальне закiнчиться... Не треба себе обманювати, з самого початку було все зрозумiло щодо венгрiв.
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30.07.2022 18:48 Ответить
***** не неси ага! Спочатку ознайомся з ТТХ ******** ракет, а вже потім "пеші!"
КАРПАТИ створюють природній бар'єр для ракет *****! Може тільки прилетіти по балістиці! Тобто Іскандер! І то не факт що влучить саме туди куди потрібно! Може і НАТУ влучити!
Які мадяри до Ужгорода??? Тобі люди пишуть що кордон з Словаччиною!
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30.07.2022 20:44 Ответить
Ох цi диваннi вiйськовi теоретики... Спочатку навчилися хоча б читати уважно, бо мова йшла про ОБЛАСТЬ. Далi раджу вiдкрити хоча б Google-карту, якщо у школi прогулював уроки географii, та подивитися з якими сусiднiми краiнами межує Закарпатська область.

Про природнiй бар'єр це настiльки смiшно, бо в усiх ракетах висота польту майже до 10км. Якщо подивитися на той же Кременчук, Харкiв, куди i як саме прилiтало, там досить вертикально прилiтало. Якщо ще переглянути безлiч вiдео як наше ППО збиває чатину ракет, там висота пару КМ, так що казки про який "бар'єр" можеш розказувати ЗЕвиборцям, iм таке зайде на ура.

Про точнiсть влучання?! Да нах вона кацам нада, головне щоб було бiльше руйнувань та загиблих.
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30.07.2022 23:00 Ответить
А НАФУЯ?
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30.07.2022 17:54 Ответить
Чубірко це кум Медведчука! Ось тобі і нафуя!
Абсурд!
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30.07.2022 21:45 Ответить
Блииин! Как по мне это был топовый кандидат для именно военной эксплуатации. Лучше первого аэродрома для первых F-15/16/18 и не найдёшь. Там реально полоса упирается в дорогу а через дорогу уже Словакия. Возможности обороны и обслуживания абсолютно уникальны. Кладём новый асфальт если будут F-16, если F-15/18, то достаточно будет провести косметический ремонт. Перекрываем приграничную дорогу, поперёк неё строим рулёжную дорожку прямо в Словакию, а уже с той стороны в километре-двух от границы американцы строят сервисный хаб для этих истребителей со всеми запчастями и спецами. Плюс можно со стороны Словакии поставить американские ЗРК Patriot с американскими расчётами и желательно пару C-RAM, а с нашей стороны NASAMS, IRIS-T и С-300. Плюс пару гепардов и стормеров для прикрытия ближней зоны. Закарпатье, что как бы очевидно, находится за Карпатами, что делает этот участок нашей территории слабо просматриваемым для их самолётов ДРЛО. И росиянцы ВООБЩЕ нифига с ним сделать не смогут, даже если будут каждый день максимальный залп крылатыми ракетами по нему вваливать. Может быть, кстати, что местные власти начали разговоры о начале подготовки его как гражданского аэродрома, а на самом деле… ну короче вы поняли)
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30.07.2022 18:04 Ответить
Бойовий радіус ф-16
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30.07.2022 19:31 Ответить
вибачте, загубився «?»
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30.07.2022 19:35 Ответить
Чуть меньше 600км. Но это если без подвесных топливных баков (в случае передачи нам модификации без конформных ТБ) и если не использовать сеть аэродромов подскока. Да и сам F-16 для наших задач честно говоря, не лучший вариант. Разве что с точки зрения низкой стоимости и простоты/доступности обслуживания. Но и F-16 при желании достанет куда надо. А нам надо:
1. Сковырнуть весь корабельный состав ЧФ РФ в Севасе Гарпунами воздушного базирования ;
2. Планомерно разобрать на запчасти их ПВО противорадиолокационными ракетами (AGM-88)
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30.07.2022 20:39 Ответить
Один вопрос, почему его до сих пор нет?
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30.07.2022 18:11 Ответить
Нет времени,сигареты надо возить.
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30.07.2022 18:18 Ответить
Ужгород без аеропорту , як баба без поцьки..
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30.07.2022 18:20 Ответить
Приміщення аеропорту не так давно ремонтували, кожного тижня прилітають та відлітають якісь літаки, значить, полоса хороша. Цікаво, на що збираються витрачати такі гроші?
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30.07.2022 19:09 Ответить
для інфраструктури аеропорту це копійки.
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30.07.2022 20:27 Ответить
Коля-Каклєта очолить тендерну комісію...
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30.07.2022 19:23 Ответить
Нельзя этого делать. Какая разница, куда упирается полоса? О края территории аэропорта до Словакии больше 2 км. Параше достаточно пару ракет туда запустить, или по примыкающему частному сектору, чтобы прервать авиасообщение. Депутатам надо бабло отмыть и попиариться, а пострадают жители Ужгорода.
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30.07.2022 19:43 Ответить
Рашисти можуть тупо стрельнути навіть по Ужгороду чи за містом і авіасполучення припиниться.
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30.07.2022 22:50 Ответить
Лучше бы они Джипер там обновили. И денег надо меньше, и толку больше.
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30.07.2022 23:25 Ответить
А шо новий аэропорт в Мукачевi вже не потрiбен? Чи коли настане мир тодi туди мiльярди закопають?
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30.07.2022 20:01 Ответить
А чому він не працює? І чому кошти виділять, а робота почнеться через місяці?? Він же функціонував до війни і його не бомбили і наврядчи будуть. От жеж олухи Закарпатська та влада!
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30.07.2022 20:05 Ответить
Там реально дуже вдале розташування полоси! Хто бував в Ужгороді біля аеропорту, вкурсі.
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30.07.2022 20:06 Ответить
Ну я в курсі!
Зранку, в обід і ввечері його бачу!
В чому полягає вдалість?
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30.07.2022 21:50 Ответить
хорошая идея
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30.07.2022 21:01 Ответить
Розпиляли кошти і потім ******** по ньому, а мИ ШО? ***** винувате!
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30.07.2022 21:47 Ответить
Хто під час війни в Україну буле літати? Заробітчани бусами чи поїздами їздять, та й це не той маршрут навіть для транзиту. Звідки впевненість, що не прилетить з Білорусі, страхові компанії загнуть тарифи по любому, а зеленим гандонам лиш би красти.
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30.07.2022 22:47 Ответить
 
 