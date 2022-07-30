Депутати Закарпатської облради проголосували за фінансування запуску аеропорту "Ужгород"

На сесії Закарпатської обласної ради депутати виділили 26 мільйонів гривень на те, щоб відновити пасажирське сполучення з аеропорту "Ужгород".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко в ефірі телеканалу "Tv21 Унгвар".

За його словами, вже за кілька місяців можна буде запустити роботу аеропорту "Ужгород". Адже його злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною.

Також Чубірко зауважив, що це ледь не єдиний аеропорт, який уцілів під час повномасштабної війни Росії проти України та може слугувати для пасажирських перевезень.

"Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною. Борт, який злітає потрапляє в небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрите у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України", – заявив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

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Також він додав, що на аеропорт буде виділено 26 мільйонів гривень.

"Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, найголовніший у державі аеропорт", – зауважив голова Закарпатської облради.

Крім того, як він наголосив, авіаперельоти вдасться відновити за кілька місяців. Серед можливих напрямків – Відень, Прага та Мюнхен.

На сьогодні літаки українських авіакомпаній базуються в Європі.

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