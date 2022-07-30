Депутати Закарпатської облради проголосували за фінансування запуску аеропорту "Ужгород"
На сесії Закарпатської обласної ради депутати виділили 26 мільйонів гривень на те, щоб відновити пасажирське сполучення з аеропорту "Ужгород".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко в ефірі телеканалу "Tv21 Унгвар".
За його словами, вже за кілька місяців можна буде запустити роботу аеропорту "Ужгород". Адже його злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною.
Також Чубірко зауважив, що це ледь не єдиний аеропорт, який уцілів під час повномасштабної війни Росії проти України та може слугувати для пасажирських перевезень.
"Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною. Борт, який злітає потрапляє в небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрите у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України", – заявив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.
Також він додав, що на аеропорт буде виділено 26 мільйонів гривень.
"Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, найголовніший у державі аеропорт", – зауважив голова Закарпатської облради.
Крім того, як він наголосив, авіаперельоти вдасться відновити за кілька місяців. Серед можливих напрямків – Відень, Прага та Мюнхен.
На сьогодні літаки українських авіакомпаній базуються в Європі.
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Афуёть!
Может прилететь по Словакии
Польшу я буду помнить в страшных снах
Ну реально так є.
КАРПАТИ створюють природній бар'єр для ракет *****! Може тільки прилетіти по балістиці! Тобто Іскандер! І то не факт що влучить саме туди куди потрібно! Може і НАТУ влучити!
Які мадяри до Ужгорода??? Тобі люди пишуть що кордон з Словаччиною!
Про природнiй бар'єр це настiльки смiшно, бо в усiх ракетах висота польту майже до 10км. Якщо подивитися на той же Кременчук, Харкiв, куди i як саме прилiтало, там досить вертикально прилiтало. Якщо ще переглянути безлiч вiдео як наше ППО збиває чатину ракет, там висота пару КМ, так що казки про який "бар'єр" можеш розказувати ЗЕвиборцям, iм таке зайде на ура.
Про точнiсть влучання?! Да нах вона кацам нада, головне щоб було бiльше руйнувань та загиблих.
Абсурд!
1. Сковырнуть весь корабельный состав ЧФ РФ в Севасе Гарпунами воздушного базирования ;
2. Планомерно разобрать на запчасти их ПВО противорадиолокационными ракетами (AGM-88)
Зранку, в обід і ввечері його бачу!
В чому полягає вдалість?