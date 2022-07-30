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Депутати Закарпатської облради проголосували за фінансування запуску аеропорту "Ужгород"

ужгород,аэропорт

На сесії Закарпатської обласної ради депутати виділили 26 мільйонів гривень на те, щоб відновити пасажирське сполучення з аеропорту "Ужгород".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко в ефірі телеканалу "Tv21 Унгвар".

За його словами, вже за кілька місяців можна буде запустити роботу аеропорту "Ужгород". Адже його злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною.

Також Чубірко зауважив, що це ледь не єдиний аеропорт, який уцілів під час повномасштабної війни Росії проти України та може слугувати для пасажирських перевезень.

"Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною. Борт, який злітає потрапляє в небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрите у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України", – заявив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко. 

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Також він додав, що на аеропорт буде виділено 26 мільйонів гривень.

"Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, найголовніший у державі аеропорт", – зауважив голова Закарпатської облради.

Крім того, як він наголосив, авіаперельоти вдасться відновити за кілька місяців. Серед можливих напрямків – Відень, Прага та Мюнхен.

На сьогодні літаки українських авіакомпаній базуються в Європі.

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Автор: 

аеропорт (1851) депутат (1779) Ужгород (340)


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Топ коментарі
+13
причем чернівці к сраным мадярам?
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30.07.2022 17:53
+13
Блииин! Как по мне это был топовый кандидат для именно военной эксплуатации. Лучше первого аэродрома для первых F-15/16/18 и не найдёшь. Там реально полоса упирается в дорогу а через дорогу уже Словакия. Возможности обороны и обслуживания абсолютно уникальны. Кладём новый асфальт если будут F-16, если F-15/18, то достаточно будет провести косметический ремонт. Перекрываем приграничную дорогу, поперёк неё строим рулёжную дорожку прямо в Словакию, а уже с той стороны в километре-двух от границы американцы строят сервисный хаб для этих истребителей со всеми запчастями и спецами. Плюс можно со стороны Словакии поставить американские ЗРК Patriot с американскими расчётами и желательно пару C-RAM, а с нашей стороны NASAMS, IRIS-T и С-300. Плюс пару гепардов и стормеров для прикрытия ближней зоны. Закарпатье, что как бы очевидно, находится за Карпатами, что делает этот участок нашей территории слабо просматриваемым для их самолётов ДРЛО. И росиянцы ВООБЩЕ нифига с ним сделать не смогут, даже если будут каждый день максимальный залп крылатыми ракетами по нему вваливать. Может быть, кстати, что местные власти начали разговоры о начале подготовки его как гражданского аэродрома, а на самом деле… ну короче вы поняли)
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30.07.2022 18:04
+9
Асфальт незабудьте туди прокласти.
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30.07.2022 17:33
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Асфальт незабудьте туди прокласти.
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30.07.2022 17:33 Відповісти
Ой тепер скільки туди прийдеться асфальту класти, щоб навіть "мрія" змогла злітати-сідати, а її звісно як тільки так зразу збудують.
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30.07.2022 22:41 Відповісти
Тепер і туди прилетить від *****?
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30.07.2022 17:36 Відповісти
По Словакии?
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30.07.2022 17:36 Відповісти
Ужгород в Словакии?!?!?!
Афуёть!
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30.07.2022 17:52 Відповісти
Там вплотную граница

Может прилететь по Словакии
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30.07.2022 18:10 Відповісти
По будівлі аеропорту, яка аж ніяк не в Словаччині
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30.07.2022 18:05 Відповісти
а який сенс по будівлі бити? з таким же успіхом можна ударити по будь-якому вокзалу, у чому різниця?
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01.08.2022 13:11 Відповісти
орки очкануть. Там реально аеродром на кордоні. Ці дебіли можуть попасти на територію Словачинни, тоді їм пздц.
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30.07.2022 20:17 Відповісти
Хороше бажання. Там злітна смуга примикає до кордону із Словаччиною, тому рашисти не наважаться атакувати цивільний аеропорт Ужгорода, бо можуть так влучити і по території держави - члена НАТО.
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30.07.2022 17:37 Відповісти
А ти наважишся користуватись таким аеропортом?)
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30.07.2022 17:47 Відповісти
если бы вам пришлось поехать в европу, поверьте - вы бы наважились.
Польшу я буду помнить в страшных снах
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30.07.2022 20:59 Відповісти
Перенести посольство США на територію аеропорту Бориспіль. Шах і мат, ватнички ✌️
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30.07.2022 17:44 Відповісти
а повітряний простір також зробити територією сша?)
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01.08.2022 13:13 Відповісти
Мені ось що цікаво; усіх ********, усіх їбашать, а Чернівці, як біла ворона.... Мадяри путлера попросили, що б ту область за собов залишити, чи як?
Ну реально так є.
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30.07.2022 17:47 Відповісти
причем чернівці к сраным мадярам?
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30.07.2022 17:53 Відповісти
Вуйку, Чернівці то не мадяри. Ти мав на увазі Ужгород? Туди просто Пині ракети долетіти не можуть.
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30.07.2022 18:08 Відповісти
Угу, до Львова можуть, а до Ужгорода вже нi, бо пальне закiнчиться... Не треба себе обманювати, з самого початку було все зрозумiло щодо венгрiв.
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30.07.2022 18:48 Відповісти
***** не неси ага! Спочатку ознайомся з ТТХ ******** ракет, а вже потім "пеші!"
КАРПАТИ створюють природній бар'єр для ракет *****! Може тільки прилетіти по балістиці! Тобто Іскандер! І то не факт що влучить саме туди куди потрібно! Може і НАТУ влучити!
Які мадяри до Ужгорода??? Тобі люди пишуть що кордон з Словаччиною!
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30.07.2022 20:44 Відповісти
Ох цi диваннi вiйськовi теоретики... Спочатку навчилися хоча б читати уважно, бо мова йшла про ОБЛАСТЬ. Далi раджу вiдкрити хоча б Google-карту, якщо у школi прогулював уроки географii, та подивитися з якими сусiднiми краiнами межує Закарпатська область.

Про природнiй бар'єр це настiльки смiшно, бо в усiх ракетах висота польту майже до 10км. Якщо подивитися на той же Кременчук, Харкiв, куди i як саме прилiтало, там досить вертикально прилiтало. Якщо ще переглянути безлiч вiдео як наше ППО збиває чатину ракет, там висота пару КМ, так що казки про який "бар'єр" можеш розказувати ЗЕвиборцям, iм таке зайде на ура.

Про точнiсть влучання?! Да нах вона кацам нада, головне щоб було бiльше руйнувань та загиблих.
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30.07.2022 23:00 Відповісти
А НАФУЯ?
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30.07.2022 17:54 Відповісти
Чубірко це кум Медведчука! Ось тобі і нафуя!
Абсурд!
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30.07.2022 21:45 Відповісти
Блииин! Как по мне это был топовый кандидат для именно военной эксплуатации. Лучше первого аэродрома для первых F-15/16/18 и не найдёшь. Там реально полоса упирается в дорогу а через дорогу уже Словакия. Возможности обороны и обслуживания абсолютно уникальны. Кладём новый асфальт если будут F-16, если F-15/18, то достаточно будет провести косметический ремонт. Перекрываем приграничную дорогу, поперёк неё строим рулёжную дорожку прямо в Словакию, а уже с той стороны в километре-двух от границы американцы строят сервисный хаб для этих истребителей со всеми запчастями и спецами. Плюс можно со стороны Словакии поставить американские ЗРК Patriot с американскими расчётами и желательно пару C-RAM, а с нашей стороны NASAMS, IRIS-T и С-300. Плюс пару гепардов и стормеров для прикрытия ближней зоны. Закарпатье, что как бы очевидно, находится за Карпатами, что делает этот участок нашей территории слабо просматриваемым для их самолётов ДРЛО. И росиянцы ВООБЩЕ нифига с ним сделать не смогут, даже если будут каждый день максимальный залп крылатыми ракетами по нему вваливать. Может быть, кстати, что местные власти начали разговоры о начале подготовки его как гражданского аэродрома, а на самом деле… ну короче вы поняли)
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30.07.2022 18:04 Відповісти
Бойовий радіус ф-16
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30.07.2022 19:31 Відповісти
вибачте, загубився «?»
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30.07.2022 19:35 Відповісти
Чуть меньше 600км. Но это если без подвесных топливных баков (в случае передачи нам модификации без конформных ТБ) и если не использовать сеть аэродромов подскока. Да и сам F-16 для наших задач честно говоря, не лучший вариант. Разве что с точки зрения низкой стоимости и простоты/доступности обслуживания. Но и F-16 при желании достанет куда надо. А нам надо:
1. Сковырнуть весь корабельный состав ЧФ РФ в Севасе Гарпунами воздушного базирования ;
2. Планомерно разобрать на запчасти их ПВО противорадиолокационными ракетами (AGM-88)
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30.07.2022 20:39 Відповісти
Один вопрос, почему его до сих пор нет?
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30.07.2022 18:11 Відповісти
Нет времени,сигареты надо возить.
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30.07.2022 18:18 Відповісти
Ужгород без аеропорту , як баба без поцьки..
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30.07.2022 18:20 Відповісти
Приміщення аеропорту не так давно ремонтували, кожного тижня прилітають та відлітають якісь літаки, значить, полоса хороша. Цікаво, на що збираються витрачати такі гроші?
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30.07.2022 19:09 Відповісти
для інфраструктури аеропорту це копійки.
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30.07.2022 20:27 Відповісти
Коля-Каклєта очолить тендерну комісію...
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30.07.2022 19:23 Відповісти
Нельзя этого делать. Какая разница, куда упирается полоса? О края территории аэропорта до Словакии больше 2 км. Параше достаточно пару ракет туда запустить, или по примыкающему частному сектору, чтобы прервать авиасообщение. Депутатам надо бабло отмыть и попиариться, а пострадают жители Ужгорода.
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30.07.2022 19:43 Відповісти
Рашисти можуть тупо стрельнути навіть по Ужгороду чи за містом і авіасполучення припиниться.
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30.07.2022 22:50 Відповісти
Лучше бы они Джипер там обновили. И денег надо меньше, и толку больше.
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30.07.2022 23:25 Відповісти
А шо новий аэропорт в Мукачевi вже не потрiбен? Чи коли настане мир тодi туди мiльярди закопають?
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30.07.2022 20:01 Відповісти
А чому він не працює? І чому кошти виділять, а робота почнеться через місяці?? Він же функціонував до війни і його не бомбили і наврядчи будуть. От жеж олухи Закарпатська та влада!
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30.07.2022 20:05 Відповісти
Там реально дуже вдале розташування полоси! Хто бував в Ужгороді біля аеропорту, вкурсі.
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30.07.2022 20:06 Відповісти
Ну я в курсі!
Зранку, в обід і ввечері його бачу!
В чому полягає вдалість?
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30.07.2022 21:50 Відповісти
хорошая идея
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30.07.2022 21:01 Відповісти
Розпиляли кошти і потім ******** по ньому, а мИ ШО? ***** винувате!
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30.07.2022 21:47 Відповісти
Хто під час війни в Україну буле літати? Заробітчани бусами чи поїздами їздять, та й це не той маршрут навіть для транзиту. Звідки впевненість, що не прилетить з Білорусі, страхові компанії загнуть тарифи по любому, а зеленим гандонам лиш би красти.
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30.07.2022 22:47 Відповісти
 
 