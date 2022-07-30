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Новости Война
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Пути Польши и Венгрии разошлись из-за войны в Украине, - Моравецкий

моравецький

Польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине.

Во время пятничной встречи с фермерами в городке Кузки в гмине Грэмбкув (Мазовецкое воеводство) главу правительства спросили, подтверждает ли он слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который 23 июля заявил, что война в Украине встряхнула польско-венгерское сотрудничество, которое было осью Вышеградской группы. Орбан также оценил, что цели обеих стран одинаковы, но "проблема на стороне сердца", потому что в то время как венгры рассматривают этот конфликт как войну двух славянских народов, поляки "чувствуют, что они тоже воюют в нем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", – заявил Моравецкий.

Глава польского правительства также заявил, что "Польша не участвует в войне в Украине". "Войну ведут украинцы", - подчеркнул он. Он также отметил, что "героическая борьба украинцев поддерживается оружием – преимущественно американским, а также британским, польским и из многих других мест – практически со всей Европы, целью которой является помочь им защитить свой суверенитет".

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Моравецкий объяснил, что Польша пытается помочь Украине "выдержать преимущественное давление врага, агрессора и жестокое нападение России".

"Мы хотим, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность, свой суверенитет", – подчеркнул он. "Я верю, что это произойдет", - сказал глава польского правительства.

Автор: 

Венгрия (1959) Польша (8431) Моравецкий Матеуш (287) Виктор Орбан (466)


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Топ комментарии
+36
Польша друг а мадяры идут по курсу касапского корабля.
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30.07.2022 19:58
+34
Подалі від угорського лайна-полякам респект...
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30.07.2022 19:58
+26
Шо-шо? Війна двох слав'янських народів? Це що, монголобуряти з "мордорського улуса'' стали слов'янами? Що отой чОрбан курить?
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30.07.2022 20:04
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у них армия 20к,32 танка т72 и 130 бтр,20 штук рсзо))))по авиации хз,короче на захват будапешта там 2 бригады хватит))))
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30.07.2022 20:02 Ответить
Да ради шутки, не сбей орки Качинского - поддержка Украины была б намного ниже.
Вообще черт знай что с нациями...
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30.07.2022 20:06 Ответить
Проблема просто в том что эта мадьярщина, часть Евросоюза. А там есть такие совсем "незаметные" страны как Германия, Франция, Италия, Испания...
2 бригады пишешь...
Давай сначала попробуем до уральских гор дойти, а потом на мадьяров смотреть
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31.07.2022 08:52 Ответить
Польша друг а мадяры идут по курсу касапского корабля.
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30.07.2022 19:58 Ответить
Подалі від угорського лайна-полякам респект...
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30.07.2022 19:58 Ответить
до сих пор не понятно, почему этих сраных путиноидов до сих пор не выперли из ЕС.....
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30.07.2022 20:01 Ответить
До сих пор не понятно как их туда взяли. Зачем ес и НАТО этот гемор нужен был.
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30.07.2022 20:10 Ответить
прикол: москаль-детектор....
https://twitter.com/i/status/1553418877668917248
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30.07.2022 20:02 Ответить
так, нормуль)
https://ext-6118171.livejournal.com/345.html а це вже правда))
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30.07.2022 20:20 Ответить
Шо-шо? Війна двох слав'янських народів? Це що, монголобуряти з "мордорського улуса'' стали слов'янами? Що отой чОрбан курить?
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30.07.2022 20:04 Ответить
Брати-"слов'яни" Орбана та його компашки:

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30.07.2022 21:36 Ответить
дивна вiдсутнiсть у угорцiв iсторичноi пам'ятi.коли радянська iмперiя задушила iхне повстання,вбивши при цьому безлiч громодян.
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30.07.2022 20:05 Ответить
У Угорщини "щляхи розійщлися" майже з усією Європою І це не тільки пов"язано з війною в Україні - Угорщина під керівництвом Орбана і Сійярто "колобродить" посеред Європи вже давно - користі ніякої а "понтів" та скандалів - на половину держав Європи вистачить!
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30.07.2022 20:08 Ответить
Вообще если бы ЕС закрыл глаза , он хотел выразить свою мысль так -"орбит и сиярто пидаярто" идите за крейсером , но потребовалась мягкая форма чтобы не пойти на ковёр к Урсуле и Борелю типа, " Я подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", - заявил Моравецкий. Джерело:
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30.07.2022 20:10 Ответить
таки сапер Водичка был прав
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30.07.2022 20:11 Ответить
- Цього б тільки бракувало, - розпалився Водічка, - щоб якийсь мадяр кидав нам щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки напролом. Нема чого з ними панькатися.
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30.07.2022 20:32 Ответить
та й правильно. Їм до вас як до Києва.
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30.07.2022 20:12 Ответить
А добре колись Швейк говорив...
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30.07.2022 20:14 Ответить
Угорці кончені фашисти, то не дивно
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30.07.2022 20:14 Ответить
даже немецкие гестаповцы были в ступоре от их зверств.
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30.07.2022 20:36 Ответить
угорці вспоминают як колись були імперією --- от і роздувают щоки
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30.07.2022 20:23 Ответить
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
- Ты бы лучше подождал здесь,- сказал Швейк Водичке у подъезда дома,- я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка.- Плохо, брат, ты мадьяров знаешь , сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну..."
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30.07.2022 20:24 Ответить
угорщина вже стала ворожою країною до нас
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30.07.2022 20:28 Ответить
Мадьяры это тоже осколки азиатских кочевников. Им не место в цивилизованной Европе. Такие же подлые и лживые как московиты
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30.07.2022 20:29 Ответить
Пора мадьярам за Урал ехать, на родину предков. Там им будет легче любить "раzziю".
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30.07.2022 20:35 Ответить
угри і срби - біосміття ЄС.
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30.07.2022 20:42 Ответить
мадьяри шлюхи продажние
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30.07.2022 20:43 Ответить
У поляків хороша історична пам'ять, вони будуть підтримувати Україну тому, що тоді їбануті кацапи будуть подалі від їх кордонів, я думаю, що частина тих військових закупівель, які зараз проводить Польща, вона передасть нам, просто тому, що ми можемо стримати кацапських істот від нового "піздорєза" у східній Європі, який вони хочуть влаштувати.
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30.07.2022 20:50 Ответить
Поляки молодцi. У них вiйни нема, але вже й патрiоти , Абрамси , Хаймерси будуть й лiтаки *******. У нас вiйна, народ обирае клоуна, думаючи Путiн просто так вiдпустить Украiну, а Зе скорочуе программу оборону й розмiновуе пiвдень й про шашлички не забув. Деякi, поляки називають нас iдiотами - на превеликий жаль, для цього е пiдстави. У полякiв сильна нацiя й хороша iсторична память. А у нас далi багато украiнцiв говорят, "какая разнiца".
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30.07.2022 21:45 Ответить
"Війна двох слов'янських народів..." Ну те що українці є слов'янами - це без усіляких сумнівів! А хто там з ворожого боку інший слов'янський народ??🤔 Може мадяри мали на увазі бульборусів - тоді це якось з великим натягом ще можна зрозуміти(хоч вони поки ще не зайшли відкрито на нашу землю - а тільки приміряються). А якщо вони мали на увазі отой людиноподібний запарєбріковський набрід орківської скотобидломаси - то вони скоріш браття самим мадярам! І ми якраз воюємо з мадярськими "мишєбратьямі": фіноугромокшами! Так що звізда вам невдовзі прикорячиться - фіноугросвинособаки! Здохнуть одні - закриють гнидну пельку й інші!!!
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30.07.2022 21:41 Ответить
Венгрия это союзник параши, и они этого не скрывают. Как можно терпеть этих ренегатов в НАТО и Евросоюзе.
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30.07.2022 22:27 Ответить
слава Богу, дошло
Католикам с цыганами не по пути
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30.07.2022 22:31 Ответить
Венгрия вылетит из НАТО и потом долго будет кусать локти.
Россия попытается в Венгрии создать свой форпост, он будет уничтожен,
и кому от этого станет лучше ?
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30.07.2022 23:53 Ответить
Наші старші люди з Галичини, що колись служили в Австро-угорській армії підчас Першої Світової розповідали, що австрійці і українці - галичани не сідали з мадярськими вояками і офіцерами за одного стола і не подавали їм руки. Підчас Другої Світової мадярське вояцтво за спиною Вермахту грабувало і гвалтувало наше населення , щоправда - до першої ж появи в наших лісах УПА. Потім від самої згадки про УПА мадяри драпали, залишаючи зброю і **********.
Мадяри - то продажні сикуни у просторі і часі і не лише стосовно Українців. Мадяри насрали всім своїм сусідам, де і коли б вони не контактували. Паскудний народець.
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31.07.2022 14:11 Ответить
 
 