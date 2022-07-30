Пути Польши и Венгрии разошлись из-за войны в Украине, - Моравецкий
Польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине.
Во время пятничной встречи с фермерами в городке Кузки в гмине Грэмбкув (Мазовецкое воеводство) главу правительства спросили, подтверждает ли он слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который 23 июля заявил, что война в Украине встряхнула польско-венгерское сотрудничество, которое было осью Вышеградской группы. Орбан также оценил, что цели обеих стран одинаковы, но "проблема на стороне сердца", потому что в то время как венгры рассматривают этот конфликт как войну двух славянских народов, поляки "чувствуют, что они тоже воюют в нем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Я подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", – заявил Моравецкий.
Глава польского правительства также заявил, что "Польша не участвует в войне в Украине". "Войну ведут украинцы", - подчеркнул он. Он также отметил, что "героическая борьба украинцев поддерживается оружием – преимущественно американским, а также британским, польским и из многих других мест – практически со всей Европы, целью которой является помочь им защитить свой суверенитет".
Моравецкий объяснил, что Польша пытается помочь Украине "выдержать преимущественное давление врага, агрессора и жестокое нападение России".
"Мы хотим, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность, свой суверенитет", – подчеркнул он. "Я верю, что это произойдет", - сказал глава польского правительства.
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Вообще черт знай что с нациями...
2 бригады пишешь...
Давай сначала попробуем до уральских гор дойти, а потом на мадьяров смотреть
https://twitter.com/i/status/1553418877668917248
https://ext-6118171.livejournal.com/345.html а це вже правда))
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
- Ты бы лучше подождал здесь,- сказал Швейк Водичке у подъезда дома,- я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка.- Плохо, брат, ты мадьяров знаешь , сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну..."
Католикам с цыганами не по пути
Россия попытается в Венгрии создать свой форпост, он будет уничтожен,
и кому от этого станет лучше ?
Мадяри - то продажні сикуни у просторі і часі і не лише стосовно Українців. Мадяри насрали всім своїм сусідам, де і коли б вони не контактували. Паскудний народець.